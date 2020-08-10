Пётр Порошено: попытка №2?

Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты очередного опроса — и они весьма любопытны.

Аналитики сравнили уровень доверия граждан к действующему президенту Владимиру Зеленскому с показателями его двух предшественников — Петра Порошенко и Виктора Януковича. У вступившего на должность в феврале 2010 Януковича уже в августе того же года было 49% недоверия (при 39% верящих ему). Порошенко продержался чуть больше: переход в негатив у него случился через 7 месяцев. Старательно уничтожающий свой рейтинг Зеленский также добился "поставленной цели" на 14-м месяце своего царствования: в июле уровень недоверия к нему достиг 53% (по инерции верит ему лишь 41% опрошенных) — то ли ещё будет!

У Порошенко плюс, а у Зеленского — минус

Подробная расшифровка результатов опроса ещё более печальна для действующего главы государства: полностью недовольны его деятельностью 33% опрошенных, частично — 23%, а вот удовлетворённых его "тяжким трудом" лишь 9%. В положительных оценках гаранта обошёл глава Верховной рады Дмитрий Разумков — им довольны 24% (недовольны 55%). Даже у невнятного премьер-министра Дениса Шмыгаля процент одобряющих выше — 12 (не одобряют 62%).

Не обошлись социологи и без своего любимого вопроса: за кого респонденты проголосовали на выборах президента, если бы они случились прямо сейчас. Пока продолжает уверенно лидировать Зеленский — его выбрали бы 30,2% граждан (но тут следует отметить, что его рейтинг за 2 последних месяца упал на 10%). Во второй тур вместе с ним вышел бы Юрий Бойко — его готовы поддержать 14,4% украинцев. В принципе такой состав второго тура должен был бы быть и в апреле 2019, если бы не раскольническая деятельность олигарха Рината Ахметова, который выставил двух технических "оппозиционных" кандидатов — Александра Вилкула и перебежчика Евгения Мураева. В итоге во второй тур протиснулся Порошенко, что предопределило дальнейшее протестное голосование: большинство отдавали голос Зеленскому, лишь бы не победил ненавистный кондитер. Кстати, за него сейчас всё ещё готовы проголосовать 13,7% опрошенных. Стоит добавить, что 11,9% респондентов не смогли назвать своего кандидата, а ещё 8,5% склонны проигнорировать выборы.

Об этом феномене экс-президента чуть позже, а пока приведу ещё числа по возможному голосованию в парламент. 25,9% опрошенных граждан (определившихся со своими симпатиями) отдали бы свой голос за "слуг народа" Зеленского (Сороса, Коломойского и др.). За "Оппозиционную платформу — За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко — 17,6%, за "Европейскую солидарность" Порошенко — 15,7%, за "Батькивщину" Юлии Тимошенко — 10,4%. Остальные партии не преодолели бы барьер 5% для прохода в Раду. Среди них "Радикальная партия" Олега Ляшко (не оправдавшего надежд Рината Леонидовича), партия Анатолия Шария, националистическая "Свобода" и морально обанкротившийся соросовский "Голос" (из которого с позором сбежал Святослав Вакарчук).

Партия Петра Порошенко набирает популярность

Итак, в чём причина того, что сам Пётр Алексеевич и его "Европейская солидарность" не пошли ко дну, а даже немного прибавили в своих рейтингах? Прирост популярности Порошенко и его партии вызван, по всей видимости, несколькими факторами. Прежде всего, сказывается разочарование украинцев нынешним президентом и его зелёной (во всех смыслах) командой. Хотя весной 2019 года кондитер разгромно проиграл выборы, и его тогдашние слова, что он вскоре вернёт себе власть, многим казались пустой бравадой. Однако во время эйфории по сверженному кровавому "президенту мира" никто не мог предположить, что Зеленский и его "слуги" окажутся трусливыми профанами и не смогут выработать собственные стратегию и тактику действий, а тупо свернут на проторенную Порошенко дорогу с русофобией, отказом от Минских соглашений, коррупцией и продолжением развала экономики. Кроме того, порохоботы (или в новой версии — порохобратья и порохосёстры) остались верны своему идолу, и их число немного выросло за счёт разочаровавшихся поклонников Вакарчука.

Поэтому в условиях политической непредсказуемости и экономической нестабильности повышенная активность кондитера дала желанный ему прирост числа сторонников. Уж в чём, а в ораторском искусстве и демагогии Порошенко — гроссмейстер. Так что возможность его возвращения к власти сейчас я бы полностью не исключал. А если осенью победит (не дай бог!) на американских выборах его дружбан (точнее — хозяин) Джо Байден, то вероятность досрочного возвращения Зеленского в шоу-бизнес (или даже эмиграции) может повыситься до критического уровня. Причём на сей раз смена власти может обойтись и без кровавого Майдана.

Дело в том, что политсилы, за которые украинцы согласны были проголосовать, сегодня просто не представлены ни в парламенте, ни даже в опросах социологов. Например, "Партия регионов" или запрещённая Компартия — думаю, у них могли бы быть реальные шансы быть в Верховной раде. И поэтому нынче рейтинг оппозиционных партий растёт за счёт перетекания симпатий от "Слуг народа", которые не оправдали оказанного им высокого доверия (классическая цитата из бессмертного сборника народных афоризмов — "Кавказской пленницы" Гайдая).

По поводу нового президента Зеленского у украинцев были столь высокие ожидания, что они вслепую голосовали за его партию, которая вместо слуг стала врагами народа. Практически все предвыборные обещания не выполнены (и даже нет таких намерений!):

уровень жизни жителей продолжает снижаться;

высоченные тарифы на коммунальные услуги продолжают расти;

антирусская истерия никуда не делась;

аваковские национал-радикалы по-прежнему безнаказанно бесчинствуют;

открытые против Порошенко несколько десятков уголовных дел закончились пшиком и используются им для повышения рейтинга.

В данном случае очень похоже, что имеет место т. н. договорняк — экс-президента лишь словесно стращают, а он взамен при необходимости голосует за нужные "зелёным" проекты. Не исключено также, что из американского посольства (или даже непосредственно из "вашингтонского обкома") исходит приказ не трогать их "сукиного сына". В итоге Зеленский сломал себе ещё один "зуб", который он давал, обещая посадить Порошенко.

Тем временем кондитер не сходит с экранов украинских телевизоров, где вываливает тонны и километры критики в адрес действующей власти, обвиняя её в сдаче национальных интересов и нивелировании всего того, что ему удалось добиться "тяжким трудом". Ради этого Порошенко даже заметно похудел — специалисты полагают, что не без помощи медиков (в т. ч. и пластических хирургов). И попутно он продолжает пополнять свою кубышку — по данным Forbes, его состояние оценивается в $1,4 млрд.

Политолог Александр Дудчак также считает, Порошенко сполна использует медийные возможности, эта активность и является причиной небольшого роста его рейтинга. В этом он выгодно отличается от Зеленского, предпочитающего записывать невнятные и нещадно критикуемые видеообращения. Экс-президент жёстко бичует своего преемника, и это происходит на фоне того, как жители страны всё больше разочаровываются в Зеленском и его партии. Хотя о "волке в овечьей шкуре" народ также хорошо помнит. По мнению эксперта, Порошенко преследует в первую очередь простую цель: сохранить свободу и свои активы. А единственное, что он может предложить украинцам, это вечные россказни про соседей-агрессоров, от которых он спасает и страну, и всю Европу. В современной Украине может произойти почти всё, в т. ч. возвращение Порошенко на пост главы государства, хотя это совсем не оптимистичный вариант для страны, резюмирует политолог.

"Порошенко сделал ставку на националистические мотивы, утверждая, что именно он "защитил" Украину от российской агрессии. Он надеется, что поддержка радикалов поможет ему вернуться в президентское кресло. А на ближайших местных выборах его партийцы даже могут стать мэрами в нескольких городах. Но, несмотря на всё это, в обозримом будущем законным путём вернуться во власть у Порошенко не получится", — уверен президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.