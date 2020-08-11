Коротченко: "Лукашенко "врубил" Вагнера. Путин не простит"

Белоруссия хочет выдать Украине 30 россиян? Уже идут консультации по этому вопросу. 29 июля в Минске сообщили о задержании более 30 боевиков иностранной частной военной компании "Вагнер", якобы планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты. Также россиян сопровождала белорусская компания.

По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс и задержалась в Минске, ожидая новых билетов. Власти Белоруссии имеют все документы, необходимые для установления истины. Обо всем этом и многом другом в прямом эфире по скайпу главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Русские в Беларуси

— Игорь, 33 российских гражданина, которые названы боевиками, содержатся в белорусских застенках. Лукашенко публично попросил относиться к ним поласковей. Но есть информация, что ребят даже пытают. Что вы знаете об этой ситуации? Ваше мнение?

— Главное, я вижу, что президент Белоруссии Александр Лукашенко разыгрывает антироссийскую карту в рамках своей политики. Разумеется, этот вывод возникает не сразу, он формулировался. Но, мне кажется, это точки над i все были расставлены в выступлении, обращении Лукашенко к парламенту и к белорусскому народу.

Помимо ситуации с задержанными россиянами мы слышали целый ряд других месседжей, главный из которых, что Россия больше не является стратегически союзником Белоруссии, а всего лишь одним из партеров точно таких же как Китай, США, Великобритания, Польша и ряд других стран, с которыми Минск намерен выстраивать отношения в рамках так называемой многовекторной политики.

Никто не может запретить суверенной стране и ее лидеру формулировать свое видение того,

куда дрейфовать,

по каким направлениям

и чего добиваться.

Это — суверенное правило Белоруссии, точно так же как выборы. Это — внутреннее дело Белоруссии, мы не вмешиваемся, уважаем суверенитет и так далее.

Сначала складывалось впечатление, что кто-то дезинформировал белорусского лидера, он не обладал всей информацией, поэтому формулировал такие оценки, прямые выводы в адрес Российской Федерации. Все это мы списывали на эффект, связанный с тем, что идет избирательная кампания, батька не разобрался, махает шашкой, рубит с плеча.

Мы думали, что все устаканится, он разберется и в конце концов будет руководствоваться здравым смыслом, который как минимум подразумевает, что такие вещи в публичное пространство не выносятся. Если возникли вопросы, существует закрытая линия связи между белорусским КГБ и нашими спецслужбами, другие каналы общения.

В любом случае для прояснения, уточнения, вообще для разруливания этой ситуации существуют многие возможности. Тем более и Россия, и Беларусь — это две части союзного государства, а не просто два государства, которые выстраивают межгосударственные связи, межправительственные связи.

Реакция российских должностных лиц была предельно корректная, спокойная на те, мягко говоря, достаточно неадекватные слова, которые мы слышали из Минска, сначала — чуть ли не теракт приехали россияне делать, потом поменялось — нет, готовили массовые беспорядки.

Ладно, как говорится, попала шлея под хвост батьке, разберется, в конце концов здравый смысл должен победить. Ведь на самом деле это — наш союзник, что не говори, не партнер. Этому союзнику мы помогаем, в том числе материально за счет различных льгот и преференций. Беларусь имела от России очень много, обещала подписать дорожную карту по объявлению сотрудничества, выход на конкретные договоренности по союзному государству.

Все это мы ждали, видели в Ржеве крайний раз, когда Путин и Лукашенко шли, общались. Как бы такие отношения подразумевают, если возникают инциденты, они не выносятся в публичное пространство, а регулируются соответствующим образом. Но после того, как Александр Григорьевич выступил с программным обращением к белорусскому народу и послал месседж всему миру, поставил нас в один ряд с другими странами.

Главная оценка — это не политическая паранойя, как мы думали, а осознанная игра Лукашенко, разыгрывающего антироссийскую карту. Для чего это делается?

Разумеется, эти наши ребята — никакие наемники Вагнера, которые приехали дестабилизировать ситуацию в Белоруссию. Надо разбираться, кто, как и каким образом построил так маршрут их движения, что они не просто оказались в Минске, а застряли там на пару дней и потом…

Лукашенко против России?

— Опоздали на самолет. Организовывала все это какая-то белорусская компания.

— Надо спокойно разбираться. Итак, Лукашенко начал разыгрывать антироссийскую карту. Я все-таки считаю, что он не исключает жесткие варианты реакции на общественно-политические события, которые будут.

Очевидно, люди выйдут на некие протестные акции, которые, очевидно, он, судя по его же выступлениям, намерен жестким образом подавлять. Но для того, чтобы не оставаться изгоем для Запада, с которым он в последние 8-9 месяцев выстраивает новый этап взаимоотношений, ему надо на кого-то все свалить, поэтому он туда дает такой сигнал:

Смотрите, приехали чуть ли не от Путина меня свергать, дестабилизировать. Я их задержал и веду переговоры о выдаче этих людей на Украину, где им инкриминируют участие в боевых действиях на Донбассе. Я — свой, буржуинский, извините, что такой простой, незатейливый, но свой в доску, а с Россией меня теперь не связывает абсолютно ничего. Да было, но сейчас — нет. Это — уже не союзник, только партнер. И вы, ребята с Запада, для меня аналогичные партнеры.

Идет игра на выживание. Он хочет получить от Запада карт-бланш на любые действия, в том числе жесткий силовой вариант реагирования на протесты в Белоруссии, которые могут последовать в связи с выборами.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев