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Автор Александр Шторм

Разрыв с Белоруссией будет стоит РФ $20 миллиардов

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Эксперты не исключают полного разрыва отношений России и Белоруссии. А эскалация конфликта повышает риск развития ситуации по украинскому сценарию.

Финансово Россия может потерять в Белоруссии более 20 млрд долларов.

Сюда включены:

  • потенциальный отказ Минска от выплаты долгов, к примеру, за возведение Белорусской АЭС.
  • останутся в РБ и РЛС дальнего обнаружения и узел дальней связи с подводными лодками
  • не исключены проблемы с транзитом российских энергоносителей.

Коль скоро власти республики пошли на обострение с Россией, можно ждать практических шагов в этом направлении. Сегодня Минск не желает оплачивать потребляемый российский газ и демонстрирует готовность захвата российских активов на своей территории. В таких условиях разрыв экономических отношений может стать действительностью.

Отказ от финансовых обязательств напрашивается просто сразу. Ситуация будет идти по сценарию Киева, который сразу после майдана отказался возвращать России так называемый долг Януковича на 3 с лишним миллиарда долларов.

Позже 3 млрд долл. Киев отсудил у "Газпрома", так и не заплатив за полученный из России газ.

У Минска возможностей присвоить российские деньги - еще больше.

Внешний долг Белоруссии перед Россией составляет 7,5 млрд долл. Нельзя забывать и о кредитном соглашении на 10 млрд долл. для строительства Белорусской АЭС. Москва может больше не увидеть этих денег.

Крайне неприятны проблемы с военной инфраструктурой, такие как потеря узла дальней связи с атомными подводными лодками в акваториях Атлантического, Индийского Тихого океанов.

Напомним, узел связи "Вилейка" в Минской области представляет собой антенное поле на площади более 600 га. С его помощью сигнал передается на десятки тысяч километров. Кроме проблем непосредственно с его использованием, речь идет о миллиардах долларов.

Обойдется очень недешево и прекращение доступа к радиолокационной станции "Волга" в районе Барановичей. Сама станция служит инструментом предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Можно предполагать, что по самым приблизительным подсчетам одномоментные потери России составят 20 млрд долл.

Как пояснила доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова, "ситуация с Белоруссией выглядит довольно сложной, и при худшем сценарии нас ждет такой же разрыв отношений, как и с Украиной".

Что характерно, в последние три года на Россию приходилось 42% годового экспорта Белоруссии. Так что РБ ждут не менее неприятные минуты, поскольку ее потери будут несопоставимы даже с российскими.

По словам замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, Россия и Украина, несмотря на жесткое противостояние, продолжают торговлю и обеспечивают транзит энергоносителей в Европу.

Украина, порвав с Россией, погубила целые отрасли своей промышленности. Белоруссии это совсем не выгодно.

"Тем более что все понимают и признают особое геополитическое положение Белоруссии. Проблема в том, что Россия не в состоянии предложить своим союзникам содержательной и привлекательной альтернативы. Мы предлагает союзникам сотрудничать в рамках правил современного капитализма", подытожил Жарихин.

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