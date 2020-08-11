Чем затянутое перемирие на Донбассе полезно украинским властям

Из чего на самом деле формируется украинская новостная повестка? Есть ли в ней Донбасс и какое место занимает? Выгоден ли на самом деле мир Украине? Каков он, образ президента для Украины в украинском общественном сознании? Своими рассуждениями с "Правдой.Ру" делится историк, публицист, редактор рубрики "История" издания "Украина.Ру" Александр Васильев.

Читайте начало интервью: Есть ли на Украине серьезная политповестка

— Сводок по Донбассу таких ежедневных на Украине нет, по коронавирусу тоже. Не кажется ли вам, что наличие сводок говорит о том, что процесс находится под контролем, что за итоговый результат отвечают власть, президент? А там, где опасаются, что ничего не выйдет — и смысла нет.

— Сами по себе эти сводки как объект информационного поля присутствуют. По областям, в частности, в местных ресурсах, и обобщение — в центральных. Но это не в топе, не вызывает какого-то отклика. Более того — мы помним, что на Западной Украине какие-то крестьяне чуть ли не жечь собирались соседей, атаковали тех, кого на изоляцию привезли в санаторий. Было информационное возбуждение, а потом ушло.

Украинское общество с первого майдана 2004 года просто подсажено на остроту событий. Часть людей от нее уходит, отворачивается от негатива новостей, уходит в частную жизнь. Слишком много всего для их психики. А вот другая часть требует новых инъекций экстрима, острых ощущений. Так что если людей война уже не особо заводит, то какой уж там коронавирус.

Вот недавняя история с захватом заложников в Луцке каким-то очевидным психопатом, выдвинувшим очевидно неадекватные требования. О! Это всем интересно. Уже дальше: на синагогу напали — да ерунда, расстреляли бизнесмена на трассе — да ну, сколько их расстреляли. Все, порог снижен.

Украинская повестка еще и не так регулируется, там игроков слишком много. Неверно, впрочем, называть это "независимыми СМИ" — они в жестком информационном поле. Вот Нацсовет по телевидению и радиовещанию решил отозвать лицензию у одного из телеканалов — "Киевская Русь Телевидение". Православной направленности, корнями из Донецка.

Бан прилетел за трансляцию 9 мая парада Победы из Минска. Не в Москве, без Путина, без российских войск. Мы знаем, что режим Лукашенко сейчас очень лоялен к Киеву. Даже при Ющенко Украина не отказывалась от наследия Победы. Советскую патриотическую риторику пытались приспособить к ситуации, типа "все сражались — и советские солдаты, и бандеровцы".

Формально кажется, что предъявить каналу нечего, но под санкции он попал.

— Но ведь мы же слышим о работе врачей, ученых, о разработке вакцины, которую Россия может первой в Европе поставить на поток. Это поднимает чувства патриотические, гордость за страну. Неужели нельзя в этом направлении тоже развивать информационную повестку? Или патриотизм — только война с Россией и война в Донбассе для современной Украины?

— Да, в первую очередь это. Эта война ведется с задачей списывать на нее все проблемы и мобилизировать общество вокруг власти. Там нет задач чисто военных сейчас. Нынешняя украинская армия немало повысила свою боеспособность в сравнении с 2014 годом. Но и сейчас штурм того же Донецка для них — непосильная задача. Уровень потерь лишит общество всякого желания вести боевые действия.

А вот война под эгидой минских соглашений, когда уровень потерь невысок — в обществе накручивается злость, что "русские оккупанты убивают наших парней", но при этом нет такого, что по десять гробов в одну деревню приходит. И Зеленский прекрасно пересел на такую лошадку: все проблемы из-за войны, Россия напала, чтобы не дать нам процветать.

"Президент перемирия"

— Так что мир киевскому режиму не выгоден.

— Украине невыгоден мир абсолютно, и настоящая война тоже. А вот бесконечно продлеваемые перемирия — да. Они же как пугают? Что если украинская армия отойдёт на 10 километров, ту же сепаратисты нападут. Они культивируют образ московской "Орды" — неорганизованной, недоговороспособной, жестокой, лишенной дисциплины, от которой они якобы защищают Европу. Мир это война, черное это белое — оруэлловский такой мир тотальной лжи и пропаганды.

— Но получается, президент во многом выполнил свои обещания, его уже можно называть президентом не мира — но перемирия?

— Давайте не будем забегать вперед, очень любят в Москве раздавать авансы, в том числе Порошенко, который потом был по пояс в крови. С украинцами надо понимать, что миролюбие они воспринимают как слабость.

— Но когда выбирали Зеленского — кого выбирали? Этот образ соответствует образу президента в глазах украинцев?

— Провокационный вопрос… Граждане Украины выбирали президента, который войну завершит. 75% — он за мир. Какой он будет — важно для государства. Для нас важно, чтобы перестали стрелять. Так мыслит обыватель, и в принципе, это правильно. Но Зеленский не профессиональный политик, он актер. Он сыграл эту роль.

И раз голосуют за человека не из политической системы, это красная карточка всей политической системе Украины: "Выберем клоуна, хотя бы посмеемся".

Так что в большинстве своем большинство не ждет от государства решения глобальных проблем и не ассоциируют свои интересы с государством. И в таком варианте Зеленский вполне подходящий, все его герои — люди из народа.

Порошенко пытался. Знаете, как его сторонники называют "сывый гетьман" — то есть "седой гетман". И сразу представляется такой казак с чубом седым, с усами. То есть такая эстетика. Но эта эстетика по-настоящему близка тем 25%. А для остальной массы граждан Украины — для них чем менее заметно государство, чем менее заметен президент, чем менее значима эта фигура, тем лучше.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовил Михаил Закурдаев