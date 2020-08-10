Почему Трамп отвернулся от Европы

Соединённые Штаты допустили самый главный просчет в "сдерживании" России, считает немецкий журналист Андреас Шварцкопф. Он назвал, в чём конкретно ошибся Дональд Трамп. Журналист издания Frankfurter Rundschau полагает, что частичный вывод войск США только обострит отношения с Россией, которые он назвал напряженными. Он уверен: безопасности Германии и других членов НАТО ничто не угрожает, однако заявления Трампа настораживают.

Является ли "главный просчет американцев" просчетом? Разобраться пытается профессор политологии Университета штата Теннеси, эксперт Российского совета по международным делам Андрей Коробков.

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— К вопросу о выборе потенциального вице-президента США Джо Байденом. Разве можно найти кандидатов, у которых нет "скелетов в шкафу"?

— Дело еще и в наличии опыта политической борьбы и руководства, эффективных рейтингов. Камала Харрис одно время рассматривалась как лидер гонки, а потом выяснилось, что ее почти не поддерживают афроамериканцы, хотя она сама одна из них.

Байден себя дважды загнал в такую интересную ловушку. Сначала заявил, что обязательно кандидатом будет женщина, отрезав мужскую половину. А тут появляются набирающие вес фигуры такие, как Эндрю Куомо, нью-йоркский губернатор, ставший очень видим во время борьбы с коронавирусом. Вот его уже нельзя номинировать.

Потом Байден намекнул, что кандидатом будет черная женщина. Афроамериканцев в США 13%, из них женщин половина — то есть свелось к 6,5%. Очень ограниченный круг людей, которые проверены, конкурентоспособны и имеют возможность продать себя электорату. Но это связано и с тем, что демократическая партия опирается не на идеологию, а на какие-то групповые интересы, которые все сложнее согласовать.

За демократов голосуют порядка 90% афроамериканцев. И хоть ты прыгни, если ты даже получишь 100% их голосов — это все равно 100 от 13%. В других группах тенденция иная. Самой быстрорастущей группой являются испаноязычные, это 18% населения. В 2004 году 42% их голосовало за Буша-младшего. А потом — обвал. 27% за Маккейна, 23% за Ромни. Учитывая прямую риторику Трампа против Мексики и иммигрантов, думали, что он здесь с треском проиграет, но он получил 29% голосов испаноязычных. Одна из причин — трения между группировками в демократической партии. Многие недовольны, что "главным меньшинством" являются афроамериканцы.

Сейчас ожидается, что число испаноязычных, поддержавших Трампа, возрастет до 32%, что, конечно, поразительно. Думаю, то же самое ожидает азиатов и даже афроамериканцев. За Обаму и Хиллари голосовали порядка 88-90% последних, 77% уверяют в преданности Байдену. То есть реальная поддержка все же меньше, чем у Хиллари.

— Сейчас Трамп объявил о выводе войск США из Германии и передислокации в Польшу и Бельгию. Европейские СМИ пишут, что это главный просчет американцев. Традиционно в НАТО Америка платила больше, чем остальные страны (как РСФСР по отношению к меньшим республикам Союза). Требование 2% от бюджета на оборону — может, не стоило быть таким принципиальным?

— Европа, естественно, считает ошибкой, потому что хочет, чтобы США над ней пеклись и платили за оборону. Но Трамп исходит из реалий геополитики. Он считает, что система евроцентризма, когда европейцы создали по всему миру свои колониальные империи и эксплуатировали их ресурсы, а американцы вбухивали в Европу приличные деньги, чтобы не потерять мировое господство… Окончился СССР, наступил период эйфории, а потом вызов американцам бросил Китай. Трамп исходит из этой новой реалии.

Главной целью политики США стало сдерживать Китай, и центр мировой системы перешел куда-то в Тихий океан. Европа стала периферией. Европейцев это бесит, они хотят остаться центром мировой политики. Но Трамп спрашивает: если, ребята, вы не центр, а периферия, и при этом вы еще не желаете платить за свою собственную оборону, то зачем вы нам нужны?

Да, США готовы продолжать гарантировать безопасность Европы, но это нужно Европе, а не Трампу. И он призывает европейцев вести себя как странам-клиентам, платя за предоставляемые услуги. Сейчас указанные 2% платят США, Великобритания, Польша, Греция и Эстония. Последние две сильно в обороне не помогут. И еще США призывает повысить процент до 4%. Естественно, европейские лидеры Трампа ненавидят, мечтают о его уходе. И против сдвига в периферию будут бороться.

Ирония в том, что Трамп уйдет рано или поздно, но трампизм как новый взгляд на геостратегические реалии все равно останется. Политический истеблишмент поддерживает давление на Китай, и неизбежно за счет этого примет идею, что Европа вторична, говорить с ней надо иначе и деньги туда пускать совсем другие.

Американский застой против новых взглядов

— Интересно. Трамп понимает, что Россия не угрожает Европе, и разумные европейские страны — тоже. И при этом затраты на обороны растут, число военных баз растет. НАТО вообще с кем тогда воюет — против Китая, против инопланетян?

— Трамп, может, и не считает, что Россия не угрожает. Но его подход: а нам-то что? Пусть угрожает даже соседям — но вот наш противник Китай, который что-то делает делают в Гонконге, в прибрежных водах, в Синьцзян-Уйгурском районе.

Американская элита сейчас очень похожа на брежневско-черненковское Политбюро. Нэнси Пелоси, спикеру Конгресса, 80 лет. Байдену — 77. Берни Сандерсу — 78. Естественно, эти люди являются носителями старых идей, старых концепций холодной войны. Трамп всегда был аутсайдером в этой раскладке, у него менталитет бизнесмена. И вот этих стариков, мечтающих, как бы им до кормушки дожить, все равно сметут.

А новое поколение придет с другими геополитическими взглядами, не такими, как у поколения холодной войны. Это не будет взгляд и Трампа, скорее это будет очень враждебный ему взгляд. И это процесс очень болезненный, как мы наблюдаем, но он приведет к совершенно новым концептуальным решениям.

— Вроде бы не очень политический вопрос: вынесен приговор американскому студенту Тревору Риду, выпившему много русской водки и подравшемуся с полицией, что-то кому-то оторвавшему. Девять лет. Американский посол в США сказал, что это театр абсурда, и осудил действия российского правосудия. А если бы пьяный русский студент порвал китель американскому полицейскому?!

— Согласен, но я согласен и с послом. Много русской водки для молодого американца — это очень тяжелое испытание для организма. В целом, я б его просто простил.

В Америке — да, сопротивление полиции карается жестко. Но там сейчас просто трагическая ситуация. Полиция деморализована, возмущена последними событиями и часто занимается откровенным саботажем, игнорируя вызовы.

И мы видим колоссальный взрыв преступности в США — в 5-6 раз там, где были основные погромы, например в Сиэтле. Если не восстановить не только бюджеты, но и гордость к себе полиции, то будет глобальный урон всей американской системе. Заметим, все погромы прошли в городах с демократическими правительствами, там явно будут активно голосовать за республиканцев.

— Как считаете, смогут ли США одновременно бороться с Китаем и Россией? Хватит ли у них сил?

— Зависит от того, кто будет у власти. Трамп не считает, что ему нужно особенно бороться с Россией. Трамп вообще хотел повторить трюк Никсона 1972 года — вливать деньги в Китай, чтобы тот стал второй угрозой для СССР, что бы вынудило создать вторую линию ядерной обороны на советском востоке и угробило бы экономику Союза. И Трамп исходил из того, что или Россия будет с Китаем против США, или Россия будет с США против Китая.

Однако ничего у него не получается. Поскольку его без конца обвиняют в зависимости от России, он показывает жестокость к ней и навводил всяких санкций больше, наверное, всех своих предшественников. И для него главная угроза — Китай, а если придет кто-то из старого элитного истеблишмента, они будут стараться давить Россию как по геополитическим соображениям, то и по старым идеологическим штампам. Станут давить и на Китай, и на Россию, что может привести как раз к неприятному результату — сближению этих двух.

Поэтому перспективы в этом плане плохие. Для России, поскольку давление, скорее всего, будет продолжаться. И для Америки, потому что они приведут к результатам, прямо противоположным тем, на которые рассчитывают инициаторы этой политики.

— Насколько серьезно в США отнеслись к новым образцам российского оружия, которое презентовал Путин?

— Очень серьезно. И это, конечно, будет сразу рассматриваться военно-промышленным комплексом в плане ответных действий. Это отслеживается очень жестко.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев