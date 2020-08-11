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Автор Игорь Шатров

Есть ли на Украине серьезная политповестка

Мир » Бывший СССР » Украина

В российском информационном поле соседней страны все меньше. И кажется, что на Украине ничего не происходит. А когда происходит, так это только либо бои в Донбассе, либо выборы. А из чего на самом деле формируется украинская новостная повестка?

Что сегодня обсуждает "медийная" Украина? С "Правдой.Ру", в новом выпуске программы "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым", делится историк, публицист, редактор рубрики "История" издания "Украина.Ру" Александр Васильев.

— Начнем с прошедшего недавно разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как-то он в российских СМИ нешироко обсуждался. А на Украине?

— Безусловно, обсуждали. Была реакция Нацкорпуса, украинских радикалов, которые собирали митинги против капитуляции. Любые поползновения в направлении мира воспринимаются этой немногочисленной, но крайне активной и влиятельной прослойкой как капитуляция Украины.

Но какой-то мейнстримной темой для обсуждения это не стало, потому что Украина входит в череду избирательной кампании. Это всегда сопровождается интригами, и, наверное, этим украинская повестка переполнена в большей мере.

— То есть вообще такая плоская и неинтересная эта повестка: либо выборы, либо Донбасс?

Нет. Выборы — это не так скучно, это весьма весело и разнообразно, учитывая разношерстность Украины. Нас ведь ждут местные выборы.

И потом, история с заложниками в городе Луцк на западе Украины — самый громкий случай индивидуального насилия. А если брать только за период от этого луцкого захвата до нашего с вами разговора, то можно вспомнить историю в Полтаве, где некий персонаж захватил в заложники полицейского и скрылся в непроходимых лесах. То есть его не могут найти, даже с вертолетами.

А зато через несколько дней над Полтавщиной сгустилось другое. Крупного предпринимателя, бизнесмена расстреляли на трассе в автомобиле. А вот еще новость к нашему эфиру: человека, напавшего в Мариуполе с топором на синагогу, звали Юлий Цезарь.

— Нет слов! Украина в своем репертуаре!

— Это официально, я не шучу. Как думаете, в такой вот повестке может не затеряться важная, серьезная тема?

— Вообще какая-то экономическая, социальная, культурная жизнь есть на Украине?

— Ну вот был сюжет про культурную жизнь Украины — новый фильм о геях на Запорожской Сечи.

— Очень интересно. "Украина — цэ Европа" — я понимаю так?

— Конечно, леволиберальная повестка Запада не минует собой и Украину, и Россию. Ультраправые, естественно, оскорблены. Но вообще-то много чего происходит.

В разгаре курортный сезон, но закрыт не только Крым для Украины. Там же многие оказались запуганы пропагандой, в итоге де-факто объявили такие персональные санкции крымчанам. Каждый год число этих "многих" уменьшалось, и вот последние годы наметился турпоток, как все, карантин.

Те жители Украины, которые привыкли отдыхать в других местах, а ведь за счет безвизового режима низшая прослойка среднего класса спокойно ездила на курорты в Испанию, Португалию — они тоже никуда не могут поехать. И вот моя родная Одесса переполнена туристами.

А там проблема, обсуждаемая на уровне Зеленского. В былые годы история не стоила бы выеденного яйца, а теперь это целая государственная проблема. Зимой на одесский пляж выбросило танкер, который, видимо, был задействован при контрабанде ГСМ. Но последнее не столь важно, а важно то, что судно до сих пор лежит на городском пляже.

И приезжал Зеленский, потребовал убрать до такого-то числа — а воз и ныне там. Еще Зеленский делает безумные заявления про запуск самолетов, которые кого-то там полетят бомбить, вообще утрачивая какую-то адекватность.

Повторюсь — в целом в стране жизнь как в любой другой, с культурной и общественной составляющей, просто с неизгладимым отпечатком украинской политики.

Война и коронавирус

— А Донбасс в информационной повестке остался, и в каком виде?

— По минимуму. Зеленского избрали те 75%, которые устали от войны в любом ее виде — и в виде процесса, и в виде информации о ней. Среди этого большинства многие даже поддерживают Донбасс и неофициальный Киев — такие внутренние диссиденты. Хотят мира, переживают за донецких. Есть 25% порошенковских — они ориентированы на войну.

Недавно на Донбассе погибла украинская группа диверсантов, включая двух иностранцев — эстонца и американца. И первоначально шла речь, что это военные медики, эвакуировавшие раненого, а их расстреляли. Потом выяснилось, что это такие же боевики, пусть и правда эвакуировавшие, но во всей выкладке военной, люди откровенно радикальных взглядов. То есть никаких мирных врачей не пострадало.

А на донецкой стороне ехала "скорая помощь", и ее целенаправленно подбивали, и гибли врачи и медсестры. Такие случаи были.

— То есть сводок с войны, как сейчас в России сводки с фронтов борьбы с коронавирусом, нет в ежедневном эфире?

— Да. Тема коронавируса есть, как в любой другой стране. Но вот одесский губернатор заявил, что в Одессе не будут снижаться карантинные меры. Уровень угрозы не станет ниже. Но новость прозвучала в абсолютном вакууме. Если месяц-два назад эти меры как-то соблюдали. Сейчас же голос заполнен буквально сотнями тысяч расслабленных туристов. Ну, в Крыму то же самое, только с еще большим украинским хаосом и безалаберностью.

Статистика в стране стала расти, но это лукавая вещь. Это изначально место, где меньше всего в Европе был тестов на душу населения, и они и выявляли минимум. Стали делать больше тестов — стала меняться статистика.

Но там, на Украине, он не в центре повестки, потому что эпидемия объективно не стала такой смертоносной, как ожидали. Когда в Италии она уже бушевала, я спроецировал ситуацию на украинскую медицину, госинституты и в целом менталитет населения. Я думал, что будет страшно.

Но ничего такого не произошло. То есть да, такая общеевропейская примерно — наверное, больше, чем в России, чуть-чуть больше, чем в Польше, но никакого такого — сверхсмертности какой-то мы не обнаружили. То есть это такой феномен, мне кажется, еще ученые должны ответить вообще на все эти вопросы.

— Не хочу выглядеть такой Кассандрой, но мне кажется, что Восточная Европа еще получит свою порцию. В тех странах, где его толком не было, он сейчас набирает силы. Мне кажется, все-таки человечество волей-неволей им переболеет.

— Возможно.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

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Темы медиа украина александр васильев
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