Олег Соскин: Зеленский явно превышает свои полномочия

Почему русский язык с Украины "выкуривать" нельзя? Рассуждает украинский политолог Олег Соскин.

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— Сейчас Владимир Зеленский предложил предоставить государственный статус ряду религиозных праздников. Он поручил Кабмину рассмотреть такие варианты, как мусульманские Рамазан-байрам и Курбан-байрам, иудейские Песах, Рош ша-Хана, Ханука, Пасху христиан западного образца и еще несколько.

На Украине проживает 2% мусульман, 0,21% иудеев. При этом там же живет больше 17% русских — ни о каких праздниках русских речь не идет. И русский язык на Украине запрещен. Вот такая демократия.

— Я считаю, что нельзя запрещать русский язык. В условиях глобального мира, когда сотни миллионов используют русский язык как интерактивное лингвистическое международное средство общения, это, по крайней мере, неэффективно. Это колоссальная потеря украинским народом возможностей получить информацию. Сегодня будут конкурентоспособными те, кто могут получать информацию, используя любые лингвистические инструменты.

Русский язык — это очень эффективный язык для получения современной информации и коммуникации во всем мире. Поэтому это просто глупо, тем более, что ситуация с изучением английского языка и других языков на Украине очень и очень слабая, мягко говоря.

— И русский забыли, и английский не выучили

— Окажется, что будут ни то не понимать, ни другое. А в современном мире VI технологического и VII уклада приходящего тот, кто не владеет этими информационными инструментами, окажется в проигрыше. И, естественно, то, что делает Зеленский, это очень опасная затея.

У нас парламентско-президентская республика. И он не имеет право давать никакие поручения кабинету министров, тем более в этой сфере. Так же, как он не имел право сейчас подписывать указ о безвизовом режиме коммунистическому Китаю, с которым на Украине связывают искусственный коронавирус, который как считают украинцы пришел из Китая, и так далее.

Он превышает явно свои полномочия. А это всегда очень опасно. Поэтому я считаю, что этот указ, во-первых, не правомочен, объективно говоря, во-вторых, Зеленский должен быть более внимательным. У него падает рейтинг — это объективная реальность. Причем он уже упал больше, чем в 2 раза за год. И местные выборы, которые будут 25 октября, чрезвычайно изменят политический класс правящей элиты в регионах Украины.

Я прогнозирую, что будет большое поражение партии Зеленского на этих выборах. И тогда наступит очень тяжелая полоса.

Но в таких условиях хаоса, в условиях этой пандемии, в условиях мирового кризиса, в условиях парламентско-президентской республики, ближайших выборов, нарастание кризисных ситуаций лучше не допускать. Он принял один указ и второй — это очень резкие решения. И они, кроме неприятия, ничего не вызовут. Известно, какое противостояние вызвано этой ситуацией с русским языком. Теперь он начинает разжигать эту религиозную составляющую. Это как говорится, не дай Бог, туда еще бросить горящие головешки.

Плюс он штучно навязывает Украине Китай, хотя большинство украинцев ориентировано на европейские страны и, в том числе на вступление в НАТО. Он делает все в противоречие объективным процессам. И это очень опасно. Потому что, когда один человек начинает навязывать волю десяткам миллионов, ничем хорошим это ни для страны, ни для этого человека никогда не заканчивается.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев