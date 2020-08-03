Польша, штрафуя "Газпром", не хочет терять его газ

Польша, как и Германия, хочет стать главным газовым хабом Европы, ставки очень высоки, отсюда постоянные нападки Варшавы на "Северный поток-2".

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Новый штраф на "Газпром" от Польши

Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало "Газпром" на $57 млн за отказ сотрудничать по делу о правомерности процедуры создания консорциума Nord Stream AG. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте регулятора.

Подчеркивается, что эта обязанность следует из европейских норм, на которые опирается польский закон о защите прав потребителей и конкуренции.

Поляки считают, что процедура создания консорциума для финансирования строительства газопровода "Северный поток-2" была проведена без необходимого согласия главы UOKiK. В связи с этим глава UOKiK предъявил обвинения шести компаниям: "Газпрому" из России, Engie Energy из Швейцарии и четырем из Нидерландов: Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Информация грозит новыми штрафами

Как сказал "Правде.Ру" директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, решение вынесено, потому что есть риск снижения транзита через Польшу, и "плюс политические причины".

"Газпром", с точки зрения эксперта, не будет давать информацию, чтобы впоследствии на ней не базировалось решение по новым штрафным санкциям.

"Газпром" понимал, что на этой информации будут базироваться решения о более жестких санкциях в отношении "Северного потока-2", поэтому он эту информацию не предоставил. Регулятор оштрафовал по максимуму", — сказал Сергей Пикин.

По его словам, "Газпром" будет пытаться обжаловать дело, но перспектив нет. А польский регулятор будет пытаться вынести новые санкции на основе той информации, которую давали другие компании по данному проекту.

"Пока это рабочий момент, можно обжаловать не сам штраф как таковой, а сумму. В любом случае "Газпром" все равно будет обжаловать — это дело принципа", — сказал эксперт.

На карту поставлены большие деньги и политическое влияние

Главная причина штрафов, как указал Сергей Пикин — это возможность снижения транзита через Польшу.

Дело в том, что Польша, как и Германия, хочет стать главным газовым хабом Европы.

Во-первых, Польша и сейчас собирает неплохие транзитные платежи с газопровода "Ямал — Европа" ( пропускная способность 33 млрд кубометров в год) и может их лишиться, если "Газпром" предпочтет использовать мощности "Северного потока-2".

Во-вторых, польские и датские компании в настоящее время строят, как они утверждают, конкурентоспособный "Северному потоку" газопровод "Балтийская труба" для получения газа с норвежских месторождений.

В третьих, в 2018 году нефтегазовая компания PGNiG, управляемая государством, подписала соглашение о поставках сжиженного газа США на двадцать лет, причем с 2023 года его объемы покроют 81% нынешнего импорта газа в страну. И даже в случае полного отказа от закупок в России и Европе на еще не построенную "Балтийскую трубу " мощностью 10 млрд кубометров придется всего около 3 млрд кубометров.

Избежать значительных убытков PGNiG удастся, только если Варшава уговорит соседние страны покупать у них недешевый сжиженный газ из США, а это возможно только при отсутствии дешевого газа из России.

Конечно, сейчас трубопроводный газ дороже спотового, но все в одночасье может измениться, достаточно случиться новому политическому кризису на Украине или холодной зиме в Европе.

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