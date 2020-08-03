Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Любовь Степушова

Польша, штрафуя "Газпром", не хочет терять его газ

Мир » Европа » Евросоюз

Польша, как и Германия, хочет стать главным газовым хабом Европы, ставки очень высоки, отсюда постоянные нападки Варшавы на "Северный поток-2".

Как Киев "уничтожит" "Северный поток-2"

Новый штраф на "Газпром" от Польши

Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало "Газпром" на $57 млн за отказ сотрудничать по делу о правомерности процедуры создания консорциума Nord Stream AG. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте регулятора.

Подчеркивается, что эта обязанность следует из европейских норм, на которые опирается польский закон о защите прав потребителей и конкуренции.

Поляки считают, что процедура создания консорциума для финансирования строительства газопровода "Северный поток-2" была проведена без необходимого согласия главы UOKiK. В связи с этим глава UOKiK предъявил обвинения шести компаниям: "Газпрому" из России, Engie Energy из Швейцарии и четырем из Нидерландов: Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Информация грозит новыми штрафами

Как сказал "Правде.Ру" директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, решение вынесено, потому что есть риск снижения транзита через Польшу, и "плюс политические причины".

"Газпром", с точки зрения эксперта, не будет давать информацию, чтобы впоследствии на ней не базировалось решение по новым штрафным санкциям.

"Газпром" понимал, что на этой информации будут базироваться решения о более жестких санкциях в отношении "Северного потока-2", поэтому он эту информацию не предоставил. Регулятор оштрафовал по максимуму", — сказал Сергей Пикин.

По его словам, "Газпром" будет пытаться обжаловать дело, но перспектив нет. А польский регулятор будет пытаться вынести новые санкции на основе той информации, которую давали другие компании по данному проекту.

"Пока это рабочий момент, можно обжаловать не сам штраф как таковой, а сумму. В любом случае "Газпром" все равно будет обжаловать — это дело принципа", — сказал эксперт.

На карту поставлены большие деньги и политическое влияние

Главная причина штрафов, как указал Сергей Пикин — это возможность снижения транзита через Польшу.

Дело в том, что Польша, как и Германия, хочет стать главным газовым хабом Европы.

Во-первых, Польша и сейчас собирает неплохие транзитные платежи с газопровода "Ямал — Европа" ( пропускная способность 33 млрд кубометров в год) и может их лишиться, если "Газпром" предпочтет использовать мощности "Северного потока-2".

Во-вторых, польские и датские компании в настоящее время строят, как они утверждают, конкурентоспособный "Северному потоку" газопровод "Балтийская труба" для получения газа с норвежских месторождений.

В третьих, в 2018 году нефтегазовая компания PGNiG, управляемая государством, подписала соглашение о поставках сжиженного газа США на двадцать лет, причем с 2023 года его объемы покроют 81% нынешнего импорта газа в страну. И даже в случае полного отказа от закупок в России и Европе на еще не построенную "Балтийскую трубу " мощностью 10 млрд кубометров придется всего около 3 млрд кубометров.

Избежать значительных убытков PGNiG удастся, только если Варшава уговорит соседние страны покупать у них недешевый сжиженный газ из США, а это возможно только при отсутствии дешевого газа из России.

Конечно, сейчас трубопроводный газ дороже спотового, но все в одночасье может измениться, достаточно случиться новому политическому кризису на Украине или холодной зиме в Европе.

Читайте по теме:

Наталья Витренко рассказала, как распадется "Люблинский треугольник"

Бундестаг обвинил США во вмешательстве в суверенитет Германии и Европы

Что нужно сделать для "уничтожения" "Северного потока-2"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы польша газпром сергей пикин северный поток-2
Новости Все >
Певец Данко пожаловался на "вытирающих об него ноги" детей
Во Франции произошла крупнейшая в XXI веке экономическая катастрофа
Бывший король Испании Хуан Карлос решил уехать из страны
Эксперт рассказал о возникновении первых государств в Китае
В Минпросвещения назвали фейком сообщения о переходе школ на удалёнку
"Роскосмос" отправит на МКС двух туристов
Памфилова сомневается в готовности России к электронному голосованию
В сенате США нашли способ обезопасить пользователей TikTok
Путин разрешил Медведеву получить дипломатический паспорт
Михаил Дегтярёв оценил хабаровчан
Последние материалы
Певец Данко пожаловался на "вытирающих об него ноги" детей
Во Франции произошла крупнейшая в XXI веке экономическая катастрофа
Бывший король Испании Хуан Карлос решил уехать из страны
Эксперт рассказал о возникновении первых государств в Китае
В Минпросвещения назвали фейком сообщения о переходе школ на удалёнку
Кто станет тренером "Барселоны"?
"Роскосмос" отправит на МКС двух туристов
Памфилова сомневается в готовности России к электронному голосованию
В сенате США нашли способ обезопасить пользователей TikTok
Путин разрешил Медведеву получить дипломатический паспорт
Популярное
Общество
В России могут полностью отменить пенсии

В ближайшие годы в России могут полностью отменить институт выдачи пенсий.

В России могут полностью отменить пенсии
Пресняков и Подольская станут родителями во второй раз
Российский шоу-бизнес
Пресняков и Подольская станут родителями во второй раз
Новости полиции и криминала
В деле о смертельном ДТП в Крыму появился подозреваемый
Мир. Новости мира
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Любовь Степушова Коронавирус: Кому удалась "репетиция биологической войны"? Любовь Степушова Усам Оздемиров Конверсию обещают провести по-умному Усам Оздемиров Василий Амирджанов Новым гражданам России подарят текст Конституции Василий Амирджанов
Комментарии
Адвокат Ефремова рассказал, когда закончится суд над актёром
Адвокат Ефремова рассказал, когда закончится суд над актёром
Жена Энди Картрайта расчленила тело рэпера за одну ночь
Жена Энди Картрайта расчленила тело рэпера за одну ночь
Адвокат Ефремова рассказал, когда закончится суд над актёром
Адвокат Ефремова рассказал, когда закончится суд над актёром
Адвокат Ефремова рассказал, когда закончится суд над актёром
Адвокат Ефремова рассказал, когда закончится суд над актёром
Жена Энди Картрайта расчленила тело рэпера за одну ночь
Жена Энди Картрайта расчленила тело рэпера за одну ночь
Адвокат Ефремова рассказал, когда закончится суд над актёром
Адвокат Ефремова рассказал, когда закончится суд над актёром
Польша, штрафуя "Газпром", не хочет терять его газ
Польша, штрафуя "Газпром", не хочет терять его газ
Жена Энди Картрайта расчленила тело рэпера за одну ночь
Политолог: "Поправки в Конституцию добили западных русофобов"
Польша, штрафуя "Газпром", не хочет терять его газ
Светлана Разворотнева: для решения жилищной проблемы нужны новые инструменты
Адвокат Ефремова рассказал, когда закончится суд над актёром
Адвокат Ефремова рассказал, когда закончится суд над актёром
Адвокат Ефремова рассказал, когда закончится суд над актёром
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ