Российские страсти в Белоруссии: чья конспирация провалилась?

Почему так провальна была попытка Лукашенко найти врагов накануне выборов? Рассуждает председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Читайте начало интервью:

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Эфир от 29.07.2020 года

— Вот что угодно думала, только не это. Из Белоруссии пришла информация по поводу задержания 32 человек, потом сказали, что 33 человека, что это все граждане России. Увидела сообщение о том, что вообще было заброшено 200 боевиков или наемников из ЧВК "Вагнер", и все они россияне. Хотя Россия традиционно заявляет о том, что "мы не вмешиваемся", иногда надо и вмешаться, честно говоря, а вот мы как-то не вмешиваемся в международные дела стран, даже таких братских, как Беларусь, но, тем не менее, как-то наши эксперты связывают это с выборами.

— Они правильно делают. У Лукашенко непростые выборы. И настроения в Белоруссии меняются у избирателей. Простой пример: на прошлые выборы он сумел не допустить никого из оппозиции. Сейчас вынужден одного кандидата, но допустить.

— Он пересажал там пачечку.

— Конечно, но все равно полностью закрыть он не смог. То есть силовой ресурс этой белорусской системы в этом смысле не беспределен и не бесконечен. Да, там ситуация непростая. И Александр Григорьевич хочет победить и победить не менее убедительно, чем в предыдущие разы. И конечно же, в этом смысле надо показать, что "есть реальная борьба, мне мешают".

И нерв этой кампании — не разговор с оппозицией о том, как устроена жизнь в Республике Белоруссия, а нерв этой кампании — Белоруссия в кольце врагов и так далее, когда со всех сторон и когда даже Россия… В незапамятные времена, лет двадцать пять назад, периодически не очень хорошие политтехнологи своим кандидатам покупали какую-нибудь старую, списанную "Волгу" и ее взрывали, а потом всем рассказывали о страшном покушении на их кандидата, для того чтобы таким образом поднять рейтинг. Здесь, мне кажется, расчет ровно на это.

Почему их двести? Почему именно в этом санатории? А почему обязательно в санатории? С точки зрения логики почему просто не расселиться по частному сектору, по гостиницам? В чем проблема? Зачем проживать компактно, где вас могут увидеть, заметить? Если ты прошел подготовку как специалист по провокациям, то зачем ты ведешь себя так, что выделяешься? Ты не должен выделяться.

Положено российскому отдыхающему выпить — значит пошел и выпил. Не обязательно много. Я слушал как раз перед нашим эфиром заявление барышни, которая директор этого санатория. Она говорит: "Эти россияне как-то странно себя вели. Они одинаково одеты. Они внимательно изучали ситуацию вокруг".

— В кармане у них у всех были российские паспорта и военные билеты.

— Да. И они как бы странно вели себя для русских туристов: они не пили. Понимаете, все, что мы сказали, любой человек, который планировал бы вмешательство в выборы, организацию провокаций, это все то, что бы он не стал делать, потому что главное правило: не должны большие группы фиксироваться в одном месте.

Люди должны быть вообще абсолютно органичны, чтобы в час икс где-то оказаться. И вообще-то, для такой цели нужны не русские, не граждане России, а белорусы. А у нас огромные близкие отношения народов, огромное количество белорусов работает на территории России, живет на территории России. Я уже не беру смешанные браки и так далее. Поэтому зачем россияне-то? Понимаете, это выглядит совсем карикатурно, как некая провокация.

Даст ли это что-нибудь Лукашенко?

— Как это повлияет на ситуацию с выборами, на настроения людей?

— "Я противостою стремлению России нас поглотить, забрать наши ресурсы" и так далее, и тому подобное. Это такой довольно простой, примитивный месседж.

Раскручиваться внутри Беларуси будет ровно эта тема — да, безусловно. Что там будет на самом деле — давайте подождем, что скажет российский МИД, потому что там действительно задержаны граждане России. Что скажет компания коммерческая, в которой они должны быть сотрудниками? А если являются сотрудниками, то как там оказались? Может, с ними кто-то подписал договор. Так тоже может быть. Когда готовишь такую простую провокацию, просто звонишь, говоришь: "Дайте мне, пожалуйста, для охраны трех объектов столько-то людей".

— Почему бы и нет, все может быть.

— Да, а потом этих же людей повязываешь. Они сюда приехали не для охраны объектов, а для организации беспорядков. Хотя классика жанра, что так много организаторов беспорядков не нужно, что для любой цветной революции, в которой нас будут обвинять… Цветные революции должны делать граждане страны, в которой они происходят. У них могут быть организаторы, инструкторы, спонсоры из-за рубежа, но действовать…

Это все должно делаться руками граждан страны, в которой эта цветная революция должна происходить. Это просто классика. Белорусским коллегам на заметку. Вы представляете, даже если бы в период померанцевой, то бишь оранжевой, революции в Киеве вдруг где-нибудь бы всплыло 200 американцев в одинаковой одежде, даже в Грузии времен Саакашвили, это был бы нонсенс. Хотя понятно, что и та и другая компания плотно поддерживались, финансировались, инструктировались именно из Соединенных Штатов.

Но не было там 200 сотрудников "Частной военной американской компании", ЦРУ и других, и даже НКО американских, которые известны, которые в открытую финансировали это все. Не было такого. То есть это просто сляпано.

Будем дожидаться более подробных комментариев со стороны Беларуси. Будем дожидаться комментариев нашего МИДа. Все-таки граждане России как-то там оказались. В общем, эта ситуация должна быть разъяснена. Но с точки зрения замысла другого я здесь просто не вижу. Но если замысел такой, то исполнение, конечно, ужасное.

— Мы с вами уже говорили, что даже если и замыслы хорошие, то исполнение бывает не идеальное.

— От исполнения зависит очень многое. Помните, эксцесс исполнителя. К сожалению, последние 5-7 лет мы видим, как во всей политике, и в российской, и в международной, очень хорошие замыслы, очень хорошие идеи либо не реализуются, либо превращаются в полную себе противоположность из-за…

— Константин Николаевич, вы не помните гениальную фразу господина Виктора Черномырдина? Хотели как лучше, а получилось как всегда.

— Это просто на века, да.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев