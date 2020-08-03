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Автор Любовь Степушова

Коронавирус: Кому удалась "репетиция биологической войны"?

Мир

Человечество "репетирует" боиолгическую войну с помощью коронавируса, считает Леонид Рошаль. Россия отрепетировала на отлично?

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Страны репетируют биологическую войну

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил в интервью Forbes, что сложившаяся ситуация вокруг пандемии COVID-19 — это "репетиция биологической войны".

"Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны", — сказал он.

Однако, по словам Рошаля, для утверждений о том, что вирус был создан человеком, нет достаточных оснований

То есть, по мнению известного врача, коронавирус, возможно, природное образование, но то, что мы наблюдаем — повсеместное объявление " чрезвычайного положения", алармистская риторика чиновников и политиков, административное и уголовное преследование "отрицающих коронавирус" говорит о том, что власти многих стран репетируют преодоление угрозы, адекватной войне.

Идет тестирование не только экономики, систем здравоохранения и обеспечения, но и реакции общества на стресс, на меры карантина.

Биологические загадки коронавируса

Происхождение вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, до сих пор неизвестно. Известно, что SARS-CoV-2 подобен вирусу Эбола — он не переносится по воздуху, а это означает, что для его использования в качестве биологического оружия, надо будет полагаться на передачу поражающего элемента непосредственно от человека к человеку, что не является признаком эффективности такого оружия.

Кроме того, SARS-CoV-2, как и Эбола, является очень нестабильным вирусом, подверженным мутациям, и было бы чрезвычайно сложно и опасно использовать его в качестве оружия. Поэтому, если это и оружие, то недоработанное, о чем говорит следующая информация.

Коронавирус мутирует по этническому признаку

Отмечено, что тип коронавируса, циркулирующего в Иране, отличается от китайского. Об этом заявил, в частности, 9 марта, министр здравоохранения Ирана Саид Намаки, который сказал, что " существует разница между распространением коронавируса в Иране". и того, что распространяется в Ухане".

В Индии обнаружили, что их коронавирус отличается от коронавируса, обнаруженного в Китае и Иране. Прежде чем распространиться по Европе китайский вирус тоже мутировал — в Италии.

"У чернокожих мужчин в 4,2 раза больше шансов умереть из-за COVID-19, у чернокожих женщин — в 4,3 раза больше, чем у белых мужчин и женщин. Люди бангладешской, пакистанской, индийской этнической принадлежности, а также смешанного этнического происхождения обладают статистически повышенным риском смерти из-за COVID-19", — говорится в исследовании Управления национальной статистики Великобритании (ONS).

Коронавирус может быть инструментом в войне

То есть, вирус мутирует в этническом направлении, это важно, если есть задача нанести удар по стратегическим противникам, которые обладают ядерным оружием или высоким уровнем к сопротивлению.

Поэтому, возможно, мы имеем дело с новым биологическим оружием, у которого нет задачи непосредственно убивать, но с его помощью можно достичь социального и экономического коллапса в стане противника без единого выстрела

С другой стороны, когда уровень смертности обратно пропорционален вызванной панике, вполне законно думать, что мы имеем дело так же со сложным инструментом на службе психологической войны.

Как прошла репетиция?

Леонид Рошаль полагает, что в России низкий уровень смертности от COVID-19 обусловлен низкой плотностью населения и адекватными мерами властей, перекрывших границы.

Очевидно, что влияние пандемии на мир — это не обычное нападение на государства или вооруженные силы. Скорее, это неизбирательное нападение на экономику и на психику. Вспышка коронавируса непосредственно повлияла на жизнь миллиардов людей, подав сигнал, что налицо наиболее эффективная модель будущей террористической деятельности и обхода конвенций современной войны.

Независимо от причины вспышки заболевания, будь то естественная, случайная или преднамеренная — со стороны государственных или негосударственных субъектов, очевидно, что многие страны не выдержали испытания, репетиция прошла неудачно. Ну, на то она и репетиция.

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Темы коронавирус леонид рошаль биологическая война
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