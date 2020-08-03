Человечество "репетирует" боиолгическую войну с помощью коронавируса, считает Леонид Рошаль. Россия отрепетировала на отлично?
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил в интервью Forbes, что сложившаяся ситуация вокруг пандемии COVID-19 — это "репетиция биологической войны".
"Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны", — сказал он.
Однако, по словам Рошаля, для утверждений о том, что вирус был создан человеком, нет достаточных оснований
То есть, по мнению известного врача, коронавирус, возможно, природное образование, но то, что мы наблюдаем — повсеместное объявление " чрезвычайного положения", алармистская риторика чиновников и политиков, административное и уголовное преследование "отрицающих коронавирус" говорит о том, что власти многих стран репетируют преодоление угрозы, адекватной войне.
Идет тестирование не только экономики, систем здравоохранения и обеспечения, но и реакции общества на стресс, на меры карантина.
Происхождение вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, до сих пор неизвестно. Известно, что SARS-CoV-2 подобен вирусу Эбола — он не переносится по воздуху, а это означает, что для его использования в качестве биологического оружия, надо будет полагаться на передачу поражающего элемента непосредственно от человека к человеку, что не является признаком эффективности такого оружия.
Кроме того, SARS-CoV-2, как и Эбола, является очень нестабильным вирусом, подверженным мутациям, и было бы чрезвычайно сложно и опасно использовать его в качестве оружия. Поэтому, если это и оружие, то недоработанное, о чем говорит следующая информация.
Отмечено, что тип коронавируса, циркулирующего в Иране, отличается от китайского. Об этом заявил, в частности, 9 марта, министр здравоохранения Ирана Саид Намаки, который сказал, что " существует разница между распространением коронавируса в Иране". и того, что распространяется в Ухане".
В Индии обнаружили, что их коронавирус отличается от коронавируса, обнаруженного в Китае и Иране. Прежде чем распространиться по Европе китайский вирус тоже мутировал — в Италии.
"У чернокожих мужчин в 4,2 раза больше шансов умереть из-за COVID-19, у чернокожих женщин — в 4,3 раза больше, чем у белых мужчин и женщин. Люди бангладешской, пакистанской, индийской этнической принадлежности, а также смешанного этнического происхождения обладают статистически повышенным риском смерти из-за COVID-19", — говорится в исследовании Управления национальной статистики Великобритании (ONS).
То есть, вирус мутирует в этническом направлении, это важно, если есть задача нанести удар по стратегическим противникам, которые обладают ядерным оружием или высоким уровнем к сопротивлению.
Поэтому, возможно, мы имеем дело с новым биологическим оружием, у которого нет задачи непосредственно убивать, но с его помощью можно достичь социального и экономического коллапса в стане противника без единого выстрела
С другой стороны, когда уровень смертности обратно пропорционален вызванной панике, вполне законно думать, что мы имеем дело так же со сложным инструментом на службе психологической войны.
Леонид Рошаль полагает, что в России низкий уровень смертности от COVID-19 обусловлен низкой плотностью населения и адекватными мерами властей, перекрывших границы.
Очевидно, что влияние пандемии на мир — это не обычное нападение на государства или вооруженные силы. Скорее, это неизбирательное нападение на экономику и на психику. Вспышка коронавируса непосредственно повлияла на жизнь миллиардов людей, подав сигнал, что налицо наиболее эффективная модель будущей террористической деятельности и обхода конвенций современной войны.
Независимо от причины вспышки заболевания, будь то естественная, случайная или преднамеренная — со стороны государственных или негосударственных субъектов, очевидно, что многие страны не выдержали испытания, репетиция прошла неудачно. Ну, на то она и репетиция.
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