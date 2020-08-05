"Неуважение к России": о драках армян и азербайджанцев в Москве

Как повлияют "разборки" армян и азербайджанцев, живущих в России, на саму страну? Рассуждает ведущий научный сотрудник центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

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— Некий миллиардер с армянскими корнями Сергей Саркисов намерен оплатить ущерб, нанесенный в ходе столкновений армян с азербайджанскими бизнесменами, и выразил надежду, что азербайджанцы поступят так же. Вас не оскорбляет такая готовность? Человек делает доброе дело, но при этом говорит: "Ну вы там громите, я потом все равно за вас заплачу, и все эти самые русские вокруг вас заткнутся".

— Я такого посыла здесь не вижу… Я вижу сильный сигнал к примирению армянской и азербайджанской общин, России, и хорошо, что ситуация переведена из силового противоборства в русло демонстрации миролюбия.

"Наши виноваты, мы готовы компенсировать, чтобы в России, где мы живем, был мир". Нормальный посыл, и я ничего оскорбительного не вижу, тем более для русских. Если пострадали и русские — надо компенсировать и им.

— Явно пострадали люди, которые наблюдали весь этот беспредел. Там, где ресторан "Армянский дом", магазин стройматериалов у метро "Саларьево", наверняка были люди, вынужденные все это наблюдать.

— Для участвовавших в погромах есть уголовный кодекс. И я надеюсь, что права москвичей, если они пострадали в ходе этих погромов материально или морально, будут защищены в рамках уголовного следствия и судопроизводства.

— Я не видела еще реакции Баку, но Армения отреагировала следующим образом. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что столкновения армян и азербайджанцев в России — это попытки дестабилизации России со стороны третьих сил, с антиармянскими амбициями на Южном Кавказе.

— Он при всем уважении несколько преувеличивает возможности действовавших в Москве погромщиков.

Они могут разгромить пару магазинов и ресторанов, но дестабилизировать Россию точно не могут. Не надо их переоценивать.

А третьи силы — стандартная ссылка. Мне кажется, что это не самое удачное из его выступлений, не самая удачная реакция. Есть какой-то простой набор фраз, которые не подрывают позицию Армении по Нагорному Карабаху. Ну, не всегда политикам удается найти правильные слова в соответствующей ситуации.

Какие еще меры?

— С точки зрения обычного россиянина, намнужно спокойствие на улицах, без такого рода столкновений, в которых мы совсем не виноваты. Какие меры можно принять? Например, визовый режим — с Арменией не получится принять, это член Евразийского сообщества, а вот с Азербайджаном? Вот с Грузией у нас визовый режим, и мы как-то не видим здесь кавказских горячих голов из Грузии.

— С Грузией у нас визовый режим, по-моему, с конца 2006 года. И за это время было много только публикаций о том, как российская полиция имеет дело с ворами в законе грузинского происхождения.

Обратите внимание, значительная часть арестованных за беспорядки — это люди с российскими паспортами.

При этом участников беспорядков от силы десятки человек. Здесь живут и работают сотни тысяч армян, азербайджанцев. И из-за действия нескольких десятков наказывать сотни тысяч, которые работают, делают свой вклад в экономику, да еще и портить отношения с важными для нас странам — мне кажется, что это не имеет никакого отношения к разуму, логике, справедливости и простой рациональности.

— А что рационально? Должны быть приняты какие-то профилактические меры, помимо работы с диаспорами. Организаторы, скорее всего, не с российскими паспортами. Те, у кого они есть, наверняка дорожат своим положением.

— Я пока не знаю, кто будет признан организатором беспорядков. На мой взгляд, ситуация такая, что контакт между государством и этническими общинами работает в целом хорошо, потому что хорошо отреагировал на кризис. Мы не можем создать ситуацию совсем бескризисную. Но сейчас система с кризисом справилась хорошо.

Если говорить о вещах, которые могут быть как-то изменены — это долгий разговор с обсуждением российской национальной политики вообще. В России слишком большое внимание уделяется этническому компоненту гражданской нации, а другим не очень. Как говорится, "у человека должен быть выбор, куда пойти" — это может быть профсоюз, отраслевая организация, еще какое-то локальное сообщество по месту пребывания. Если он гражданин России — политическая партия. Не только в этническую организацию.

Просто понимая то, что действующая вертикаль работает хорошо, можно в этом направлении развиваться.

— Как между собой общаются представители большого бизнеса — армяне и азербайджанцы. Тот же Агаларов с Саркисовым…

— У меня нет друзей в этой сфере, поэтому точно я не отвечу. Они управляют большими активами, и скорее всего, их действия в первую очередь этим продиктованы. Другое дело, что их поддержка и участие в диаспорах — это ресурс, упрощающий их работу. Открывается возможность для лоббизма, завязывания контактов в бюрократии, включая правоохранительные органы, у них формируется некая репутация.

— Вот один из зрителей говорит, что армяне и азербайджанцы дружат даже в малом бизнесе и так далее, делят один хлеб и нормально общаются.

— Думаю, есть много примеров такого рода…

— Вообще, когда я наблюдаю за подобными событиями, у меня два замечания возникают. Если мужчины хотят воевать, пусть идут в Нагорный Карабах и там воюют. Незачем это все переносить в третью страну. Но есть претензия и к российским властям, которые, получается, заранее неуважаемы подобными людьми, которые не думают ни о законопослушности, ни о наказании.

— Я могу с вами только согласиться. Действительно, переносить в третьи страны те разногласия, которые есть между Арменией и Азербайджаном — это совершенно не дело.

И, конечно, погромщики — это люди, в первую очередь не уважающие закон той страны, в которой они находятся, власть этой страны, граждан этой страны, с которыми они ходят по одним и тем же улицам.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев