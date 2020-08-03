Как армяно-азербайджанские столновения до Москвы дошли

За последние дни в Москве и других городах России произошел ряд столкновений между азербайджанцами и армянами с погромами объектов. Раньше столь массовых вспышек мы не наблюдали. Кто организует провокации? Их причины? Насколько серьезны столкновения между армянами и азербайджанцами в Москве, России? Свое мнение высказывает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

— Я прошу вас прокомментировать столкновения между представителями Азербайджана и Армении. Бросаются друг в друга фекалиями, не говоря уже о физических маханиях дубинами, палками. И это происходит на глазах москвичей и других жителей России. Я, например, не помню таких вспышек раньше, несмотря на обострение на границах Армении и Азербайджана.

— Раньше такое наблюдалось. Несколько лет назад представители армянской молодежи развернули на Бессмертном полку во время шествия флаг Нагорного Карабаха, и были драка с азербайджанцами. Лет 7-8 назад в Москве обсуждали стычки между киргизами и узбеками, были довольно тревожные статьи про какие-то боевые отряды, готовые к столкновениям.

Стычки между армянами и азербайджанцами прошли в Лос-Анджелесе, в Брюсселе, если не ошибаюсь, в Лондоне. Москва в том же ряду, огромный город с этническими сообществами. Не вижу в этом ничего из ряда вон выходящего.

— То есть не видите даже повод для обсуждения? Подрались и ладно, давайте забудем…

— Я считаю, что полиция справилась очень быстро. Больших разрушений не нанесено, порядок в Москве сохраняется. Многие люди арестованы уже, будет уголовное разбирательство, следствие, суд.

— Представителей какой страны больше в столице — азербайджанцев или армян?

— Думаю, такие подсчеты не имеют большого смысла. И тех, и других много. Их ниши на рынках труда и не только во многом совпадают.

Нужно отдать должное московским властям, а также действующим национальным организациям, что они при всей пропаганде ненависти в двух странах все-таки удерживают соотечественников от резких и насильственных действий. Эта история показала, что большинство этнических армян и азербайджанцев, живущих в Москве и России, в стороне от этих столкновений.

— А я вот видела новость о списке ФСБ о регионах, которые с точки зрения столкновения этих диаспор опасны. В частности, Сибирь и уральский регион. То есть вопросом интересуется ФСБ, а значит, ситуация не так ординарна, как вы ее рисуете.

— Работа ФСБ — заниматься предотвращением таких угроз. Правильно, что составляет и мониторит — это их работа. Из этого не следует, что ситуация драматична. В том числе благодаря их усилиям ситуация спокойная.

Кто стоит?

— То есть встретились, поговорили с представителями диаспор… Но хочется понять, что это за представители. Я так понимаю, что есть верхушка крупного бизнеса, которая диаспоры содержит, и есть вот эти люди, которые пытаются решить проблемы ненависти друг к другу. Хотелось бы понять: беспорядки организуются этими же диаспорами?

— Для любого предпринимателя, особенно крупного, замешанность в такого рода беспорядках — огромный ущерб для репутации. Безусловно руководители национальных организаций армян и азербайджанцев непричастны к организации такого рода стычек и погромов.

— То есть это какое-то низовое движение, бытовое?

— Да, что-то низовое, молодежное, слабоуправляемое. Хотя подозреваю, что и не вполне стихийное. Диаспора представляет не всех людей своего народа, живущих в регионе, а тех, кто участвует в ее создании и деятельности. Они стремятся, чтобы и внутри, и снаружи этноса их воспринимали, как самых правильных, настоящих его представителей.

Им для этого нужно втягивать в сообщество лидеров локальных групп, покровительствовать соотечественникам, вести переговоры с властями, включая ФСБ. И всегда может вспыхнуть не вполне лояльная им новая группа. Но если возникает, то лидеры диаспор в первую очередь заинтересованы в том, чтобы ее погасить. Иначе их ценность в глазах чиновников снижается.

Я понимаю, что здесь работает и обратный механизм. Если все тихо, гладко, нет никаких ситуаций, когда национальная организация чиновникам нужна, то это тоже не очень хорошо, потому что про нее могут забыть. Но во вспышках насилия они совершенно точно не заинтересованы и заинтересованы в том, чтобы их погасить.

Рыночный конфликт

— Я подняла историю этих столкновений. Началось все с того, что на одном из рынков азербайджанское руководство запретило продавать армянские товары. Долго этот вопрос не могли решить, и пошли ответки от армян, а потом обратные атаки. Что у нас за рынки, где командует, например, азербайджанская диаспора? Это нормально вот так для России?

— Если владелец этого рынка — представитель азербайджанской диаспоры, то что уж удивительного в том, что он командует на своем рынке? Но хорошо, что и власти, и посольство Армении вмешалось. Для менеджеров этого рынка будет урок, что не надо вмешивать в бизнес посторонние соображения.

Вот Валерий Тишков в одной своей книге вспоминает, как на московских рынках азербайджанцы, чтобы не отвлекаться от торговли спорами, писали табличку: "Карабах ваш". Вот сейчас политические споры помешали торговле.

— Но власти Москвы, как я считаю, должны как-то сделать представление этим людям, поменять кого-то, посмотреть, что там за руководство сидит на этих больших рынках, чтобы не провоцировать в следующий раз.

— Это сделано, насколько мне известно. Были встречи публичные, и я думаю, что не публичные тоже были переговоры.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев