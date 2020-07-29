Лукашенко подавит недовольных итогаи выборов

Белорусский президент Александр Лукашенко настраивает силовые структуры на жестокий разгон демонстрантов после выборов, хотя международные правозащитники выступают с призывами прекратить насилие.

Вчера Лукашенко посетил 3214-ю часть внутренних войск в Минске. Отметим, что это уже третья поездка к силовикам. Президенту показали образцы военной техники, стоящие на вооружении внутренних войск и ОМОНа ГУВД Мингорисполкома.

Так что главе государства продемонстрировали спецавтомобили "Лис-ПМ", "Волат", "Хищник", "Цунами" и штурмовой заградительный комплекс "Рубеж". Такие машины могут применяться для проведения контртеррористических и специальных операций, выполнения задач территориальной обороны.

При этом в показательных мини-учениях против демонстрантов были выставлены водометы и машины специального штурмового заградительного комплекса "Рубеж".

Подобная техника способна перекрыть целиком улицу либо необходимый участок местности и оснащена "громкоговорящей связью большой мощности", "средствами звукового давления" и осветительными приборами, а также фотоаппаратурой.

Автомобиль может одновременно перевозить на спец-платформе еще двух сотрудников, которые могут стрелять сверху из стрелкового оружия, использовать карабин, помповое ружье, травматический пистолет, многозарядный гранатомет или светозвуковые, аэрозольные и газовые гранаты.

На самой встрече со спецназовцами, Лукашенко пообещал им материальную поддержку и оперативное решение квартирного вопроса.

Он также убеждал бойцов о неприемлемости драк, но не исключил и такого развития событий. В целом, понятно, что протестный потенциал в белорусском обществе сейчас очень высок, поэтому многие голоса могут оказаться у главной соперницы Александра Лукашенко переводчицы с английского и домохозяйки Светланы Тихановской.

Как пояснил политолог Андрей Поротников, обществу навязывается парадигма — Лукашенко или война. Хотя какую войну может вызвать Тихановская — непонятно.

Она отметила, что из всех углов сейчас звучат намеки на то, что "народ расстреляют, и майдан какой-то упоминается". Но в целом эксперты склонны считать, что армию против населения Лукашенко не выставит. В стране хватает ОМОНа, много внутренних войск, милиции.

Многие сегодня подписывают петицию на тему того, чтобы власти прекратили насилие в отношении мирных демонстрантов. Авторы обращения заявляют, что необходимо прекратить практику "прессования" протестующих правоохранителями.

Стоит добавить, что в этом году уже зафиксировано беспрецедентно большое количество задержаний в ходе нынешней избирательной кампании — более 1 тыс. человек. Часть их них уже признана политзаключенными.

Один из несостоявшихся соперников Лукашенко на выборах, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико сегодня обвиняется в экономических преступлениях и находится за решеткой, несмотря на петиции в его защиту.

По данным многотысячного опроса в телеграм-каналах РБ, лидером президентской гонки (и, возможно, будущим президентом Беларуси (Белоруссии) стал бы Виктор Бабарико.

"Именно поэтому, как считают эксперты, он сейчас заключен под стражу. Также эксперты сообщают — Лукашенко проиграет второй тур, если таковой случится и не будет силового подавления протестов и репрессий. Хотя, по опыту различных стран, во втором туре как раз может и случиться "патриотическая мобилизация",- пишут в соцмедиа.

"Впрочем, треть опрошенных за объединение государств и Путина как главы объединенного союза — тоже показательны", — добавляют авторы, напоминая, что в интернет-опросе аж 33% набрал вариант "президентом должен стать Путин при объединении двух стран".

Для сравнения — данные официальных опросов от телеканала ОНТ в РБ (73% у Лукашенко) и данные опроса ("из Европы" (представлялись Gallup, Лукашенко от 30,7% до 35,1%)…

Сам Лукашенко прямо заявил, что власть отдавать не собирается.