Что скрывается за полемикой вокруг членства России в G7

На Западе не утихает полемика о возобновлении участия России в форуме промышленно-развитых стран G7. Почему Евросоюз категорически против, а Россия не называет истинную причину такой позиции ЕС?

Трамп поссорился с участниками саммита G7 из-за России

Трамп предложил расширить G7

Напомним, что это было предложение Дональда Трампа, как хозяина встречи в этом году. Он заявил, что приглашать Владимира Путина на переговоры было бы "здравым смыслом", так как половина обсуждаемых там тем — это темы, связанные с Россией. Трамп пригласил на саммит не только Россию, но и в Австралию, Южную Корею и Индию, чтобы обсудить ответственность Китая за пандемию коронавируса. Австралия и Южная Корея уже приняли приглашение США.

Евросоюз против России в G7

У европейских союзников США идея не встретила понимания. Во Франции заявили, что не видят предпосылок к возврату формата G8. 27 июля в интервью немецкой газете Rheinische Post министр иностранных дел Германии Хайко Маас сказал, что причиной исключения России из группы стала "аннексия Крыма и вторжение в восточную Украину".

"Пока у нас нет решения на этот счет, я не вижу такой возможности " — сказал Маас.

Он призвал Россию активнее участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине и признал, что Западу также необходимо работать с Москвой, чтобы положить конец затяжным войнам в Ливии и Сирии.

ЕС не хочет брать ответственности за потерю Украиной территорий

В этих словах — ответ на поставленный вопрос: Почему Европа категорически против участия РФ в G7? Берлин и Париж не хотят признавать ответственности за госпереворот на Украине, который привел к потере территорий, и возлагают всю вину за это на Россию.

Однако вспомним, как Евросоюз обещал экс-президенту Виктору Януковичу помощь в заключении договоренностей между ним и "оппозицией". Посредниками при подписании Соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине от 21 февраля 2014 года выступили министры иностранных дел Германии и Польши — Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский, а также руководитель Департамента континентальной Европы министерства иностранных дел Франции Эрик Фурнье.

Предусматривались отвод сил правопорядка из центра Киева, прекращение насилия и сдача боевиками оружия, перевыборы в Раду. Ничего из этого, как известно, выполнено не было.

Кремль и МИД России предпочитают об этом не напоминать партнерам по Минским соглашениям и "нормандскому формату".

Москва лукавит: G7 устарел, нам нужен G20

Кремль заявляет, что Россия не планирует возвращаться в "большую семерку", учитывая свое удовлетворение "большой двадцаткой" .

"G20, вероятно, лучше отвечает современным экономическим реалиям с точки зрения центров экономического развития в мире", — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, G7 не хватает глобального значения, поскольку в нее не входят Китай, Индия, Бразилия, Турция и другие страны.

Россия считает, что Китай должен быть приглашен для участия, сказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков российскому агентству ТАСС.

"Без Китая просто невозможно обсуждать какие-либо идеи в современном мире. Идея этой так называемой расширенной G7 ошибочна, потому что неясно, как они будут учитывать китайский фактор", — отметил он.

Об этом же заявил в Twitter зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"Продолжают талдычить про Крым и Украину, как условие возрождения "восьмерки". Хотя понимают, что Крым навсегда вернулся в Россию, а урегулирование на юго-востоке — вопрос самой Украины. И никакой возврат в устаревшие форматы обсуждения международных вопросов России не нужен. В одну реку не входят дважды…", — написал Медведев.

Русский мир — это только слова, а не политика

Конечно, возникает вопрос, почему российские политики предпочитают не призывать Европу к ответу. Ответ простой, Сергей Лавров прямо заявил в интервью телеканалу "Звезда", что Москва согласилась признать легитимность Петра Порошенко, потому что об этом попросили Берлин и Париж.

На вопрос о том, могла ли Москва выступить в 2014 году с заявлением о непризнании итогов президентских выборов на Украине, он напомнил, что захватившая власть в стране оппозиция забыла обо всех достигнутых ранее договоренностях, а требования новых руководителей к русскоязычному меньшинству спровоцировали "очень серьезные проблемы".

"На этом фоне, когда стали выдвигаться кандидаты для участия в президентских выборах, президент Украины Порошенко заявлял на каждом углу, что он "президент мира" и урегулирует конфликт за две-три недели. Именно поэтому западные столицы — Париж и Берлин — настоятельно просили нас не выступать с заявлением о непризнании выборов. И мы этого не сделали, мы дали шанс", — сказал российский министр.

То есть, были учтены не интересы русских на Украине, а интересы Парижа и Берлина. Конечно, об этом напоминать не хочется.

И только Трампу нечего стыдиться, так как он отрицает все наследие Барака Обамы из принципа.

Саммит G7 2020 года перенесен из-за пандемии с июня на сентябрь. "Большая семерка" расширилась за счет вхождения России в 1998 году. Но после того как в 2014 году Крым воссоединился с РФ, страны G8 отказались приехать на саммит в Сочи. В G7 на данный момент входят Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Саммиты G7 проходят каждый год.

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Япония против расширения "большой семерки"

Трамп в ярости из-за отказа Меркель приехать на G7