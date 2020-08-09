Что мешает отвечать соразмерно на провокации США?

Почему мы не в состоянии отвечать на провокации западных спецслужб, что или кто мешает? Рассуждает политолог, учредитель и президент Ассоциации специалистов по информационным операциям Андрей Манойло.

Читайте начало интервью:

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Провокации спецслужб Запада: возможен ли адекватный ответ

— Поговорим на модную тему участия России в выборах и референдумах зарубежных стран. Помните, Шотландия пыталась отделиться, но не отделилась? Там тоже Россия участвовала, оказывается… Мы действительно такие вездесущие, или это просто такая привычка нас обвинять?

— Информации о том, что мы где-то участвуем, у меня, само собой, нет. Но когда американцы и британцы ищут вмешательство в выборы, то они, как правило, что-то находят. И голые факты можно интерпретировать совершенно по-разному. Политика — искусство интерпретаций.

Я думаю, что, если бы была задача вмешаться, мы бы обеспечили нужный результат — не так это сложно. То, что была какая-то самодеятельность — возможно, необязательно со стороны именно властей. Расплодилось очень много хакеров негосударственных, некоторые имеют русское происхождение, но всю жизнь живут на Западе. Однако нет достоверных доказательств заявлениям англосаксов о вмешательстве.

Спецпрокурор Мюллер эту тему исследовал два года, а это тяжеловес, много лет возглавлял ФБР, ставил там борьбу с международным терроризмом. Это очень тяжелая работа. Если бы там что-то было, Мюллер бы это откопал.

— Американцы везде участвовали, и на территории бывшего СССР, в той же Прибалтике.

— И в России тоже. Выборы 1996 года, когда мы избрали находящегося в коме Ельцина. Проголосовали за труп.

— Я слышала, что победил на Ельцин, а Зюганов, но отказался от своей победы.

— Да — испугавшись ответственности. Американцы работали открыто, по приглашению Ельцина и его команды.

Что мешает адекватно ответить?

— В Европе, Прибалтике люди с американским гражданством, образованием, приоритетами и ценностями, прошедшие школу жизни в Колумбийском университете.

— Вмешивались и продолжают вмешиваться. Но это не аргумент для отбития атак в наш адрес, ибо принцип "сам дурак" не действует. В Европе истории о вмешательстве США в выборы Прибалтики и вмешательство якобы России в выборы на Западе — две отдельные, несовместимые истории. Базовая норма презумпции невиновности при этом отрицается, бездоказательно обвинять очень любят американцы. И потом смотреть, как люди трепыхаются под гнетом обвинения.

— А нужно вообще отвечать?

— Надо говорить о себе, о своей конкретно роли, и, говоря об этом, лупить американцев по носу. Но не по принципу "сам дурак".

— И как вы оцениваете наши ответы? В Чехии снесли памятник Коневу, который во время взятии Праги запретил использовать артиллерию, иначе бы от ее красоты ничего не осталось. А мы говорим, что должны продолжать вести с ними разговоры. Наша реакция адекватна, или мы слишком интеллигентны все же?

— От интеллигентности здесь речь не должна идти. Речь о профессионализме или его отсутствии. Такую позицию занимают, когда нечего сказать в ответ.

Чешская разведка знает, как действовать, американцы за ее спинами — тоже, а мы не знаем, что ответить и начинаем мямлить. Конечно, это неадекватная и вредная позиция. Наши противники понимают, что нас можно безнаказанно топтать, и никто не ответит за это. Те чиновники, которые должны идти вперед в последний бой, попрячутся в свои раковины и будут думать о том, что лучше переждать, пока эта волна пройдет.

Чешская разведка якобы кого-то завербовала… Чехия — маленькая страна, какая там "разведка"? Или Латвия. Да что такое? Что вообще происходит? Это ничтожные по своей мощи разведслужбы.

— У них наверняка сидят американские или английские советники.

— Кто бы у них не сидел, у них нет школы, как у британцев или у ЦРУ. Эта школа не дается экспресс-курсами. Они работают хуже во всех смыслах. "Сафронов завербован чешской разведкой" — что за чушь? Это низкий уровень профессионализма, когда даже таким разведкам мы не даем отпор.

Какую бы операцию англосаксы не разворачивали, какой бы вброс не кидали, он проходит как сквозь масло без сопротивления через все уровни министерств, ведомств, спецслужб — добивают до президента, и он вынужден на брифинге лично отбивать такой вброс. Хотя это должен делать младший сотрудник какого-либо отдела.

Вот была история с налетом дронов на авиабазу "Хмеймим". Президент был вынужден лично объяснять, что это сверхтехнологичные дроны, которые перехватить невозможно. А потом на Западе и не только показали, что эти дроны сделаны в гараже из какого-то велосипедного мотора с бензобаком, вырезанном из пластиковой канистры… Не работает система!

— Наверное…

— Не работает, потому что низкий уровень кадров. Дело Скрипалей провальное, скандал с ВАДА провальный. А это такая же операция информационной войны. Американцы многие операции проводят по базовым схемам. И закончился скандал плачевными речами и извинениями от официальных лиц. Ни одна из операций не получила адекватного ответа от России.

Нет кадров. А те, кто назначены отвечать за эту информационную оборону — их профессиональный уровень предельно низок. У американцев все не так. Они в среднем не такие гении, как мы, то есть у нас сильных умов больше, но они очень системные люди, очень хорошо подготовленные и хорошо умеющие работать на обычной командной работе. Поэтому, в целом, у них там ляпы тоже бывают. Но, в целом, они работают на голову выше нас и прокалываются только в тех случаях, когда их застают врасплох.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев