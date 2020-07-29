Коронавирус и не только: что разбивает Евросоюз

В Евросоюзе проводят "разбор полетов" под видом саммита в Брюсселе, ведь коронавирус выявил многочисленные противоречия на наднациональном уровне, которые тщательно скрывались многие годы.

Может ли пандемия привести к крушению идеалов и границ Евросоюза? Рассуждает финский политолог Йохан Бекман.

— Поговорим о том, как Европа пережила самоизоляцию, карантин, все возникшие экономические проблемы. Расскажите нам, что происходило с точки зрения "взгляда изнутри".

— Надо сказать, что никто не знает, что конкретно происходит сейчас. Очень напряженная ситуация. Только что был саммит лидеров Евросоюза, и результаты очень непонятные, реакция противоречивая.

— Ну вот бюджет утвердили, хороший, 1000 миллиардов евро. Что же непонятно?

— Политическая ситуация очень путаная, непонятно, что дальше будет. Великобритания ушла из Евросоюза. В России приняли новую Конституцию, во многом усиливающую Россию — это тоже повлияет на поведение ЕС. И пандемия все же еще не ушла.

— К сожалению, да, опять рост идет. Что касательно бюджета: сейчас и самим тяжело, и огромный рост безработицы, и при этом готовы дотировать более бедным регионам — южным, восточным. Я видела какие-то подсчеты касаемо не самой богатой Хорватии, она платит в Евросоюз взносов больше, чем ей дают. Задавался вопрос: зачем это нужно? Вот эта ситуация усугубилась или разрешилась?

— Эта ситуация стала еще более напряженной. Сейчас в Финляндии полумасштабная политическая война. Наш премьер Санна Марин, такая молодая девушка, приняла все решения, а потом заявила, что в отпуск уезжает. А оппозиция сильно обиделась, потому что сейчас хочет выяснить, что на самом деле творится. По поводу бедности или богатства страны — надо смотреть еще, сколько у нее долгов. Может, и живут хорошо, а долг-то огромный.

Так что ситуация неопределенная. Во многом мешают жить закрытые границы, их сейчас только открывают. Опасной страной считается Швеция — там другая политика по пандемии. Я бы очень хотел открытия границ с Россией, там хорошо организованы меры против коронавируса, и к нам могли бы вернуться местные туристы, которых мы очень ждем.

— А какая ситуация в Финляндии с карантином? В России при эффективных мерах все довольно непросто. А границы могут быть открыты, если безопасны обе стороны.

— Я думаю, в России ситуация стабильная и меры противостояния пандемии являются очень эффективными. Не могу понять, почему наши границы не могут быть открытыми — я пересекал их несколько раз как наблюдатель в том числе.

— А как вы перемещались? Рейсами "Аэрофлота", на машине?

— В июне меня фактически эвакуировало финское посольство, автобусами, самолетами, поездами. Но потом я приехал обратно как международный эксперт, наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию. Все это время я наблюдал за борьбой российских властей с пандемией. Считаю, что она велась очень эффективно. Это не Швеция, где никаких мер толком не применяется, вся страна открыта. Мы ждем второй волны, третьей. И непонятно, что будет с Евросоюзом, с блоком НАТО.

— Почему?

— Очень путаная ситуация. Оппозиционные партии очень сильно демонстрируют недовольство. Во всех странах ЕС есть партии, пропагандирующие уход из него по образцу Брексит. Нам Евросоюз дает конкретно одни долги, мы должны все время, и людям это надоело.

— А квоты бесконечные, ограничения, что можно и нельзя выращивать — они тоже влияют?

— Да, но есть какие-то льготы.

Напоминаю, что Финляндия участвует в санкционном режиме против России, и из-за этого многие финские фермеры теряли доходы, банкротились. Для них было важно, что русский потребитель кушает сыр "Ольтермани", "Виола", финское молоко "Валио" и так далее, это рынок, на который работали 20 лет. А сейчас это фактически ликвидировано в связи с санкционным режимом, который именно дело Евросоюза, а не Финляндии.

И наши фермеры никак не связаны с Украиной, не могут понять, что такое вообще Крым, Донбасс. Почему их наказывают за это.

"Пусть русские спасают нас от Евросоюза"

— Так еще в 2014 году фермеры Франции возмущались, скидывали продукты к мэриям своим. То же самое в Германии, были бесконечные встречи с Ангелой Меркель, но это ни на что не повлияло. Так что такая ситуация по всей Европе.

— Да. И надо сказать, что для финских фермеров Россия значит намного больше, чем для итальянцев.

— Соседи.

— Это был масштабный экспорт молочного продукта. И недавно во время общероссийского голосования Евросоюз принял решение продлить санкции против России. Но я не могу понять, зачем протестовать, если народ Крыма мог в референдуме определять будущее. В итоге главными жертвами у нас стали финские фермы, и поэтому и в Финляндии, и в других европейских странах растет желание уйти из Евросоюза. В частности, этого требует самая популярная сейчас националистическая партия "Истинные финны".

— Я вспомнила, как в Болгарии моей маме сказали: "Пусть русские придут и спасут нас от Евросоюза". Британия из него выходила долго, там за это время менялись премьеры, и ведь за такой уход огромные компенсации должны быть. Технически процесс выхода очень сложен и не под силу небольшим странам — как считаете?

— Финляндия — это не Болгария и не Великобритания. Может, у нас своя судьба в рамках этих процессов, и мы хотим развивать стабильные добрососедские отношения с Россией.

Когда начались санкции, было общее решение запретить все встречи с российскими политиками на высоком уровне. А президент Финляндии Саули Ниинистё сразу заявил, что продолжает встречаться с российскими лидерами, как и до сих пор. Евросоюз уже в кризисе, я считаю, что у него нет будущего.

— Наверное, когда закрылись границы, ни о какой взаимопомощи не было и речи. Вот американцы перехватили груз для Италии — США вообще вели себя как-то некрасиво. А вот между собой страны Евросоюза как совместно пережидали это все?

— Поведение США вполне логично. Трамп и Америка поставили интересы своей экономики на первое место. А что касается Евросоюза — это же к нам полетели ваши Вооруженные силы — в Италию, Сербию. Это хорошо, но очень удивительно. Нам говорили: у нас есть тотальная безопасность, блок НАТО.

Но когда все началось — они будто перестали существовать. Никакого Евросоюза не было в марте, апреле и так далее, мы этого не замечали. Вместо них ваш Шойгу отправил самолет. Возникает вопрос: нам действительно нужны НАТО и Евросоюз, или нужны взаимная помощь и поддержка с Россией? Может, так лучше жить?

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев