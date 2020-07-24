Экс-глава Генштаба ВСУ: что хотели сделать с Крымом

Новые подробности украинской политики образца 2014 года открылись на днях в рамках пресс-конференции экс-главы Генштаба ВСУ генерал-полковника Владимира Замана.

В рамках большой пресс-конференции он рассказал о причинах, которые, по его мнению, привели к тому, что Крым ушел от Украины и стал субъектом Российской федерации.

К слову, Замана в свое время обвинялся в «развале» вооруженных сил Украины в рамках процесса оптимизации. Что сейчас, как и раньше категорически отрицает. Поскольку «просто выполнял приказы руководства страны».

Что же касается крымской истории, то по словам бывшего начальника Генштаба украинских войск, на момент крымских событий в армии страны, и, в частности, в военных частях на полуострове царил форменный хаос.

По воспоминаниям Заманы, в военных частях имела место «полная деморализация личного состава: военные на протяжении недели получили три разных по смыслу приказа».

Тем не менее, Замана указывает, что на тот момент большинство личного состава украинских частей в Крыму было укомплектовано контрактниками, и поэтому военную операцию провести было можно.

И вот этот сюжет с военной операцией в Крыму в украинском политическом дискурсе крайне важен. Дело в том, что еще в 2017-2018 году военные чиновники и высокопоставленные политики начали делиться откровениями о том, как тогдашние власти Украины видели процесс «возврата Крыма назад, на Родину, в ридну неньку-Украину».

Как в 2017 году заявил еще один бывший начальник Генштаба ВСУ, Юрий Ильин, он делал запросы в адрес Турчинова, Яценюка, Тягнибока и даже Кличко по поводу того, как поступать украинским военным в отношении полуострова, и что вообще думают по этому поводу в Киеве. И украинские «майданные» политики делились своими мыслями весьма прямолинейно.

Так, Кличко, по словам Ильина, тогда заявил: «с Крымом поступят еще жестче, чем с Киевом».

Тягнибок был еще откровеннее и пообещал, что крымчане «умоются кровью и все поймут. Сломаем как веник. У нас в этом вопросе есть прочная поддержка».

К слову, вот насчет поддержки версии расходятся. Потому, что Замана в качестве одной из причин того, почему Украина не инициировала военную операцию в Крыму указывает как раз острое нежелание «западных партнёров» доводить ситуацию до открытого конфликта.

К слову, эта версия кажется более логично. Поскольку конфликт в подбрюшье Европе был совершенно не нужен. Да еще и конфликт с Россией. А США еще недостаточно укрепились на Украине, чтобы подвергать этот свой плацдарм риску открытого столкновения с нашей страной. Потому, что тут действительно, российские танки уже за пару дней оказались бы даже не на подступах к Киеву, а в центре украинской столицы.

Еще одна причина, о которой говорит Замана - это, по его мнению, невнятная политика Турчинова. С одной стороны, он «отдавал приказы», которые, впрочем, так и не были исполнены. А с другой - тормозил военное вмешательство Украины в крымские политические процессы.

Больше того, войска с украинской периферии начали постепенно стягивать ближе к Киеву. Поскольку «майданное» всенародно и революционно избранное правительство элементарно боялось, что его сметут «второй волной революции».

Иная интерпретация тех событий прозвучала в 2018 году от бывшего министра обороны Украины, Михаила Коваля. Который позитивно оценил решение Турчинова «не штурмовать Крым»: «совершенно правильно отреагировал на ситуацию в Крыму, тем самым, не допустив кровопролития на полуострове».

При этом, Коваль отметил: «Он дал нам команду спланировать, мы спланировали и начали выводить силы и средства к границе с Украиной с целью отражения агрессии. Я вам 200 процентов даю гарантий, что если бы прозвучал первый выстрел - был бы Крым утоплен в крови». Еще раз стоит обратить внимание на это пресловутое «утопление в крови».

Потому, что косвенно Владимир Замана объяснил в ходе своего выступления в чьей именно крови собирались топить полуостров киевские майданные политики.

Одной из причин, почему части ВСУ ушли с полуострова была, по словам Заманы, всецелая поддержка населением Крыма действий России. То есть, регион, и это признает украинский военный чиновник, на момент референдума 2014 года давно и прочно был пророссийским.

С политической точки зрения это еще раз доказывает, что результаты референдума 2014 года были абсолютно достоверны. А вот с военной и украинской - ровно то, что в Киеве, да и в Генштабе реально рассматривали возможность войны с мирным населением полуострова. Нет, даже не войны, а банального побоища и резни.

При этом, как подчеркивает украинский военный, огромная часть украинских военнослужащих, тех самых срочников и «контрактников», которых и планировалось отправить в бой против гражданского населения, перешли в ходе событий 2014 года на сторону России. По мнению Заманы, произошло это потому, что «в Киеве военных просто кинули, к тому же на них действовала информационная атака со стороны РФ - при поддержке, не нужно тут удивляться, при поддержке всего населения Крыма».

Понятно, что слова про «информационную атаку» - это «разговоры в пользу бедных». Если уж и была какая атака, то инфраструктурная, социальная и политическая. Со стороны Киева все годы независимости Украины.

Крым в составе Украины стал глухой провинцией с разрушающейся инфраструктурой, до которой Киеву просто не было дела. А когда начались политические волнения, майданные политики выбирали из двух вариантов - либо оступиться, либо учинить резню.

Все же разум и инстинкт самосохранения восторжествовал. Впрочем, судя по всему, потом «за Крым» украинские «незалежные патриоты» решили отыграться на Донбассе и на Одессе. Что в России очень многие помнят. Но это уже несколько иная, отдельная история.