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Автор Любовь Степушова

"Розовая" статистика Казахстана: что привело ко второй волне COVID-19

Мир » Бывший СССР

В Казахстане в июле был резкий рост заболеваемости Covid-19. "Сейчас мы на войне", — так описал ситуацию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Некоторые эксперты связывают эту вспышку с тем, что допускались искажения статистики по заболевшим и умершим от COVID-19, куда не вносили тех, кто болел и умирал от пневмонии. То есть, количество умерших от "ковида "преуменьшалось. Все эти искажения вышли боком, породив фейковую информацию о новой разновидности "загадочной" и смертельной пневмонии в Казахстане, пишет в своей статье в Forbes политолог Досым Сатпаев. Как обстоят дела на самом деле? Удалось ли справиться с паникой? Обеспечены ли врачи и пациенты необходимым? В чем еще статистика обманывает казахстанцев?

В чем причина второй вспышки коронавируса в Казахстане? При чем здесь Нурсултан Назарбаев? "Правда.Ру" побеседовала с президентом общественного фонда Liberty из Казахстана Галымом Агелеуофым.

Коронавирус обнажил проблемы Казахстана

— Западные СМИ пишут о том, что Казахстан стоит на грани политического кризиса из-за коронавируса. В марте страна жестко закрылась, ввели чрезвычайное положение. И вроде статистика была благоприятная, страну открыли — и вдруг новая вспышка болезни. В начале июля пытались вернуть сильный карантин, однако под давлением общественности его смягчили. Но он есть. И мы читаем, что больницы переполнены, лекарств нет, паника. Действительно ли так обстоят дела и действительно ли население недовольно?

Начнем с того, что за 30 лет создали систему, позволявшую элите присваивать деньги с любых национальных программ, само направление развивая слабо. То есть миллиарды, которые должны были идти на инфраструктуру, развитие страны, клали себе в карман чиновники. В итоге национальные программы потеряли всю свою эффективность.

И коронавирус показал, что "Фармация", которую обязали на государственном уровне обеспечивать области лекарствами, эту программу провалила — все оставалось на складах, не доходило до аптек.

Не было массового тестирования, как в России. У нас тестировали лишь тех, кого "скорая" забирала и увозила в больницы. Вот и получилось, что данные были необъективны, и со снятием карантина пошла вторая волна заболевания. Кривая смертности по пневмонии стала стремительно расти.

У нас вся статистика все тридцать лет рисовала благостную картинку и зависела от чиновников. Те манипулировали этими цифрами, чтобы Казахстан попадал в международные рейтинги на хорошие места. Они получали доступ к нацпрограммам и жили в уютном раю, а остальные были полностью выключены и жили в бедности. Количество безработных стремительно росло — прикрывалось самозанятыми.

Сейчас мы расплачиваемся, и многие гражданские активисты, критикующие правительство, оказались под давлением. А правительство Токаева выполняет ту же репрессивную роль, что и назарбаевские — человека, создавшегося полицейское государство, уничтожающее гражданские права и свободы.

— Что вы имеете в виду, говоря "элиты"? В России есть ельцинская семья, близкий к ней путинский круг. Есть более националистически настроенные люди, есть либеральная часть. Идет борьба между разными кремлевскими башнями. У вас есть это, или речь идет о тоталитарном государстве типа Белоруссии — кто под Лукашенко, тот и элита?

— У нас белорусский вариант, когда есть правящий патрон в лице "лидера нации" Назарбаева, и под него выстроены все правящие элиты. Но сейчас относительное двоевластие. Токаев постоянно пытается влиять на назначение, политику правительства, ситуацию в стране. Но он фактически продолжает все это наследие, ведя Казахстан к падению как в экономическом, так и в политическом плане.

— Но некоторые эксперты говорят, что он пытается как-то дистанцироваться от Назарбаева. Он же убрал его дочь Даригу из сенаторов.

— Он не убирал дочь Назарбаева. Решение было консолидированным, Назарбаев принимал в этом участие. Без него по-прежнему не проходят никакие ключевые решения.

Елдасы — "отец нации"

— Насколько население Казахстана все еще доверяет Назарбаеву? Я знаю, что ему было восемьдесят лет недавно. И как раз его день рождения совпал с этой вспышкой COVID, смертей от пневмонии. Был грандиозный салют в Нурсултане, и в это же время люди забирали трупы из моргов. Говорят, что это очень подействовало на нервы населению. Это действительно так?

— Конечно, потому что когда люди умирают, а в это время делаются салюты в честь дня рождения Елбасы под видом дня рождения столицы…

Последние годы Назарбаев был озабочен не тем, чтобы вывести народ из бедности, а тем, каким будет пантеон усопших чиновников, и строил какие-то помпезные, якобы говорящие о его величии, а на самом деле пустышки-проекты, которые никакого отношения к благосостоянию, благополучию людей не имели — все это говорит о том, что его рейтинги держались только за счет госзаказа, за счет медиаресурсов, которые финансировались из бюджета страны.

Все остальное население обладает прекрасным политическим мышлением, оно дает прекрасную оценку всем его действиям и прекрасно видит, что вся его политика — это политика обогащения его семьи и его кланов, которые все выстроены вокруг него.

— Сейчас ситуация хоть немного стабилизировалась? Больницы по-прежнему переполнены?

— Пока именно критика позволила поднять все эти болевые вопросы и поставить их перед правительством, поэтому сейчас требуют, чтобы это правительство ушло в отставку. Оно пытается влиять на то, кто будет в этом правительстве, на замещение.

Но получается, что за теми людьми, которых назначают, тоже тянется свой шлейф коррупционных дел. И народ видит, что меняется шило на мыло. Чиновники — это одна и та же обойма, одна и та же номенклатура, и прорыва нет и не будет, потому что Токаев полностью продолжает линию Назарбаева. И это наследие, мнимое величие Назарбаева есть условие прихода к власти Токаева.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

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Темы пандемия казахстан коронавирус галым агелеоуф политический кризис
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