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Автор Любовь Степушова

Владимир Зотов: белорусы понимают, что будет только хуже

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Зачем Лукашенко мог организовать протесты, есть ли в Белоруссии олигархи и какой путь выберет страна после выборов, рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой редактор-координатор информационного агентства REGNUM Владимир Зотов.

Читайте начало интервью:

Нулевая поддержка

— Можем ли мы сказать, что Александр Лукашенко сам готовит эти протесты, чтобы их успешно подавить якобы как протесты, организованные Россией, и на этой волне стать угодным Западу?

— Я думаю, что этот сценарий как минимум предлагался ему западными политтехнологами. Но потом все начало выходить из-под контроля. Он испугался и всех своих противников закатал в асфальт: одного посадил в тюрьму, другого вывел из предвыборной кампании, третьего тоже посадил. Светлана Тихановская, вокруг которой будет группироваться оппозиция, сумела вывезти детей из страны, но ее муж сидит в тюрьме, фактически он заложник. Значит, в нужный момент на нее можно надавить. Я не верю, что она сумеет удержаться.

— Почему ситуация вышла из-под контроля? Народ широко поддержал эти протесты? Есть недовольство президентом?

— Да, очень большое. У него больше нет поддержки. Лукашенко потерял свой традиционный электорат. Даже бюджетники, пенсионеры, которые всегда были за него, теперь уже против. Для этого есть множество причин.

Люди прекрасно понимают, что лучше экономически и в целом жизнь при Лукашенко не будет. Будет хуже. Есть мнение, что на людей повлияла его позиция насчет эпидемии коронавируса, когда он заявил, что это ерунда, а нужно пить водку и ходить в баню. Ситуация очень сильно ударила по Белоруссии.

Дело в том, что Лукашенко — герой даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня.

Люди при нем рождаются, живут полную жизнь и умирают. Конечно, он уже всем надоел. В 2010 году, несмотря на то, что оппозиция сумела организовать уличные протесты, все оппозиционеры понимали, что для Лукашенко они не конкуренты. Сейчас уровень поддержки Лукашенко в обществе феноменально низок. И он будет снижаться дальше.

Поэтому ситуация начала выходить из-под контроля. Лукашенко, как и положено, решил это дело прекратить. Меня очень удивляло происходящее, потому что я прекрасно понимал, что Лукашенко никогда не рискует властью. Он на каких угодно переговорах может упираться, переть буром, может действительно вести себя очень смело. Но властью он никогда не рискует.

Видимо, его убедили, что он сможет легитимизироваться и на Западе, и среди растущего националистического направления в самой Белоруссии, если сумеет красиво выиграть выборы в амплуа героического защитника белорусского суверенитета от российско-кремлевских козней.

— Возможен ли украинский кровавый сценарий в Минске? Будет ли подавление этих выступлений?

— Конечно. Лукашенко об этом уже заявил. Он припомнил события в Узбекистане и то, как тогда поступил Каримов. Разумеется, если у него начнутся проблемы, он без малейшего намека на рефлексию отдаст приказ о подавлении.

— То есть это не Янукович, который будет ломать карандаши и вызывать на помощь посредников?

— Реальной угрозы Майдана по украинскому образцу в Белоруссии не видно, потому что там на данный момент нет раскола элит, в отличие от Украины 2004 и 2014 года. Потому что в Белоруссии нет вообще никаких элит. Там есть один Лукашенко и все остальные, которые имеют собственное мнение, но держат его очень далеко и глубоко.

— В Белоруссии нет олигархов? Там госкапитализм?

— Главный белорусский олигарх — это Александр Григорьевич Лукашенко и его семья. Да, там есть олигархи поменьше, но их называют "карманы" или "кошельки" для Лукашенко. Там действительно авторитарное государство, где нет раскола элит. Соответственно, прямой угрозы Майдана тоже нет.

Да, Лукашенко переизберется, по всей видимости. Но дальше-то что? Даже имея концепцию внутри:

  • спецслужб,
  • внутренних войск,
  • милиции,

которые пока не готовы идти против системы, очень трудно управлять государством, где ты полностью растерял поддержку, которую имел.

А мы пойдем на Запад…

— Может быть, Лукашенко изменится как-то?

— Лукашенко не может измениться. Последний визит российских должностных лиц в Белоруссию говорит о том, что он в очередной раз, скорее всего, начал обещать, что пойдет на какую-то интеграцию. Разумеется, как только он переизберется, он Кремль моментально кинет. Измениться он не может. Простые белорусы очень хорошо это осознают. Они понимают, что будет только хуже.

— Все люди, которые уходили на Запад, знают, что там тоже свои требования. Там начнут требовать, чтобы он делился властью. Лукашенко опять не захочет, будет конфликт с Западом, он опять пойдет к России. Может быть, он к Китаю уйдет? У него с Китаем вроде бы очень хорошие отношения были.

— Я думаю, что все белорусские должностные лица понимают, что проект тесной дружбы с Китаем себя не оправдал, и никаких экономических выгод Белоруссии не принес. Ни одного удачного проекта там нет и быть не могло, потому что Китай действует всегда в собственных интересах.

Лукашенко считает, что по-прежнему сможет сидеть на нескольких стульях:

  • Россия,
  • Запад,
  • арабы,
  • Китай.

Я думаю, что в данный момент он не думает о дальней перспективе. У него сейчас задача одна: удержаться у власти на ближайший срок.

- Как он собирается передавать власть? Говорят, что он хочет сына сделать преемником.

— Я не рискну ответить на этот вопрос. Старший сын не пользуется популярностью. Младший сын пока все-таки младший. Тем более власть хорошо передавать, когда есть поддержка. Но ее становится все меньше.

— Что для России значит эта ситуация? Мы какие-то выводы должны делать?

— Разумеется, должны. Ведя политику, не только на постсоветском пространстве, но и в любой точке земного шара, мы должны прежде всего налаживать связи с обществом. Об этом столько уже говорилось. Никаких внятных попыток что-то такое развернуть не было, нет и, думаю, не будет.

Россия, как всегда, вынуждена выбирать из нескольких сортов известной субстанции. Сейчас уже остался только один сорт. Да, для нас это урок. Но я не уверен, что он будет усвоен должным образом.

— Белоруссия — близкая нам страна. Александр Лукашенко был единственным лидером в странах постсоветского мира, который пытался сблизиться с Россией и даже наперекор всем не очень бравировал своей незалежностью, а все-таки союзный договор заключил. Сейчас он в совершенно другой роли. Поэтому поживем — увидим.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы кремль протесты оппозиция белоруссия владимир зотов александр лукашенко
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