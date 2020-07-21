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Автор Антон Куликов

"Все агенты Кремля": британские депутаты ополчились на "Лондонград"

Мир

В Великобритании во вторник опубликован 50-страничный доклад о влиянии России на британские дела. Достаточно много места в нем уделено российским бизнесменам, которые переехали в Соединенное королевство. И что, теперь этим "агентам российского государства" придется нелегко?

Депутаты парламента о "российской олигархии"

Напомним, доклад был подготовлен комитетом по деятельности разведки и безопасности британского парламента. Там есть и о "влиянии" России на референдум по независимости Шотландии в 2014 году (якобы было), и относительно "вмешательства" в Brexit в 2016 году (доказательств не нашли). И киберугрозам место в докладе нашлось - куда же сейчас без этого. Но сосредоточимся в данном случае на нелегкой жизни российских бизнесменов.

"Очевидно, что российское влияние на Великобританию стало новой нормой. Сменявшие друг друга правительства принимали российскую олигархию с распростертыми объятиями, и теперь есть много россиян, имеющих тесные связи с Путиным, которые прекрасно интегрировались в британский бизнес, политическую и общественную сцену - в частности, в "Лондонграде", - говорится в докладе.

Далее говорится, что до недавних пор "не слишком много вопросов задавалось, если вообще задавались, относительно происхождения значительных богатств этих людей". "Эта политика открытых дверей предоставила идеальный механизм, благодаря которому незаконно нажитые деньги могут пройти очистку в лондонской прачечной", - полагают авторы доклада.

Недовольны они и так называемой "индустрией службы поддержки", то есть адвокатам, бухгалтерам, агентам по недвижимости - в общем, всем тем людям, кто помогает российским бизнесменам удобно устроиться в "Лондонграде". Каждый из этих людей, подчеркивают авторы доклада, "желая того или нет, сыграл свою роль в формировании буфера для людей, которые фактически являются агентами российского государства".

И что теперь изменится?

Надо ли полагать, что все российские бизнесмены, перебравшиеся в Великобританию, отныне под колпаком спецслужбы как "агенты российского государства"? Осознают ли они в какой переплет попали? 

Ведь многие из этих людей бежали из России из-за проблем с законом. И вовсе не как "борцы с режимом", а по куда более банальным причинам, связанным с экономическими преступлениями. Ведь давно же известно таким людям, что "из Лондона выдачи нет".

Ну не то чтобы совсем уж нет - кого-то и выдали. Но обычно нет - под предлогами "политического преследования", "плохих условий в местах заключения" и так далее. 

И вот теперь все (ну или большинство) этих людей - "агенты Кремля"... Каково им теперь будет в "Лондонграде" жить, с осознанием-то сего факта?

Нормально им будет жить. При всех укорах участникам "индустрии службы поддержки", при всех вопросах о источниках богатства "понаехавших" в Лондоне как минимум последние пару лет только угрожают вплотную заняться соответствующими расследованиями. Пострадал только Роман Абрамович, у которого одно время были проблемы с визой (и не сказать, что из разряда нерешаемых).

Так что, вероятнее всего, навешиванием ярлыков дело и ограничится. Да к тому же претензии неперсонализированы. Так что из Лондона выдачи в Россию нет по-прежнему. 

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Темы brexit доклад олигарх вмешательство россии
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