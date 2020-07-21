Подведены итоги 30 лет украинской независимости

Украина отметила юбилей принятия Декларации о государственном суверенитете Украины в Киеве валом материалов в СМИ о "российской агрессии".

16 июля 1990 года депутаты Верховного Совета УССР проголосовали за документ большинством голосов. Эту дату вспомнили на днях Верховной раде, куда приехал президент Зеленский, выступивший с торжественной речью. Зеленский, разумеется, вспомнил все возможные клише и вдохновенно вещал про "тысячелетнюю историю Украины" и "многовековую борьбу за свободную и самостоятельную страну".

Без упоминания России тут обойтись не могло в принципе. Украина «шестой год» защищает свой суверенитет от российской агрессии, а весь «цивилизованный мир признаёт", что Украина делает всё для наступления такого желанного мира. По словам Зеленского, «справедливого мира. Мира в нашем понимании этого слова».

Помимо того, что считать надо уметь, даже будучи президентом, про жизни граждан, которые украинское государство само же у них и отбирает, вообще приличнее было бы промолчать. Но наиболее показательным получился пассаж про мир, который желанен лишь такой, который справедлив по меркам Киева.

Вот это самое «все» как проявило себя в Донбассе? Легализацией игорного бизнеса? Продажей земли иностранцам? Кредитом МВФ? Выпрошенными у США "Джавелинами"?

Сегодня по ту сторону линии разграничения постоянно стреляют, а до выполнения Минских соглашений еще как до звезды небесной. При этом украинские националисты годами вещают, что жители Донбасса должны убираться в Россию, потому что они неполноценные граждане, что Украина после победы займется люстрацией на "освобождённой территории" и прочие выпады.

Отдельно стоит вспомнить, что даже в среде "пророссийских" политиков звучат заявления, что ЛДНР вернутся в Украину, стоит лишь Киеву признать, что их восстание было не сепаратизмом, а ответной реакцией на госпереворот в феврале 2014-го. Об этом говорил

экс-заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин. Довольно сомнительное утверждение, поскольку вряд ли простые извинения приведут к тому, что Донбасс простит смерти своих мирных жителей (да и ополченцев тоже), карательные экспедиции и т. д. и радостно кинется в объятия Украины.

А министр обороны Украины Андрей Таран высказался в том духе,что Россия нападать не собирается, но украинские армия и флот превентивно готовятся к отражению российской агрессии. По сути, Украина озвучивает подобные сентенции не только для внутреннего пользования. Адресатом этих заявлений является блок НАТО и европейские страны, которые не входят в него. Киев старается усиленно внушить мысль, что он действительно защищает "европейскую цивилизацию" от "орд русских варваров". Тем, кому это выгодно, вполне этого построения хватает.

Хотя к дате Украина подошла с печальным настроем, поскольку руки ей выкручивают практически все. В начале июля посол Евросоюза на Украине Матти Маасикас направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Верховной рады Дмитрию Разумкову на предмет того, что парламент Незалежной примет закон о локализации производства на территории Украины, то ЕС может прекратить кредитование украинских предприятий. Фактически, о развитии промышленности в стране можно забыть.

С учетом того, что в случае успеха американцев в борьбе против "Северного потока - 2" единственным транзитом для российского газа в Европу останется маршрут через Украину, властям страны следовало бы подумать, что дальше. Как долго еще протянет украинская ГТС, и по каким ценам будет продаваться топливо - вопрос даже не риторический....

Так что Зеленскому легко было заявить, что «мы должны вернуть все территории и веру в правду и справедливость. Чтобы то, ради чего погибли наши герои, не было напрасным".

Страна, по его словам, теперь продвинулась уже так далеко, что и не вернется даже при желании.

Хотя куда именно она продвинулась, спрашивать не очень-то и гуманно - все и так все понимают.