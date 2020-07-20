Для чего Кадыров вспомнил оскорбление Зеленского. Украинская версия

Украинские Телеграм-каналы отреагировали на новые претензии Рамзана Кадырова к Владимиру Зеленскому, считая их посланием Кремля по поводу Минских соглашений. Эксперт Владимир Брутер не согласен с данными выводами.

Кадыров призвал Зеленского стать мужчиной и подтвердить свои извинения

Кадыров вернулся к оскорблению в "Квартале 95"

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале вспомнил отрывок из интервью Зеленского Дмитрию Гордону, которое украинский президент дал полтора года назад. В нем Зеленский рассказал, что в одном из шоу студии "Квартал 95" показали кадры с плачущим Кадыровым.

Кадыров вновь потребовал извинений от президента Украины, посмотрев в интернете его "новый ответ". При этом не ясно, что конкретно, он имеет ввиду.

"Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной", — написал он.

Ранее Зеленский заявил, что просит прощения, если этот ролик задел чьи-то религиозные чувства. По словам Зеленского, передачу тогда подготавливала другая редакционная группа.

Нечестность не только в словах, но и в делах

Кадыров далее пишет, что Зеленский нечестен не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях, так он обещал, что положит конец конфликту в Донбассе, но до сих пор так и не сделал этого.

"Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко. Что мешает вам исполнить надежды двух великих народов? Что вам мешает позвонить Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что заканчиваете с этой гражданской войной на востоке Украины? Гордыня или чужая воля?".

Украинская версия: не в оскорблении Кадырова дело

Украинские Телеграм-каналы связали выступление главы Чечни с позицией Кремля по Минским соглашениям.

Так, Телеграм-канал "Сплетница" пишет, что послание Кадырова адресовано не Зеленскому персонально, "а всей украинской власти и Андрею Ермаку лично, который был основным посредником в переговорах с Россией (в "нормандском формате") и договаривался по обмену пленными, и газовым миллиардам".

"После всего обещанного Москве и лично (Дмитрию) Козаку, украинская сторона прокатила Россию с Минскими соглашениями. Зеленский реально напрягся сейчас и уже не рад таким переговорам", — указывает автор.

В свою очередь, Телеграм-канал "Легитимный" сообщает, что, по мнению некоего источника из Офиса президента (Зеленского), "российская сторона понимает, что она проиграла донбасский кейс".

"Наши ждут выборов в США. Россиянам такое не подходит, они понимают, что "мир на Донбассе" — это ключевое обещание Зеленского, а поэтому к местным украинским выборам надо поставить акцент так, что Владимир Александрович не выполняет обещания".

Другой источник канала, якобы из Кремля, сообщает, что "Кадыров передал публичный месседж, что все помнят про "скрытые" договоренности и обещания Андрея Ермака и Зеленского, которые получили за это обмены пленных и "победу" вместе с деньгами по газовому кейсу".

"Рамзан передал публично месседж, что в Кремле ждут звонка от Зеленского с пояснением, почему он "забыл" про свои устные договоренности и обещания. Дают украинской стороне "последний шанс" спасти ситуацию, если не произойдет звонка, то Кремль будет резко меняет по украинскому направлению стратегию", — пишет автор канала.

Позиция России уже меняется

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии для "Правды.Ру" "вполне допускает", что позиция России по обсуждению ситуации вокруг Минских соглашений будет медленно, но постоянно сдвигаться.

"Хотя бы потому, что все мыслимые сроки вышли, а все попытки сдвинуть Украину с мертвой точки, в том числе после смены власти зашли в тупик", — отметил эксперт.

По его словам, изменение позиции уже можно наблюдать по открытию процедуры гражданства для жителей ЛДНР и "несколько изменившемуся тону" вокруг переговоров, в том числе после последней встречи политсоветников "нормандского формата" в Германии.

Но Кадыров здесь ни при чем

"Но, к Кадырову это никакого отношения не имеет. Естественно, что никаких официальных заявлений со стороны Зеленского не будет и никаких оргвыводов по отношению к этому не будет", — сказал Владимир Брутер.

По его словам, можно точно назвать некую "точку невозврата" для Украины по "Минску" — это местные выборы 25 октября.

"Если в результате этих выборов режим Зеленского станет слабее, то можно не сомневаться, что некие сдвиги в позиции России ускорятся. Поэтому украинские Телеграм-каналы просто все сваливает в кучу и выдают некую конспирологическую версию", — резюмировал Владимир Брутер.