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Автор Александр Шторм

Лукашенко готовится к госперевороту в Белоруссии

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что грядущие выборы главы государства могут ознаменоваться попыткой свержения действующей власти.

Лукашенко заявил об этом во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. По его словам, "вспомните 2010 год. И тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени… И тогда на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду и бросив на Дом правительства".

Президент РБ напомнил, что тогда в беспорядках участвовали порядка 400 "агрессивных боевиков". Поскольку вопрос снова актуален, и массовые протесты в стране в каких-то деталях походи на предыдущие, нужно быть к этому готовыми.

"Доверенное лицо Лукашенко и по совместительству бтшный пропагандист угрожает расстрелами людям, которые в мирной форме требуют перемен",- пишут в телеграм-канале "Выборы.Беларусь" со ссылкой на слова Андрея Кривошеева "Советую беречь спину … и помнить долю Нигоняна и Жизневского".

Напомним, в телеграм-канале "Новости на каждый день" писали, что если протестная ситуация в Белоруссии не изменится, "то к выборам Лукашенко придется задействовать армию для подавления массовых протестов и беспорядков". Таким образом, использование армии у соседей совершенно не исключено.

Ранее пресса сообщала о том, что в случае начала "Площчи" (аналога Майдана) или попытки революции в Республике, президент РБ действительно подключит армию для подавления протестов. Также эксперты отмечали, что на помощь Лукашенко могли бы прийти войска КСОР ОДКБ.

А авторы "Cми_ли" тоже считают, что Александр Лукашенко готов использовать армию для подавления попытки государственного переворота после будущих выборов 9 августа 2020 года. "В случае "трагического" развития ситуации в Беларуси, с согласия президента Григория Лукашенко ОДКБ может поддержать законную власть Республики с помощью Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР ОДКБ) в соответствии с уставом и доктриной ОДКБ", пояснили эксперты.

"Выборы он, конечно, выиграет. С непризнанием ЕС, мучительным ожиданием поздравления из Москвы (будет, скорее всего). С усатой инаугурацией. И начнёт трансфер власти к родне (да, там не только сын Коля). Но. Это будет лебединая песня Григорьевича", — считают политологи.

В телеграм-канале Главмедиа сообщили, что именно "Лукашенко заявил о готовящемся госперевороте на выборах президента РБ. Видимо, в города действительно войдёт армия в помощь ОМОН и скорохватам из милиции и офицерам КГБ.

"Через 2,5 недели в РБ будет настоящая жара" — пишут эксперты.

Вообще, тема военных становится в РБ все актуальнее. Как напомнили авторы тк Банкста, "предложение Александра Лукашенко внести поправку в Конституцию о том, что на должность президента может выдвигаться только тот, кто служил в армии, вызвало бурные отклики в Интернете. Но общая направленность идеи понятна.

По сути, последние слухи о нездоровье Лукашенко делают президентскую кампанию в Белоруссии в этом году похожей на аналогичные выборы-1996 в России. Поэтому шлейф соответствующих слухов о не-победе Лукашенко в первом/втором туре будет преследовать очень долго и его тоже.

"Убедить мировую общественность в том, что Лукашенко действительно победил на выборах, как и прежде, сможет только Россия. Но вот после крайне некрасивой и неуклюжей антироссийской кампании в исполнении Лукашенко будет ли Кремль вновь делать это? Хороший вопрос!", сообщается в канале "Чисто для фиксации".

Видимо, в том числе поэтому преподаватели БГУ настойчиво призывают студентов не читать Телеграм-каналы, а вместо этого "смотреть официальные телеканалы белорусского ТВ"…

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Темы переворот госпереворот александр лукашенко выборы президента белоруссии
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