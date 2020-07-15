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Автор Любовь Степушова

Дмитрий Болкунец: Тихановская поможет решить Лукашенко две задачи

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Белорусский народ стерпит любое унижение, по мнению Александра Лукашенко. Президент ведет себя крайне вызывающе перед выборами, что радикализирует общество, считает эксперт Дмитрий Болкунец.

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В Белоруссии начались акции протеста после того, как ЦИК отказался зарегистрировать кандидатами в президенты Валерия Цепкало и Виктора Бабарико.

Зарегистрированы: действующий президент Александр Лукашенко, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер партии "Белорусская социал-демократическая громада" Сергей Черечень и супруга находящегося в СИЗО видеоблогера Сергея Тихановского — Светлана.

Как сказал "Правде.Ру" эксперт по Белоруссии Дмитрий Болкунец, Александр Лукашенко отобрал самых "безопасных" для него участников гонки.

"Пару недель назад он сказал, что женщины неспособны управлять Белоруссией, поэтому он пригласил двух дам к себе в спарринг-партнеры, считая, что они будут его спойлерами на этих выборах, а также еще двух молодых юношей, которые имеют недостаточный опыт в ведении политической кампании", — сказал политолог.

По его мнению, сильных кандидатов, которые имеют опыт государственной службы, Лукашенко не допустил к выборам.

"Это говорит о том, что он фактически отказался от боя, не захотел на ринг выходить, в таком случае засчитывают бойцу обычно техническое поражение, но Александр Лукашенко задумал нарисовать себе 97% поддержки. Ему ничего не мешает это сделать, учитывая, как в Белоруссии выборы проходят. Никто из соперников не будет, конечно, никаких серьезных палок в колеса ему вставлять", — отметил Дмитрий Болкунец.

Как Лукашенко будет использовать Тихановскую

По словам политолога, если бы были в Белоруссии честные выборы, то Светлана Тихановская в этот раз их бы выиграла, потому что "люди из-за протестного голосования готовы будут проголосовать за любого, кроме Лукашенко".

Он же, по словам Дмитрия Болкунца, Тихановскую будет использовать для своей игры.

"Он выбрал силовой сценарий сохранения власти. Блогер, муж Тихановской, как раз перед очередной посадкой занимался тем, что раскачивал улицы, поэтому я могу предположить, что накануне выборов Лукашенко отпустит Тихановского, и он будет в качестве попа Гапона ходить по площадям, собирая вокруг себя активных сторонников, чтобы потом этих людей арестовывали," — сказал Дмитрий Болкунец.

Он напомнил, что "так уже было в мае, в июне" и "до сих пор некоторые из задержанных сидят, получив по 90, по 100 суток ареста".

Также с помощью Тихановской Лукашенко намерен показать Западу, что в Белоруссии есть демократия, мол, смотрите, мы даже допустили жену задержанного блогера, как же вы наши выборы не признаете.

"Победа Лукашенко 9 августа предрешена, но это будет совершенно пиррова победа. Последствия ее Белоруссия будет расхлебывать не один год", — отметил эксперт.

Белорусский народ все стерпит?

Протесты во вторник, по оценке Дмитрия Болкунца, были не масштабными, но радикализированными. Политолог предполагает, что ближе к выборам их накал будет увеличиваться. Белорусские власти "будут арестовывать сотни, может быть, даже тысячи политически активных граждан, журналистов, потому что Лукашенко боится распространения информации".

"Я думаю, что 9-10 августа в Белоруссии не будет работать интернет или крупные новостные сайты будут отключены. Он (Лукашенко) не готов ни к дебатам, ни к честным выборам. Его главная задача силой, танками, оружием, чем угодно удержать власть. Он знает, что у него нет никакой поддержки в обществе, что его рейтинг находится на очень низком уровне. Но при этом он прекрасно знает белорусский народ, который, по его мнению, стерпит очередное унижение, и Лукашенко нарисует себе 97%, будучи уверенным, что никто ему в этом не помешает", — подчеркнул Дмитрий Болкунец.

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Темы дмитрий болкунец сергей тихановский выборы в белоруссии александр лукашенко светлана тихановская
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