Александр Искандарян: Баку обязан "спасти лицо" после убийства генерала

Было ли убийство генерала азербайджанской армии запланированной Арменией операцией? Какое решение примет Баку в этой связи? Вмешается ли в конфликт ОДКБ? Выполним ли план Сергея Лаврова по Карабаху? Рассказывает Александр Искандарян.

Решение об эскалации конфликта будет принимать Баку

"Двухдневная война" развернулась на международно признанной границе Армении и Азербайджана, однако это прямое влияние неурегулированного конфликта в Нагорном Карабахе, сказал в программе "Точка зрения" директор Института Кавказа Александр Искандарян.

Политолог рассказал, что 12-23 июля в Тавушской области Армении Азербайджан предпринял попытку захвата господствующей высоты между двумя селами по обе стороны от границы.

"Перестрелки и раньше там бывали, но в эти дни были серьезные бои", — сказал Александр Искандарян.

По его словам, азербайджанская армия провела атаку с участием танков (или танка), крупнокалиберной артиллерии, беспилотников. Армянская армия ее отразила. Официальные потери, по словам азербайджанской стороны, составляют 11 человек убитыми, включая генерала и полковника, но политолог подозревает, что они гораздо больше. С армянской стороны погибли двое военнослужащих, отметил он.

"Это достаточно серьезное столкновение, но локальное. Переместится ли этот конфликт в Нагорный Карабах, разрастется ли он, это зависит от решения руководства Азербайджана", — сказал Александр Искандарян.

"Спасти лицо" после убийства генерала

По его мнению, раскручивать спираль конфликта рискованно для азербайджанцев, но "спасти лицо" надо, потому что потери серьезные, поэтому, возможно, " будут приниматься решения другого характера".

Эксперт, однако, не думает, что убийство генерала ВС Азербайджана, это была спланированная акция Еревана по типу убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

"Существует паритет в военных силах двух стран, а добровольцы на улицах Баку, призывающие идти воевать — это пиар акция, потому что это уже давно конфликт армий, а не боевиков", — отметил политолог.

ОДКБ не будет защищать Армению

Что касается участия в конфликте ОДКБ, куда входит Армения и не входит Азербайджан, то его руководство выпустил "довольно безличное заявление с призывом к миру", продолжил Александр Искандарян.

У Армении нет надежды, что военный контингент ОДКБ военным путем будет защищать Армению, если Азербайджан начнет "деоккупацию территорий". Работа ведется только по дипломатическим каналам, уверен политолог.

План Лаврова неосуществим

План главы МИД РФ Сергея Лаврова о поэтапном решении конфликта вокруг Нагорного Карабаха — отдать несколько захваченных районов, а потом налаживать экономическое сотрудничество, Александр Искандарян считает неосуществимым, так как семь экс-азербайджанских районов вокруг Нагорного Карабаха обеспечивают жителям непризнанной республики безопасность.

"Бумага, на которой будет написано, что взамен двух или трех, или пяти районов мы будем развивать связи, не гарантирует такой безопасности", — уточнил политолог. "Вокруг этого и вертится переговорный процесс, но пока не будет ясна полная картина — что отдается за что, успеха не будет", — сказал он.

Куда делась "дружба народов" СССР?

На вопрос, существовала ли дружба народов в Советском Союзе, которой мы гордились, и куда она, в таком случае, делась, Александр Искандерян ответил, что нельзя представить себе ситуацию, что была дружба народов, а потом все стали вдруг убивать друг друга в Карабахе, России, Молдавии, Грузии, Украине, Киргизии, Узбекистане и так далее.

По его мнению, эти конфликты существовали, но при жестком репрессивном режиме они не проявлялись, а если проявлялись, то о них никто не узнавал.

"Эти национальные противоречия были и причиной, и следствием распада СССР, и удивительно не то, как много этих конфликтов, а то, как их мало. Если умножить масштабы бывшей Югославии на масштабы СССР, то можно представить, какой это был бы кровавый кошмар", — отметил Александр Искандарян.

Решение конфликта — в поиске взаимных интересов

"Сейчас мы являемся свидетелями становления национальных государств после развала империи. Те мальчики, которые стреляют друг в друга на армяно-азербайджанской границе уже не помнят, как жили их родители, для них Советский Союз — это пустые слова", — продолжил политолог.

По его словам, вечных конфликтов не существует, люди которые в Европе 100 лет назад стреляли друг друга, сейчас мирно сосуществуют, но к этому надо придти, противоречия надо переводить "в разговоры, а не в стрельбу".

"Трудно убедить армян, которые живут в Карабахе, что они должны жить в Азербайджане, который в них стреляет. Надо бы попытаться стать для них привлекательными, но Азербайджан делает обратное. Через пятьсот лет, ситуация изменится, но остановить войну нельзя будет опять при помощи империи — насильно, надо учиться это делать самостоятельно — через поиск и разделение общих интересов", — сделал вывод Александр Искандарян.

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