Зачем ищут "русский след" в беспорядках в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны не располагают какими-либо доказательствами насчет причастности России к беспорядкам. По его словам, "нет ни единого доказательства, что русские стоят за демонстрациями".

В поисках "русского следа"

На прошлой неделе в Белграде и ряде других сербских городов прошли акции протеста после того, как власти страны приняли решение об ужесточении карантинных мер на фоне вспышки коронавируса. В ряде случаев эти протесты переросли в беспорядки, в ходе которых пострадали как демонстранты, так и полицейские.

8 июля Александр Вучич заявил, что к беспорядкам причастны некие иностранные спецслужбы: "Лица праворадикальной ориентации, экстремисты профашистских организаций напали на Народную скупщину, ворвались в парламент Сербии, несколько часов жестоко нападали на сотрудников полиции Сербии, оскорбляли их, забрасывали камнями, били. Протест был хорошо организован, было влияние иностранных факторов, иностранных служб, этим будет внимательно заниматься наша полиция".

Правда, спецслужбы каких именно государств причастны, Вучич не уточнил.

Параллельно сербская неправительственная организация "Центр евроатлантических исследований" (CEAS) и ряд местных СМИ сообщили о "российском следе" в антиправительственных выступлениях. Российский МИД назвал эти сообщения "вбросом", направленным на то, чтобы бросить тень на российско-сербское партнерство.

Но в общем, можно было предполагать, что тему "русского вмешательства" обязательно постараются разыграть. Россию постоянно на протяжении нескольких последних лет обвиняют во вмешательстве во внутренние дела балканских государств. Напомнить хоть об истории с якобы попыткой организации "русскими агентами" госпереворота в Черногории в 2016 году. К слову сказать, в то время Вучич (тогда премьер-министр) не отрицал сообщения о попытке переворота.

"Россия на фоне США выглядит очень бледно"

Руководитель Центра по изучению современного Балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова раскрутку темы "русского следа" связывает с борьбой за влияние на Балканах.

"Если говорить про сегодняшние дни, то очень многим — Великобритании, Соединенным Штатам Америки — очень не нравится, что сербский народ постоянно в трудных условиях поворачивается лицом к России, ждет от нее помощи", — сказала она "Правде.Ру".

При этом, по словам Елены Гуськовой, США активно поддерживают НПО на Балканах, а "мы на этом фоне выглядим очень бледно".

"У нас нет своего телевидения, своего радио в Сербии, у нас нет неправительственных организаций — вернее, есть несколько, но они очень слабые и практически их не видно. Тем не менее, любовь ощущается, опросы общественного мнения показывают, что на Россию сербы, черногорцы, македонцы и сербы Боснии и Герцеговины смотрят с огромной надеждой. Вот это очень раздражает Запад. Поэтому, чтобы окончательно уменьшить или вообще ликвидировать влияние России на Балканах, начинают придумывать какие-то шпионские истории", — отметила она.

По словам Елены Гуськовой, сейчас внутриполитическая ситуация в Сербии очень сложная. На прошедших в июне парламентских выборах у избирателей не было альтернативы, поскольку практически все оппозиционные партии не приняли в них участия.

"Сейчас, когда вышли на улицы, открыто выступают против Александра Вучича, надо как-то эту народную силу куда-то направить. И опять возникла ситуация, когда можно включить якобы "русский фактор", который все это организовывает", — отметила Елена Гуськова.

Она подчеркнула, что российская политика на Балканах заключается в невмешательстве во внутренние дела.

"Даже иногда нам, экспертам, хочется, чтобы мы начали оказывать какое-то влияние, чтобы мы что-то попытались там сделать. Этого не происходит. Поэтому с огромной уверенностью можно сказать, что здесь Россия вообще не присутствует", — подчеркнула она.

По словам Елены Гуськовой, в нынешних протестах нет лидирующей силы.

"Это стихийное народное движение, абсолютно неуправляемые ни внутренними, ни внешними силами. Другой вопрос, что пройдет несколько дней, и обязательно появятся, я думаю, что и западные силы, и обязательно появятся внутренние — кто-то из лидеров — которые захотят использовать эти демонстрации в своих целях", — сказала она.