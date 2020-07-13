Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Олег Артюков

Зачем ищут "русский след" в беспорядках в Сербии

Мир

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны не располагают какими-либо доказательствами насчет причастности России к беспорядкам. По его словам, "нет ни единого доказательства, что русские стоят за демонстрациями".

В поисках "русского следа"

На прошлой неделе в Белграде и ряде других сербских городов прошли акции протеста после того, как власти страны приняли решение об ужесточении карантинных мер на фоне вспышки коронавируса. В ряде случаев эти протесты переросли в беспорядки, в ходе которых пострадали как демонстранты, так и полицейские.

8 июля Александр Вучич заявил, что к беспорядкам причастны некие иностранные спецслужбы: "Лица праворадикальной ориентации, экстремисты профашистских организаций напали на Народную скупщину, ворвались в парламент Сербии, несколько часов жестоко нападали на сотрудников полиции Сербии, оскорбляли их, забрасывали камнями, били. Протест был хорошо организован, было влияние иностранных факторов, иностранных служб, этим будет внимательно заниматься наша полиция".

Правда, спецслужбы каких именно государств причастны, Вучич не уточнил.

Параллельно сербская неправительственная организация "Центр евроатлантических исследований" (CEAS) и ряд местных СМИ сообщили о "российском следе" в антиправительственных выступлениях. Российский МИД назвал эти сообщения "вбросом", направленным на то, чтобы бросить тень на российско-сербское партнерство.

Но в общем, можно было предполагать, что тему "русского вмешательства" обязательно постараются разыграть. Россию постоянно на протяжении нескольких последних лет обвиняют во вмешательстве во внутренние дела балканских государств. Напомнить хоть об истории с якобы попыткой организации "русскими агентами" госпереворота в Черногории в 2016 году. К слову сказать, в то время Вучич (тогда премьер-министр) не отрицал сообщения о попытке переворота.

"Россия на фоне США выглядит очень бледно"

Руководитель Центра по изучению современного Балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова раскрутку темы "русского следа" связывает с борьбой за влияние на Балканах.

"Если говорить про сегодняшние дни, то очень многим — Великобритании, Соединенным Штатам Америки — очень не нравится, что сербский народ постоянно в трудных условиях поворачивается лицом к России, ждет от нее помощи", — сказала она "Правде.Ру".

При этом, по словам Елены Гуськовой, США активно поддерживают НПО на Балканах, а "мы на этом фоне выглядим очень бледно".

"У нас нет своего телевидения, своего радио в Сербии, у нас нет неправительственных организаций — вернее, есть несколько, но они очень слабые и практически их не видно. Тем не менее, любовь ощущается, опросы общественного мнения показывают, что на Россию сербы, черногорцы, македонцы и сербы Боснии и Герцеговины смотрят с огромной надеждой. Вот это очень раздражает Запад. Поэтому, чтобы окончательно уменьшить или вообще ликвидировать влияние России на Балканах, начинают придумывать какие-то шпионские истории", — отметила она.

По словам Елены Гуськовой, сейчас внутриполитическая ситуация в Сербии очень сложная. На прошедших в июне парламентских выборах у избирателей не было альтернативы, поскольку практически все оппозиционные партии не приняли в них участия.

"Сейчас, когда вышли на улицы, открыто выступают против Александра Вучича, надо как-то эту народную силу куда-то направить. И опять возникла ситуация, когда можно включить якобы "русский фактор", который все это организовывает", — отметила Елена Гуськова.

Она подчеркнула, что российская политика на Балканах заключается в невмешательстве во внутренние дела.

"Даже иногда нам, экспертам, хочется, чтобы мы начали оказывать какое-то влияние, чтобы мы что-то попытались там сделать. Этого не происходит. Поэтому с огромной уверенностью можно сказать, что здесь Россия вообще не присутствует", — подчеркнула она.

По словам Елены Гуськовой, в нынешних протестах нет лидирующей силы.

"Это стихийное народное движение, абсолютно неуправляемые ни внутренними, ни внешними силами. Другой вопрос, что пройдет несколько дней, и обязательно появятся, я думаю, что и западные силы, и обязательно появятся внутренние — кто-то из лидеров — которые захотят использовать эти демонстрации в своих целях", — сказала она.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы нпо елена гуськова александр вучич беспорядки в сербии
Новости Все >
Turkish Airlines возобновит полеты в Россию с 1 августа
Российского актера не пустили на Украину
Судью Хахалеву из Краснодара лишили статуса
Роборука помогла понять, как охотится венерина мухоловка
Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике
Кудрин оценил увеличение госдолга США
Проскурин разрешил жене родить от другого мужчины
Госсовет ПНС Ливии снова возглавил Халед аль-Мишри
В США сообщили о сдавшихся Западу уханьских ученых
Врач оценил иммунитет москвичей к коронавирусу
Последние материалы
Российского актера не пустили на Украину
Судью Хахалеву из Краснодара лишили статуса
Роборука помогла понять, как охотится венерина мухоловка
Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике
Кудрин оценил увеличение госдолга США
Проскурин разрешил жене родить от другого мужчины
Александр Ведруссов: от методичек Матвейчева Кремлю надо уходить
Госсовет ПНС Ливии снова возглавил Халед аль-Мишри
"Спартак" заменил Цорна: что происходит
В США сообщили о сдавшихся Западу уханьских ученых
Популярное
Российский шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры

Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.

Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры
Стало известно, что сделает Россия, если Украина выйдет из "Минска"
Бывший СССР
Стало известно, что сделает Россия, если Украина выйдет из "Минска"
Экспертное мнение
Никакой новой страшной пневмонии в Казахстане нет. И не было
Человеческий фактор
Избиваемый чеченцами мужчина кричал: "Да, я русский!"
Василий Амирджанов Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы Василий Амирджанов Игорь Буккер "Обезьяний процесс", или Теория происхождения адвокатов Игорь Буккер Руслан Веснянко Как долго будет "свадебным" президентом Владимир Зеленский Руслан Веснянко
Комментарии
Зачем "отец Сергий" приказал Путину отдать власть
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Вегетарианство ведет к слабоумию?
Сергей Фургал: месть Кремля или начало очищения?
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Сколько лет вашему сердцу
Танк "Армата" – принципиально новая машина
Новая причина старения организма кроется в митохондриях
Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы
Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы
Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы
Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы
Сергей Фургал: месть Кремля или начало очищения?
В Хабаровске организовано третье шествие в поддержку Фургала
Синоптик раскрыл причину частых погодных катаклизмов в России
Синоптик раскрыл причину частых погодных катаклизмов в России
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ