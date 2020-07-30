Китай — партнер, выполн﻿яющий свои задачи

Cтоит ли России бояться Китая? Рассуждает китаист, автор книги "Некоронованные короли красного Китая: Кланы и политические группировки КНР" Николай Вавилов.

"Китай — партнер, выполняющий свои задачи"

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— Китай России не угрожает, но принуждает в каком-то смысле воевать геополитически или политически на его стороне. А можно ли опираться на соседа, у которого по всем границам одни проблемы и внутри каша еще та?

— Опираться на китайцев точно не надо. В понимании не только моем, но и значительного числа жителей России, наша коренная задача не на Востоке сейчас, а на Западе — интеграция постсоветского пространства. У Китая задачи на Востоке. Надо радоваться тому, что огромная китайская армия, в которой 15000 танков, занята не сибирскими лесами или Казахстаном.

Китай — партнер, который выполняет свои задачи на Юге и на Востоке, и это дает возможность сосредоточиться на Западе. Те, кто говорит, что мы должны вернуться к китайской угрозе — это люди, которые не хотели бы дальнейшего развития и интеграции на Западе.

Что касается того, что внутри: в Китае мощный процесс второй волны антикоррупционных чисток с мая 2019 года. Ощущение, что повторяется волна 2014-15-х годов. Массово смещают вице-губернаторов, силовые ведомства, в том числе министерство общественной безопасности. Чистки касаются, в основном, проглобалистских сил. Здесь я вижу определенную синхронизацию с Россией.

— Раньше вы говорили, что проглобалисты были заинтересованы в усилении коронавирусной истерии и каким-то образом попробовали получить на этом свои три единицы валюты.

— Вопрос этот крайне закрытый, мы можем опираться лишь на логические построения. Отстранили реально тех, кто пытался вводить несоразмерные карантинные меры. Отстранили несколько "комсомольских" вице-губернаторов, заместителя главы МВД, который имел функцию безопасности на медицинских объектах.

Чего они добивались — отдельный вопрос. Скорее всего, оказания влияния на армейскую верхушку и попытку остановить эту ротацию, естественную антикоррупционную компанию, дезорганизовав жизнь внутри Китая. Как мы видим, китайцы дали достойный ответ.

Хотя 31 марта из-за роста безработных толпа уже штурмовала администрацию города Чжучжоу — второго по величине в провинции Хунань. Это вполне себе Миннеаполис, все шло к этому, но все было остановлено.

Линия противостояния силовиков и комсомола длится почти что с 1920 года, практически с начала вообще существования левого движения в Китае. И в 2002 году Комсомол успешно отстранил от власти армейскую группировку.

— Почувствовал это не только Николай Вавилов, но и Си Цзиньпин, и вовремя принял меры, я понимаю так?

— Не только Си Цзиньпин.

Экономические часы Апокалипсиса

— Всё-таки, война Индии с Китаем отодвинута? Знаете, как часы Апокалипсиса: ядерная война через пару минут. Сколько минут до войны Индии и Китая?

— Здесь стрелку часов отодвинули, но это не значит, что она снова не пойдет по кругу. Триггером может стать дальнейшее ухудшение экономического положения этих стран, которое продолжается. Китайская экономика при этом отнюдь не восстанавливается. Публикуются данные: половина транспорта не работает, половину прибыли промышленники не получили. Вопрос: китайцы выделили в 10 раз больше денег, чем в 2008 году, куда эти деньги ушли? Они ушли не на восстановление, а они ушли в биржи, в фондовый рынок, в коллективный капитал.

Вторая волна экономического кризиса вновь, как и первая, пойдет после очередного падения товарооборота с США. Осенью перед выборами экономическая ситуация совпадет с политической, и это будет дальнейшая волна. Скорее всего, это середина августа — середина сентября.

Будет либо внутриполитический взрыв, либо внешнеполитический, потому что недовольство людей выплескивается либо в оранжевую революцию, либо оно выплескивается в какие-то военные действия.

— Но так хочется, чтобы ваши прогнозы не сбывались некоторые…

— Тоже хочется, чтобы ни один прогноз не сбылся. Но, к сожалению, это законы экономической жизни. Рынки, достигшие своего предела, предела спроса, они начинают обваливаться. Это просто циклы рыночного развития — 20-25 лет. Это происходит каждые 20-25 лет.

— Дожили до такого момента, когда вынуждены беспокоиться о ситуации в Китае, который так же теперь, как и Соединённые Штаты, влияет на мировую экономику… А миру нынешнему, мировой экономике есть на ваш взгляд, Николай, какое-то дело до ситуации в России? Или в России могут происходить какие угодно пертурбации, это никоим образом не отразится на мировой экономике?

— Я думаю, что энергетическому рынку точно есть дело до России, потому что мы всё-таки являемся экспортёрами энергии в Европу и в Китай. И в Китай, кстати, расширяем поставки газа и нефти, несмотря на кризис. Мы становимся глобальным поставщиком продовольствия.

Я хочу на позитивной ноте закончить. Что такое кризис? Это время перемен, внутренней трансформации. Россию в этот кризис могут оставить в покое впервые за, может быть, 40 лет. Для нас это возможность, пока все вокруг дерутся, провести трансформацию научно-техническую и уже в новую эпоху войти как научно-технический лидер. У нас есть для этого наработки.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовил Михаил Закурдаев