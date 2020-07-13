Андрей Золотарев рассказал, чем Киев хочет заменить "Минск"

В переговорах по Донбассу Киев возвращается к статус-кво, который был при Петре Порошенко, сказал в прямом эфире программы "Точка зрения" глава украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

То есть, "что ваше — то ваше, а о нашем поговорим", — уточнил политолог.

Москва и Киев начертили "красные линии"

По его словам, с обеих сторон заметны начерченные "красные линии", которые говорят о том, что ситуация плавно заходит в тупик.

Украинская сторона подчеркивает, что существует с европейскими посредниками некая солидарная позиция: "весь мир с нами". Но солидарность Берлина и Парижа лишь в том, что парижские договоренности за подписью Владимира Зеленского надо выполнять, но тот "устал" бороться с националистами, отметил Андрей Золотарев.

Российская же сторона, по его словам, впервые выдвинула, "достаточно жесткие условия", а именно, дедлайн на включение в Конституцию Украины положения об "особом статусе Донбасса".

"Украина оказалась не готова его представить, это говорит о том, что стороны уперлись в приделы возможного", — сказал политолог.

Говорить о прекращении огня на линии соприкосновения тоже не приходится. Андрей Золотарев обратил внимание на фразу вице- премьера, министра по делам реинтеграции "временно оккупированных" территорий Алексея Резникова, который сказал, что Украина не может выполнить минские соглашения, но и не может от них отказаться.

"Это сжатая официальная позиция Киева, поэтому там будут тянуть волынку, как говорят в народе", — сказал Андрей Золотарев.

Поэтому переговоры в Берлине 3 июля в рамках политических советников глав государств "нормандской четверки", в том числе Дмитрия Козака и Андрея Ермака, не приблизили новый саммит "нормандского формата", резюмировал политолог.

Осень — определяющий срок по дедлайну России

По словам политолога, что бы ни предложила украинская сторона, (например, было интересное предложение Андрея Портнова по проведению выборов в Донбассе в цифровом формате), эти инициативы будут упираться в дедлайн по особому статусу Донбасса

"Если статус не будет записан в Конституции до осени, то о выборах (в ЛДНР- Ред.) и речи не идет", — уточнил политолог.

Долгосрочная задача Киева

Долгосрочная задача Киева — переписать Минские соглашения в контексте: сначала граница — потом выборы, на что Россия не пойдет, потому что Киев с Донбассом будут разбираться с помощью парамилитарных формирований, продолжил Андрей Золотарев.

Второй вариант — Киев хочет заменить "Минск" законом о децентрализации, но "никто этого закона не видел, вместо этого назначают языкового омбундсмена (Тарас Креминь- Ред.), который известен своей пронацисткой позицией".

"То, что мы видим, это продолжение политики Порошенко, при котором под разговоры о децентрализации Донбасса проводилась политика его выталкивания: разрыв экономических связей, поражение в правах живущих на неподконтрольных территориях. В лучшем случае она приведет к заморозке ситуации, разговоры же о плане "Б" возникают, когда нет иного плана", — сказал Андоей Золотарев.

Почему Киеву не походят миротворцы на Донбассе

Есть вариант ввода миротворцев, как было сделано в Приднестровье, но Донбасс по сравнению с Приднестровьем "очень непростой регион" — здесь мы имеем дело с индустриальной агломерацией и густонаселенной территорией".

По словам Андрея Золотарева, кроме того, на Украине многие наживаются на войне, большой войны они не хотят, но в состоянии войны предпочитают находиться, чтобы "решить геополитические задачи Вашингтона, потрафить Джо Байдену и зарабатывать на войне деньги".

"На Украине многие хотят мира через войну до победного конца, а не путем компромисса, поэтому такая линия дает политические очки", — добавил он.

Почему Россия не пойдет на прорыв на Херсон

Разговоры о нападении российской армии на Херсон, по словам Андрея Золотарева, ведутся для того, чтобы поддерживать в рабочем состоянию эту партию "ни войны ни мира". Но у России нет такой цели, Москва не хочет опять "нарываться" на международные санкции, убежден Андрей Золотарев.

"К тому же только пошел конструктив с ЕС в экономике, Ангела Меркель резко сказала, что Германия будет достраивать "Северный поток-2". Такие настроения все сильнее в Европе, и это дело времени — отмена антироссийских санкций", — отметил политолог.

Цель России на Украине — федерализация

По мнению Андрея Золотарева, конечной целью России является федерализация Украины, которая обеспечила бы нейтральный статус Киева.

Но все может пойти по неконтролируемому пути в ближайшее время, предупредил политолог. Осенью на Украине будет политический экономический и социальный кризис, складываются все условия для "идеального шторма".

"Может быть предпринята попытка свержения власти Зеленского силами Порошенко, потому что он понимает, что через выборы ему на Банковую не вернуться. Это может обострить конфликт Киев — регионы, и страна может посыпаться", — сказал Андрей Золотарев.

Он видит два пути решения проблемы Донбасса:

-надо возвращаться к идее ввода миротворцев, -попытаться найти другую форму заморозки конфликта.

"Главное, чтобы прекратили убивать людей", — сделал вывод Андрей Золотарев.

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