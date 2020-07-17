При Каддафи Ливия стала изгоем даже в арабском мире

Какие факторы, помимо западного вмешательства привели к революции и гражданской войне в Ливии? Почему иностранное подстрекательство нашло благодатную почву и дало такой богатый кровавый урожай борьбы за власть и всеобщего хаоса? Все эти и другие проблемы в прямом эфире Правда. ру обсудили политолог Игорь Шатров и востоковед, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов.

Читайте начало интервью:

— Кирилл, приход Каддафи в свое время не был чем-то уникальным для региона. Военные у власти длительный период времени действительно стабилизировали ситуацию в странах, избавившихся от колониального господства.

— И не только удерживали ситуацию, но и обеспечивали некое движение вперед, потому что на тот момент это были самые образованные люди, они учились за рубежом.

Но по мере того как они проводили определенные положительные для того этапа реформы, общество тоже менялось и уже понимало, что может обойтись без подобной жесткой руки и само способно решать, куда отправить потоки нефтедолларов либо иные доходы…

— Способно или не способно — это вопрос. Мы наблюдаем, что сейчас все эти перемены привели к полному хаосу…

— Да, но тогда многие в обществе считали, что могут претендовать, по крайней мере, на то, что получает окружение Каддафи. Они этого не получали, хотя формально имели те же самые права.

— Самое главное, что эти лидеры умудрялись еще и склеивать такие лоскутные одеяла в достаточно стабильное государство, хотя в странах и между ними происходили частые пертурбации. То есть — они искали форму сосуществования.

— Да, конечно. Каддафи после всех этих поисков идей, попыток объединиться с Египтом, потом все же выбрал свой особенный путь, который его в итоге завел в тупик, возможно, как-то негативно сказался на его здоровье. Он был последнее время очень эпатажный и вел себя не всегда адекватно.

— Его поведение было, конечно, вызывающее.

— И естественно, это добавило негатива в отношение к нему со стороны ливийцев. Уже в 1980-е годы он уже начал постепенно ликвидировать своих политических противников, пусть и тайно. Потом он стал более жестко действовать. Были расстрелы в тюрьмах, где погибли несколько сотен человек, и подавление любых форм протеста.

Ливия в арабском мире

— В результате Ливия была изгоем даже в арабском мире.

— Да, она была изгоем по всем пунктам. Хотя Каддафи вроде бы поддерживал некое исламское направление, но это было его личное исламское направление, его личная идеология Джамахирии, которая абсолютно не вписывалась ни в какие принятые в арабском, да и в исламском мире, рамки.

В итоге, конечно, раньше или позже такая его идеология должна была зайти в тупик. А как мы видели, он не хотел ничего менять в стране. Он попытался, конечно, начать развивать отношения с Западом, но это лишь усугубило его положение.

Ведь он хотел не просто сотрудничать, а еще и начал влезать в их внутренние дела, как это было, например, с Францией.

— Когда он фактически финансово участвовал в выборах французского президента.

— Да, у него также с Берлускони были особые отношения и еще много с кем, что, естественно, только усугубило его положение, когда началась революция, и все поняли, что Каддафи слишком много знает.

— Казалось бы — а чего усугубило? Ведь он действительно был участником международной политики, мог бы стать мостом между арабским миром и Западом. Удивительно, что он почему-то этим не смог воспользоваться. Попробовал, но при этом как-то извратил свои цели. То есть, по большому счету, он пал жертвой собственных амбиций, мне кажется.

— Да, в том числе. И это касается не только его лично. Это — вообще проблема многих деятелей в арабском мире, разве что кроме президента Йемена Салеха, который в свое время ушел, взял такую паузу, чтобы вернуться, и вернулся. Правда, он потом тоже плохо закончил, но все-таки продержался он больше и даже смог передать власть своему наследнику, который сейчас является законным президентом Хади.

В Ливии такое, конечно, было невозможно, хотя сыновья Каддафи пытались найти различные способы, как решить эту проблему, заигрывая с различными группами исламистов. Например, как известно, что Саади Каддафи, когда в Ливии появились салафиты (ваххабиты) курировал их работу, был связан с "Братьями-мусульманами" (запрещена в РФ и ряде других стран как террористическая организация) очень активно с ними контактировал.

И даже во время событий, когда уже началась революция, он пытался с ними работать, чтобы они как-то, возможно, перешли на сторону Каддафи и создали единый фронт борьбы с Западом.

Беседовал Игорь Шатров

Подготовил Юрий Кондратьев