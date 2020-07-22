"Регион наполнен ядерным оружием": чем чреват конфликт Индии и Китая

Недавний приграничный конфликт в предгорьях Тибета между Китаем и Индией стал откровением для многих, но не для китаеведов. Китай имеет территориальные претензии, пожалуй, ко всем соседям, кроме России. Как это отражается на внутренней и внешней политике Китая, на настроениях в китайском обществе? Может ли Китай развязать в XXI веке широкомасштабную войну и кому из соседей он угрожает в первую очередь? Как на таком фоне строятся отношения между двумя крупнейшими странами планеты — Индией и Китаем и как это соотносится с форматами с участием России, Индии и Китая — БРИКС и РИК? Готов ли Китай вернуть Тайвань силой? Эти и многие другие вопросы о Китае в программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров обсудит с китаистом, автором книги "Некоронованные короли красного Китая: кланы и политические группировки КНР" Николаем Вавиловым.

Что приводит Индию и Китай к конфликту? Как на снижение конфликтной ситуации повлиял российский МИД?

— В середине июня между Китаем и Индией произошел небольшой пограничный конфликт. Китай имеет территориальные претензии, пожалуй, ко всем своим соседям кроме России. Но с Индией у Китая давние, особые, специфические отношения. И после этого китаевед Николай Вавилов предсказал, что подразделения Китая и Индии пройдут единым строем на Параде Победы и никоим образом не покажут, что конфликт был.

Так и случилось. Спрашиваю самого Николая Вавилова: почему вы были уверены в том, что конфликт никоим образом не отразится на отношениях между Индией, Китаем и Россией?

— Этот прогноз основан на общих глобальных тенденциях. У нас сейчас на глазах идет мировой кризис. Помимо разрушения глобальной экономики выходит на передний план суверенность государств, их экономик. Растет роль суверенности и России, и Турции, и Ирана, и Индии, и Китая. Они все меньше ориентируются на Лондон, Вашингтон. И мы видим, что флагманом этой суверенной политики выступает именно Россия — я сейчас без всякой пропаганды.

Из всего пула стран эта страна первой заявила о своем антиамериканизме, а по факту — антиглобализме. Стала некоторым флагманом многополярных государств. Тот же Примаков первым заявил, что Россия, Китай и Индия могут сформировать некий треугольник. Индия и Китай понимают губительность продолжения курса на глобализацию, против того, чтобы их интересы были брошены на спасение Запада.

Поэтому Москва становится удобной примирительной площадкой для ведения диалога. Речь шла не просто о присутствии министров обороны на Параде Победы — они там впервые провели переговоры. На фоне совершенно неэффективной инициативы Трампа провести их с США с испорченной репутацией этого государства как глобального диктатора и агрессора. Прошли переговоры, и что мы видим? Реально эффективно все сработало. Отведены войска от границ.

Кстати, на Даманском тоже в 1969 году все дрались палками, лопатами, а потом начались бои и артобстрелы. Так что конфликт вовсе не шуточный. В середине июня вышел прогноз Стокгольмского института исследований проблем мира, показавший, что в Китае, Индии и Пакистане на 10% выросло количество ядерных зарядов. Весь мир их сокращает, а эти трое — увеличивают.

То есть речь идет о нешуточном противостоянии с глубокими корнями. И оно может реально закончиться ядерным конфликтом. У них нет летающих по всему миру баллистических ракет, эффективно уничтожить они могут лишь друг друга. До Москвы едва ли долетит боеголовка, зато до Нью-Дели долетит.

В чем глубокие корни? И Китай, и Индия ресурсно очень зависимы от окружающих стран, они являются экспортерами. Их бюджет, развитие экономики зависит от экспорта. Это реципиенты нефти. Получают ее из одного источника — "из одного колодца пьют". Поставляют из Ближнего Востока, откровенно конкурируя. Экспортируют продукцию в одни и те же регионы. Скупают сельскохозяйственные земли по всему миру.

И генштабы двух стран рассматривают друг друга как потенциального противника. Китай создает вокруг Индии целый ряд баз — порт Гвадар в Пакистане, порт Коломбо в Шри-Ланке, тесно сотрудничает с Бангладеш. Я уж не говорю о практическом вхождении в состав КНР Непала. Индию обкладывают со всех сторон.

То есть стычка в горах — просто небольшая снежная кучка на вершине огромного айсберга противостояния. И нам реально удалось развести эти страны, внушить идею, что противостояние невыгодно. Почему-то я не заметил большого энтузиазма по этому поводу в наших СМИ, но реально это сделало наше Министерство иностранных дел.

— Хорошо, что вы напомнили нам о регионе, где сосредоточены три ядерные державы, ну и четвертая — Россия. Регион наполнен ядерным оружием. В 1962 году был первый серьезный конфликт именно в этом регионе. Тогда на стороне Китая был Советский Союз, а на стороне Индии — США и ряд западных стран… Вам не кажется, что мы зря за них переживаем? Я не представляю просто ситуацию, что великие державы вроде России и США в этом конфликте будут кого-то поддерживать. Или война возможна и без внешней поддержки?

— Что значит рост суверенитета стран Востока? Это как раз малые азиатские молодые тигры лишились покровительства и родителя со стороны Запада. И сейчас они могут наломать дров. Да, Россия и США сейчас в кризисном положении. И рост суверенитета как раз и может привести к тому, что они решатся не на полномасштабную, а на локальную войну с ядерным взрывом, сопоставимым с Хиросимой.

Но обратите внимание: кто сейчас пытается посредничать между ними. Только Дональд Трамп с сырой и непроработанной инициативой. А где Великобритания, Франция, Япония? Никто из них даже голову не поднял при попытке что-либо урегулировать. Многим выгодно это противостояние.

— То есть державы сами собой сейчас и столкнутся, а США по китайской логике будет смотреть как обезьяна на драку двух тигров?

— Да. Более того, идея победоносной войны витает в Белом доме. Типа США поддерживает ту или иную страну в борьбе с Китаем, и эта страна формально побеждает. То есть сами Штаты могут в принципе нагнетать ситуацию.

Реакция

— Объясните реакцию в Индии и Китае на все эти события. В Индии довольно жесткая реакция была, по крайней мере, на националистическом уровне. А Китай со своими более управляемыми СМИ как-то сделал так, чтобы никто противостояние не заметил. Почему?

— Не сказал бы, что в Китае не было реакции. Китайские СМИ каждый день выкладывали отчет, что китайские ученые совершают экспедицию на Джомолунгму, косвенно показывая, что Китай является некой активной силой. В СМИ официально ничего против Индии не заявлялось, но блогеры очень негативно об этой стране высказывались. Все понимали, что идет противостояние. Global Times, государственное издание, имеющее "позицию ястреба", тоже высказывалось в отношении Индии негативно. Реакция была.

Индия и Китай находятся примерно в одинаковой нехорошей внутриполитической ситуации. Она связана с огромным ростом безработицы, связана с кризисом. В Индии выступали мусульмане против нарушения их прав. Там до сих пор карантин. Населению хочется выплеснуть негативные настроения.

Я более того скажу, индийский премьер ведет себя так, как будто заинтересован в направлении их в антикитайское русло. Помимо антикитайской пропаганды, он посетил спорные районы — это тоже вызов. Китай настроен более мирно, потому что у него еще есть Тайвань, Южно-Китайское море и масса проблем. Но во всем этом негативном сценарии есть плюс — он никак не задевает Россию.

— Это здорово!

— Важно подчеркнуть, что те люди, которые нам 20 лет рассказывают, что китайцы испускают слюну на наши сибирские леса, сибирские реки и прочее, оказались абсолютно профанами. Китайцы на севере просто в эту сторону не смотрели. Они всё время выстраивали какие-то консенсусы южного развития. Южно-Китайское море, какой-то контроль над китайским миром, китайскими диаспорами в Юго-Восточной Азии.

Это вопрос об Индии и т. д. То есть мы видим, что Россия в этом отношении прекрасно избавлена от этих проблем, за исключением одного "но". Если будет ядерный конфликт, облако накроет, соответственно, и Среднюю Азию, оно дойдёт до Урала. То есть мы тоже не заинтересованы в развитии этого конфликта.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовил Михаил Закурдаев