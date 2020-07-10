Новые пленки Деркача - смерть для украинской дипломатии

Если слитые записи телефонных разговоров Петра Порошенко с Владимиром Путиным и Джо Байденом — не фейк, это смерть для украинской дипломатии и бесславный финал Порошенко политика.

ПЕРВЫЙ слитый разговор Порошенко с Путиным: Мы с вами люди трудящиеся, может и к солидарности придем

Народный депутат Рады Андрей Деркач обнародовал еще две записи телефонных переговоров экс-вице-президента Джо Байдена и и экс-президента Украины Петра Порошенко, а также разговор последнего с российским президентом Владимиром Путиным.

С Европой можно работать по снятию санкций

Байден в первом разговоре раскритиковал решение о террористической операции ВСУ в Крыму августе 2016 года, поскольку это создавало риски эскалации и давало повод Европе обвинить в этом Украину. Порошенко согласился с мненим Байдена, отметив, что не снимает начальника разведки (Валерий Кондратюк — Ред) только потому, что не хотел бы, чтоб это увязывалось с событиями в Крыму.

"Я не хочу, чтоб это когда-либо повторилось", — раздраженно произносит Байден. Украинский экс-президент гарантирует, что не повторится.

Очевидно, что в США и при Бараке Обаме опасались самостоятельности Европы в украинском вопросе, сегодня, при Дональде Трампе, который разрушает "атлантическое братство" всеми способами, Кремлю можно в этом направлении настойчиво работать, тем более с минскими договоренностями в тупике.

Напоминаем, что в ночь с 6 на 7 августа 2016 года группа диверсантов была обнаружена ФСБ в городе Армянске. В ходе перестрелки погиб сотрудник ФСБ. На месте боев российские силовики нашли 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 кг в тротиловом эквиваленте, боеприпасы и "специальные средства инициирования", противопехотные и магнитные мины, гранаты, а также специальное оружие. В ночь на 8 августа специальные подразделения Минобороны Украины предприняли еще две попытки прорыва диверсионно-террористических групп, однако российские силовики их предотвратили.

"Морковка" Трампу

Во втором разговоре с Байденом важно то, что Порошенко был детально осведомлен об операции против экс-советника американского президента Дональда Трампа Пола Манафорта и даже подсказывал, что можно сделать для его дискредитации. Сам Манафорт неоднократно ранее делился предположением, что за похищением электронных переписок главного конкурента Трампа Хиллари Клинтон стоит именно украинская сторона.

Это, несомненно, выверенный шаг противников Порошенко и " соросят" из "глубинного государства" для того, чтобы Трамп мог дальше вести кампанию дискредитации Байдена, как соперника на выборах в ноябре.

Разговор с Путиным через два месяца после Дебальцево

Во втором обнародованном телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в апреле 2015 года Порошенко делится с Путиным мнением о том, как ему становится проще работать, поскольку выстраивается вертикаль власти.

"Длинной очереди на должность (президента) нет", — сказал Порошенко.

На это президент России отреагировал с ироничным подтекстом:

"Зря вы так думаете. Украина — это интересная и красивая страна".

Порошенко также просит об экономическом взаимодействии с Россией, потому что "ситуация правда очень хреновая", а также рассказывает, что проект размещения в Донбассе миротворцев "не вызывает большого энтузиазма у западных партнеров".

Экс-президент поздравил своего визави с наступающим Первым мая. Собеседники также обменялись шутками, а затем дружески простились. И это после чувствительного поражения ВСУ по Дебальцево.

Если эти пленки не фейк, то это смерть для украинской дипломатии, конец всяким переговорам по "закрытым" линиям, полная утеря доверия на Западе, да и в России, невозможность срочного принятия согласованных с кураторами в США решений.

Порошенко — двойной агент

В комментарии для "Правды.Ру" украинский политик и политолог, экономист Олег Соскин напомнил, что в советские времена выпускники международных факультетов ВУЗов, в том числе, в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, который заканчивал Петр Порошенко, обязательно должны были подписывать бумагу о том, что они будут сотрудничать с КГБ.

По словам политика, Порошенко, " вне сомнения, тоже подписал такое соглашение и в разговоре с Путиным говорит как человек, который очень четко понимает субординацию агента, разговаривающего с карьерным офицером".

"Это разговаривает обыкновенный агент со своим начальником, которого он признает, уважает и перед которым лебезит после дебальцевского котла", — отметил Олег Соскин.

По его словам, потом Порошенко "перевербовало ЦРУ", только там "ему заплатили больше и дали гарантии", и он стал двойным агентом.

"Поэтому с Байденом он говорит тоже соответствующим тоном", — уточнил эксперт.

Потом, по его словам, Порошенко, "как большой артист, стал играть роль великого украинского националиста".

"А все ради денег. Потому что его главное служение - сужение золотому тельцу и его жадность безмерна. И ради денег он готов продаться кому угодно. Хоть самому черту", — отметил Олег Соскин.

Эксперт считает, что Порошеко сейчас играет роль лидера оппозиции, пока деньги есть, которые он "награбил".

"Он очень много награбил. У него огромные активы, и он боится одного, что у него, как у Тимошенко, их заберут. Поэтому он так и сражается, чтобы активы отстоять. А основная часть активов сегодня находится уже вне страны — на Западе, поэтому он служит Западу и, конкретно, Байдену, потому что у него с Трампом очень плохие отношения, он же тогда эти встречи с ним за деньги покупал", — сделал вывод Олег Соскин.

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