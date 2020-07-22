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Автор Инна Новикова

США на Ближнем Востоке: при чем здесь Китай и коронавирус

Мир

Как коронавирус повлиял на ближневосточную ситуацию? Неужели все кончится падением США как "мирового полюса"? Рассказывает арабист, востоковед, руководитель направления "Восток" "Правды.Ру" Саид Гафуров.

Читайте начало интервью: Ливийский исход: нефть и выборы в Соединенных Штатах

— Что сейчас происходит в Сирии?

— Там стало плохо.

— А что, было хорошо?

— Было прилично, а стало хуже — в экономическом смысле. Идут раздраи в правящей верхушке, но это на самом деле неплохой признак. Это означает конец военной мобилизации.

Люди решили: войну мы выиграли, теперь будем делить доставшуюся власть. Поменяли премьер-министра, сравнялся черный и белый курс валют. У них серьезные валютные проблемы, хотя Центробанк правительству не очень подчиняется.

Начались наезды, в том числе и в нашу прессу просочились данные о конфликтах между разными социально-экономическими группировками, пытались перехватить сотовых операторов. Речь о крупнейших компаниях, которые держат страну. Так что событий там полно происходит.

— Всегда считалось, что есть противоречие СССР-США, и все страны отражают интересы этих двух стран. Сейчас, говоря про Сирию, Ливию — это совершенно иная картина.

— Сейчас ситуация та же, только США против Китая.

— При чем здесь Китай и Ливия?

— Китай — это то, что противостоит США. И у Каддафи были крупные проекты с китайцами. Прежде всего, инвестиционные.

— Китай инвестировал в Ливию?

— В Африку в целом. Ливия была центром Африканского союза. Китайские, северокорейские подрядчики строили крупные проекты.

— А в Сирии?

— Там Китай находится на низком старте. Как только им правительство даст отмашку, скажет, что мир наступил, они зайдут туда масштабно. Подомнут под себя все крупнейшие контракты.

— Я полагала, что у России есть некоторые права на крупные контракты…

— Отношение к нам очень хорошее, естественно, но и к китайцам очень хорошее.

— Китай там как сейчас помогает?

— Есть китайские военные советники. Помогает финансово, в том числе обеспечивая поставки.

Сирия рассчитывает на китайские инвестиции после войны. Это очень серьезная проблема, не надо питать иллюзий. В тендерах, в которых мы участвуем в Сирии, мы обычно проигрываем. Это при том, что у нас с Сирией по отношению ко многим отношения привилегированные, которых ни у кого нет.

— А что ж мы их проигрываем?

— Был тендер на поставку школьных автобусов. К нам действительно было хорошее отношение, но выиграли белорусы. А сколько китайцы выигрывают! Мы не можем дать таких цен, таких кредитов — вот это большая беда.

— Что происходит в Ираке? Ждут результатов американских выборов?

— Там тоже не очень хорошо все, по Ираку сильно ударил иранский коронавирус. В Иране, конечно, купировали проблему, но там уже вторая волна пошла. Но проблема не в этом. Очень много паломничества из Ирана в Ирак к главным шиитским святыням. И когда пошел коронавирус…

И в итоге политики — курды, шииты, сунниты — договорились все отложить из-за коронавируса. Правительство сформировано худо ли бедно, никто им особенно не доволен, но все недовольны в равной мере, и потому оно имеет шанс удержатся. Посмотрим, как они справятся.

Очевидно одно: американцы с позором из Ирака уходят. Еще держатся, цепляются, но эта война окончена поражением США.

Только ли война?

— Что в Афганистане?

— Там все везде ориентированы на коронавирус и готовятся к ситуации после него.

— Считаете, как-то все изменится после?

— Мне кажется, завершение коронавируса совпадет с крушением американской империи в очень большой степени. США безотносительно коронавируса станут гораздо слабее, чем они были. И мир окончательно перестанет быть однополярным. США больше не в состоянии быть единым центром мира. Вот эта Pax Americana закончилась.

И Китай выступил против, и очень много стран выступили против. Еще есть позиция Индии, которая не проамериканская, еще Россия. Еще есть Евросоюз.

Я как-то объяснял нашим военным: когда вы делаете прогнозы политики США, вы делаете одну системную ошибку и делаете ее постоянно. Вы знаете, что у них очень много денег в военном бюджете, но путаете очень много и бесконечно много. Они действительно тратят триллионы на войну в Ираке и на войну в Афганистане, на поддержку всяких мятежей по всему миру, но это не значит, что у них бесконечно много денег.

И драка за передел этих денег идет. И сейчас для них главной целью становится угроза со стороны Китая, как они ее воспринимают, в том числе атомная угроза.

Китай недавно перешел порог, когда он в состоянии обеспечить гарантированное уничтожение США, то есть если раньше были две страны, которые обеспечивали гарантированное взаимное уничтожение, СССР/Россия и США, то сейчас этих стран три.

Сейчас США уже не может напасть на Китай, потому что Китай в состоянии уничтожить США полностью, нанести неприемлемые потери. И в этой ситуации американцы просто не готовы к этому технически. Сейчас они будут переориентироваться на это.

Внутренние беспорядки, бюджетные проблемы, коронавирус. Сейчас прибыли компаний выросли…

— У каких-то компаний прибыли выросли, а какие-то компании…

— Подоходный налог — основа американского бюджета. Посмотрим, как он сейчас среагирует. Но мир будет совершенно другим. И очевидно, это совпадет. И дай бог, чтобы они обошлись без большой крови сейчас к выборам.

Беседовала Ина Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

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