Что хорошего в сносе памятников в США

Чего хорошего стоит ожидать от сноса памятников? Подобные волны периодически накрывают разные страны. Человек — существо вечно недовольное другими людьми, но только не самим собой любимым. Однако и демонтаж монумента способен порой привнести нечто позитивное.

Если самым знаменитым, точнее непобедимым, полководцем в истории России остается генералиссимус Александр Васильевич Суворов, то для всех тех, у кого родным считается английский язык, таковым до последнего времени был генерал армии Конфедеративных Штатов Америки Роберт Эдвард Ли (Robert Edward Lee).

Несмотря на то, что Роберт Э. Ли некоторое время считался едва ли не символом примирения между рабовладельческим Югом конфедератов и "прогрессивным" Севером в гражданской войне, его монумент пал жертвой движения Black Lives Matter — "Жизнь чернокожих имеет значение".

Возможно, свою роль тут сыграло замечание военного министра конфедератов Джуда Бенджамина (Judah Benjamin), написавшего редактору одной газеты: "Хорошо известно, что генерал Ли, который обладает таким большим доверием народа, является убежденным сторонником того, чтобы негров использовали для нужд обороны и с этой целью отпускали на свободу, если необходимо…"

В 2017 году в США вышло несколько исторических книг, авторы которых пересмотрели роль Роберта Ли, и как закономерный результат — 19 мая того же года власти демонтировали последний из четырех монументов конфедератам в Новом Орлеане. Им оказалась 18-метровая бронзовая статуя некогда боевого генерала.

Движуха негров снесла памятник американскому военному гению

Спустя 126 лет после того, как тело генерала Ли захоронили под памятником солдатам армии конфедерации в административном центре штата Северная Каролина городе Роли (Raleigh), археологи и реставраторы из Государственного департамента природных и культурных ресурсов (DNCR) обнаружили под его основанием пару пуговиц с мундира и прядь конского волоса.

Согласно перечню предметов, опубликованному в газете Charlotte Democrat от 25 мая 1894 года, спрятанные в небольшой коробочке пуговицы принадлежали генералу Роберту Э. Ли, а прядь конских волос была срезана с чёлки его любимого коня по кличке Traveller — "Бродяга" или "Путешественник".

Подобного рода "капсулы времени" с обращением к потомкам периодически попадаются. В 2017 году публике представили послание из монумента конфедератов в Сент-Луисе, а год спустя из-под статуи конфедерации в Новом Орлеане извлекли стяги, монеты и медали.

Однако в редких случаях можно обнаружить реликвии, принадлежащие таким выдающимся личностям, как генерал Роберт Эдвард Ли.

Бабам приличествует плакать, мужикам — помнить

Как пишет газета News & Observer, жестяная коробка, найденная на прошлой неделе в Роли, была "местами серьезно повреждена" и кое-где проржавела. Прочие артефакты, которые, как утверждается, находились в ней, вероятно, утеряны. Предположительно, там могли находиться:

деньги Конфедерации;

карты;

Библия, обнаруженная в здании суда Аппоматокса (Appomattox Court House) на следующий день после того, как генерал Ли со своими 28 тысячами солдат сдался генералу северян Улиссу С. Гранту (Ulysses S. Grant).

Памятник генералу-герою демонтировали в числе многих подобного рода распоряжений губернатора Северной Каролины Роя Купера (Roy Cooper) в июне 2020 года после протестов по поводу смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

В соцсетях от имени 63-летнего белого губернатора Купера сказано: "Памятники превосходству белой расы не совместимы с приверженностью государству. Давно пора было убрать эти причиняющие боль памятники законным и безопасным способом".