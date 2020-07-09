Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Игорь Буккер

Что хорошего в сносе памятников в США

Мир

Чего хорошего стоит ожидать от сноса памятников? Подобные волны периодически накрывают разные страны. Человек — существо вечно недовольное другими людьми, но только не самим собой любимым. Однако и демонтаж монумента способен порой привнести нечто позитивное.

Если самым знаменитым, точнее непобедимым, полководцем в истории России остается генералиссимус Александр Васильевич Суворов, то для всех тех, у кого родным считается английский язык, таковым до последнего времени был генерал армии Конфедеративных Штатов Америки Роберт Эдвард Ли (Robert Edward Lee).

Несмотря на то, что Роберт Э. Ли некоторое время считался едва ли не символом примирения между рабовладельческим Югом конфедератов и "прогрессивным" Севером в гражданской войне, его монумент пал жертвой движения Black Lives Matter — "Жизнь чернокожих имеет значение".

Возможно, свою роль тут сыграло замечание военного министра конфедератов Джуда Бенджамина (Judah Benjamin), написавшего редактору одной газеты: "Хорошо известно, что генерал Ли, который обладает таким большим доверием народа, является убежденным сторонником того, чтобы негров использовали для нужд обороны и с этой целью отпускали на свободу, если необходимо…"

В 2017 году в США вышло несколько исторических книг, авторы которых пересмотрели роль Роберта Ли, и как закономерный результат — 19 мая того же года власти демонтировали последний из четырех монументов конфедератам в Новом Орлеане. Им оказалась 18-метровая бронзовая статуя некогда боевого генерала.

Движуха негров снесла памятник американскому военному гению

Спустя 126 лет после того, как тело генерала Ли захоронили под памятником солдатам армии конфедерации в административном центре штата Северная Каролина городе Роли (Raleigh), археологи и реставраторы из Государственного департамента природных и культурных ресурсов (DNCR) обнаружили под его основанием пару пуговиц с мундира и прядь конского волоса.

Согласно перечню предметов, опубликованному в газете Charlotte Democrat от 25 мая 1894 года, спрятанные в небольшой коробочке пуговицы принадлежали генералу Роберту Э. Ли, а прядь конских волос была срезана с чёлки его любимого коня по кличке Traveller — "Бродяга" или "Путешественник".

Подобного рода "капсулы времени" с обращением к потомкам периодически попадаются. В 2017 году публике представили послание из монумента конфедератов в Сент-Луисе, а год спустя из-под статуи конфедерации в Новом Орлеане извлекли стяги, монеты и медали.

Однако в редких случаях можно обнаружить реликвии, принадлежащие таким выдающимся личностям, как генерал Роберт Эдвард Ли.

Бабам приличествует плакать, мужикам — помнить

Как пишет газета News & Observer, жестяная коробка, найденная на прошлой неделе в Роли, была "местами серьезно повреждена" и кое-где проржавела. Прочие артефакты, которые, как утверждается, находились в ней, вероятно, утеряны. Предположительно, там могли находиться:

  • деньги Конфедерации;
  • карты;
  • Библия, обнаруженная в здании суда Аппоматокса (Appomattox Court House) на следующий день после того, как генерал Ли со своими 28 тысячами солдат сдался генералу северян Улиссу С. Гранту (Ulysses S. Grant).

Памятник генералу-герою демонтировали в числе многих подобного рода распоряжений губернатора Северной Каролины Роя Купера (Roy Cooper) в июне 2020 года после протестов по поводу смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

В соцсетях от имени 63-летнего белого губернатора Купера сказано: "Памятники превосходству белой расы не совместимы с приверженностью государству. Давно пора было убрать эти причиняющие боль памятники законным и безопасным способом".

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы памятники black lives matter роберт эдвард ли
Новости Все >
Роспотребнадзор: река Кама не загрязнена хлоридами
Политолог: украинская судебная система будет заимствована у Грузии
Вратарь, в которого ударила молния, вернется на поле через две недели
Политолог оценил заявления Жириновского по Фургалу
Москвичка задолжала 300 тысяч рублей за оплату парковки
Девушка потратила $135 тысяч на пластику, чтобы стать Барби
Пользователям PayPal станут недоступны внутренние переводы в России
Дзюба назвал Кокорина "осликом"
В офисе "Открытой России" проходит обыск
Путин оценил безопасность и демократичность голосования по Конституции
Последние материалы
Эксперт оценил строительство новой железнодорожной ветки в Крыму
Капитан ФСБ Соловьева осуждена за разглашение гостайны
Роспотребнадзор: река Кама не загрязнена хлоридами
Политолог: украинская судебная система будет заимствована у Грузии
Вратарь, в которого ударила молния, вернется на поле через две недели
Политолог оценил заявления Жириновского по Фургалу
Москвичка задолжала 300 тысяч рублей за оплату парковки
Девушка потратила $135 тысяч на пластику, чтобы стать Барби
Пользователям PayPal станут недоступны внутренние переводы в России
Дзюба назвал Кокорина "осликом"
Популярное
Новости Украины
На Украине очередное прозрение: "страной рулит личный водитель Байдена"

На Украине разгорается очередной скандал, связанный с внешним управлением страной со стороны США.

На Украине очередное прозрение: "страной рулит личный водитель Байдена"
Латвийский политик "разделил" российские территории "по соседям"
Прибалтика
Латвийский политик "разделил" российские территории "по соседям"
Изобразительное искусство и архитектура
В гроб с телом Заграевского положат самую роскошную брошь
Российский шоу-бизнес
Певец Филипп Киркоров совершил кражу в аэропорту Сингапура
Игорь Буккер Что хорошего в сносе памятников в США Игорь Буккер Василий Амирджанов Арест Сафронова заставил говорить о недоверии государству Василий Амирджанов Усам Оздемиров Банкиры, подайте на рост экономики Усам Оздемиров
Комментарии
О грудном молоке нужно позаботиться до беременности
7 мифов о новорожденных детях
Следком опубликовал видео ареста хабаровского губернатора
Сергей Фургал: месть Кремля или начало очищения?
Гундаров: почему патриотизм не может быть национальной идеей
В соцсетях граждан убеждают в честности голосования
Индия покупает истребители у России. Будут ли претензии у Китая?
В соцсетях граждан убеждают в честности голосования
Гундаров: почему патриотизм не может быть национальной идеей
Дело Сафронова: почему невыполнимы требования раскрыть, что он "нашпионил"
Дело Сафронова: почему невыполнимы требования раскрыть, что он "нашпионил"
"Легла в гроб". Кушанашвили высказался о поведении Собчак
Гундаров: почему патриотизм не может быть национальной идеей
Внучка Черномырдина незаконно получила два дома на Рублевке
Дело Сафронова: почему невыполнимы требования раскрыть, что он "нашпионил"
Украинский баскетболист поучаствовал в акциях протеста в США
Дело Сафронова: почему невыполнимы требования раскрыть, что он "нашпионил"
Дмитрий Фетисов о героях и святых США нашего времени
Где деньги лежат: президент назвал регионы, лучше всех работающие с инвесторами
Телеведущую Ксению Собчак задержали у здания ФСБ
Телеведущую Ксению Собчак задержали у здания ФСБ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ