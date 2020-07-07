Турция выдвигает Халида Шарифа на пост главы ливийской разведки

После того, как Турция обеими ногами влезла в ливийский конфликт, многие эксперты стали называть Ливию "второй Сирией" для Эрдогана. На мой взгляд, это одновременно и так, и не так.

Сирия — приграничное государство, во многом более понятное рядовому турку, чем Ливия. Поэтому Анкара может легко обосновать свое там присутствие. Мол, сдерживание курдской угрозы на границах — приоритет для турецкой нацбезопасности.

С другой стороны, и в Ливии, и в Сирии турки пытаются установить контроль над территорией, чтобы получить экономическую и политическую выгоду.

Для турецкого президента Ливия — это не только нефть (по данным ОПЕК, ее запасы в 2009 году оценивались в 46,4 млрд баррелей), но и ворота в богатую и малоосвоенную Африку. Естественно, меньше всего Эрдоган хотел бы делиться этим добром с враждебными ему Египтом, ОАЭ и Саудовской Аравией.

Свой человек в разведке

В стране, охваченной междоусобными войнами, невозможно работать без своих людей в разведке. Иной раз и вовсе необходим свой человек во главе разведки. Именно поэтому Анкара так давит на Правительство национального согласия (ПНС), пытаясь навязать премьер-министру Файезу Сарраджу своего кандидата на пост главы разведслужбы, который ранее занимал Абдулкадир аль-Тухами (умерший недавно якобы от сердечного приступа).

Как пишет портал Africa Intelligence, Анкара выдвигает на эту должность Халида аш-Шарифа — одного из лидеров так называемой "Ливийской Исламской Боевой Группы" — ЛИБГ (The Libyan Islamic Fighting Group (LIFG)), близкой к "Аль-Каиде"*.

Решение для главы ПНС весьма непростое, так как претендентов на этот пост очень много. В том числе и крупный бизнесмен из Мисураты Мухаммад Иссави, пользующийся поддержкой второго человека в Президентском совете Ахмеда Майтыга.

Кроме Иссави стать главой разведывательной службы хочет командующий Силами спецопераций в Зинтане Имад Тарабулси и командир "Бригады ан-Наваси" в Триполи Мустафа Гадо, у которого имеются хорошие связи с запрещенной в России организацией "Братья-мусульмане"*. Однако дружба с "ихванами", по мнению Africa Intelligence, не дает Гадо преимущества.

Кто такой Халид аш-Шариф

Родился в Ливии в 1965 году (где конкретно — неизвестно). Считается одним из наиболее приближенных к Абдель Хакиму Белхаджу — главе ЛИБГ. Считается, что группа — есть ни что иное, как отделение "Аль-Каиды"* в Ливии, однако аш-Шариф и Белхадж это отрицали, подчеркивая, что ЛИБГ не присоединилась к глобальному "исламскому фронту" по просьбе руководства "Аль-Каиды"* в 1998 году.

Тем не менее после терактов 11 сентября Совбез ООН внес группировку в список террористических организаций в соответствии с резолюцией ООН 1267.

По некоторым данным, Халид аш-Шариф действительно тесно работал с "Аль-Каидой"*. Он воевал в Афганистане в 80-е и был лично знаком с Усамой бен Ладеном и его заместителем Айманом аз-Завахири.

В 2011 году аш-Шариф вносит свой вклад в свержение Муаммара Каддафи (в этом же году "Боевую группу" распустят). А до того с ним произойдет много интересного.

Тюрьма

Халид аш-Шариф покинул Ливию еще в 80-е, почувствовав угрозу, исходящую от режима Каддафи. Во время терактов 11 сентября он был в Пакистане, где несколько лет работал в рядах ЛИБГ. Однако после падения башен-близнецов и объявленной американцами охоты на членов "Аль-Каиды" ситуация стала складываться неблагоприятно. И в 2003-м пакистанская полиция арестовывает террориста. Около недели его страшно пытают в Пешаваре. После переводят в изолятор в Исламабаде, где к допросам подключаются американцы.

Примерно через неделю после этого, 18 апреля 2003 года, аш-Шарифа — раздетого, скованного по рукам и ногам, с затычками в ушах и мешком на голове посадили в самолет и перевезли в Афганистан — на секретную базу ЦРУ "Кобальт", известную среди заключенных как "Мрачная тюрьма". Атмосфера там была и правда жуткой — в 20 неотапливаемых камерах без света и туалетов привязанным к стенам людям не давали спать (в тюрьме постоянно громко играла музыка), систематически подвергая их жестоким пыткам.

Из допроса Халида аш-Шарифа: — Где вы были во время теракта 9/11? — В это время я жил в Пакистане. — Какой была ваша реакция, когда вы узнали о произошедшем? — Как только я узнал об этом из новостей, я понял, что тучи над нами сгущаются. Я почувствовал, что произошедшее затронет всех нас, потому что США готовились нанести ответный удар. Это была большая трагедия, погибло много гражданских — детей, женщин, мужчин. — Вы слышали об Усаме бен Ладене к тому времени? — Я знал Усаму бен Ладена, потому что он долгое время находился в Афганистане. Он был важной частью джихада против СССР в 80-х. — Вы встречались с ним? — Да, в Афганистане мы виделись. — Вы воевали против американских солдат или нет? — Нет. И во время допросов я неоднократно говорил: "Если у вас есть доказательства, что я что-то сделал против Америки, предоставьте их. Я всего лишь жил в Пакистане, потому что я не мог вернуться в Ливию. Я признаюсь вам, что действовал лишь против ливийского режима".

В такой атмосфере Халид аш-Шариф провел год. В апреле 2004-го его перевели в другую секретную тюрьму.

А спустя продолжительное время террориста вернули в Ливию, где он содержался уже в местных застенках. В 2010 году ливийские власти отпустили аш-Шарифа, так как тот пообещал отказаться от протестной деятельности. Однако обещание свое не сдержал, и в 2011-м снова был арестован.

Переворот и смерть Каддафи не только помогли террористу освободиться, но и привели его в политику. После "революции" он начинает работать в связке с Советом шуры, "Ансар аш-шариа"* и прочими.

Как утверждают в Ливийской национальной армии (ЛНА), в 2012 году он участвовал в нападении на консульство США в Бенгази. Хотя существует мнение, что аш-Шариф работал с ЦРУ, будучи завербованным еще в афганской тюрьме.

После нападения на консульство бежал в Стамбул, где жил до сих пор.

В 2016-м ПНС хотело назначить Халида аш-Шарифа руководителем "Национальной гвардии", но структуру так и не создали. В мае глава МВД Фатхи Башага уже заявлял его кандидатуру на пост главы разведки, но вопрос замяли. А недавно бывший лидер "Боевой группы" ездил в Триполи на переговоры с лидерами вооруженных группировок. Причем ездил не один, а в сопровождении турецких спецназовцев.

Не мытьем, так катаньем

Турция делает все возможное, чтобы продвинуть аш-Шарифа по карьерной лестнице. Примечательно, что изначально Анкара действовала через Башагу, который считается главным покровителем Сил специального сдерживания RADA и их лидера, салафита-мадхалита Абедля Рауфа Карры. Было бы логично, если бы проталкивали именно Карру. Но на все воля Турции.

Таким образом, можно сделать вывод, что пульт управления главой триполитанского МВД находится в Анкаре. А не получилось продавить кандидатуру аш-Шарифа, возможно, из-за напряженных отношений Башаги с Сарраджем.

Но Эрдоган явно не собирается останавливаться. И есть все основания предполагать, что аш-Шариф все-таки возглавит триполитанскую разведку. Потому что Триполи — это турецкая территория. Только благодаря туркам — их оружию, технике и наемникам — ПНС удалось отбросить войска Халифы Хафтара, поддерживаемого Египтом и ОАЭ.

А заявления ряда экспертов о том, что Саррадж и без Эрдогана справился бы с ЛНА (пусть не так быстро и с большими потерями) — это сослагательное наклонение. Которого, как известно, история не терпит.

* Террористическая организация, запрещенная в России