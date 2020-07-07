США перешли "красную линию" в отношениях с Германией.

Дания в понедельник дала разрешение на прокладку якорными судами участка газопровода "Северный поток-2" в ее территориальных водах. Берлин поработал с Копенгагеном, на очереди Варшава.

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Почему речь идет о якорных судах

Санкции США помешали завершить в срок 1230-километровый трубопровод, который проходит преимущественно по дну Балтийского моря от Выборга до Грайфсвальда в Германии.

Реализация проекта была приостановлена ​​в декабре прошлого года, когда Вашингтон санкционировал компании, участвующие в работах, в том числе оператора судов, прокладывающих трубопровод, швейцарско-голландскую компанию Allsea. Она покинула проект, не уложив трубы на 160-километровом участке, пересекающем датские территориальные воды.

Ранее Дания разрешила использовать в своих территориальных водах только суда, оснащенные системой динамического позиционирования (ДП), позволяющей осуществлять очень точное маневрирование.

В середине июня оператор "Северного потока-2" — Nord Stream 2 AG, попросил датский регулирующий орган использовать судно, которое не имеет этой системы, а маневрируется с помощью якорей. Речь идет о российском трубоукладчике "Фортуна", который будет работать над строительством газопровода вместе другим специализированным судном — "Академик Черский", оснащенным системой ДП.

Датское энергетическое агентство в понедельник сделало вывод, что "нет никакого риска попадания якоря в старые мины или остатки химического оружия".

Берлин поработал с Копенгагеном

Датчане продемонстрировали свою решимость после того, как канцлер Германии Ангела Меркель высказалась в том духе, что газопровод должен быть достроен и обвинила США во вмешательстве во внутренние дела ЕС.

"Обсуждаемые в американском Конгрессе санкции являются экстерриториальными и не соответствуют немецкому правовому пониманию", — сказала Меркель, выступая перед парламентом. "Мы думаем, что завершить проект — правильно, и в этом духе мы работаем", — добавила она.

Дания хочет улучшать отношения с Россией

Копенгаген и сам может мыслить стратегически. Дания задумалась о том, что диалог с Россией должен "стать лучше". Это одна из главных рекомендаций, содержащихся в независимом анализе "О роли Королевства Дания в Арктике в области иностранных дел, безопасности и обороны". Анализ был проведен по заказу Министерства иностранных дел Дании в Датском институте международных исследований (DIIS).

Заметим также, что Дания уже де-факто перешла на российский газ, так как добыча на ее крупнейшем месторождении Тайра (90% газодобычи) приостановлена в прошлом году из-за истощения. Сейчас королевство закупает газ у Германии.

Как отмечает Danmarks Radiо, это означает газовую зависимость от России, "поскольку немцы получают топливо именно от русских". Но Германия всегда может сказать, что не обладает достаточными запасами голубого топлива для перепродажи из-за задержки ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" и, вероятно, так Меркель в этот раз и сказала.

Кроме того, Копенгаген понимает, что транзитные платежи еще никто не отменял.

США перешли "красную черту", поэтому Германия не отступит

Если строительство будет возобновлено, то его возможно затормозить только новыми санкциями США. Сенаторы уже инициировали санкции на все виды деятельности, связанные с прокладкой труб и портовой деятельностью, а также страхованием.

Проект оборонного бюджета, в который они включены должен быть принят до 1 октября. У президента США есть три месяца, чтобы его подписать.

В этой ситуации "Газпром", чтобы не разбежались посредники — а это более 125 европейских кампаний, должен будет завершить строительство "Северного потока-2" до конца этого года.

Конечно, Берлин будет работать и с Вашингтоном, потому что порт, который обслуживает трубоукладчики — государственная муниципальная собственность, фактически, санкции против него — эта прямая атака на союзника по НАТО. В ЕС обсуждаются контртрсанкции, против которых, безусловно, выступят Польша и страны Прибалтики. Однако на них Берлину тоже можно найти рычаги давления, прежде всего финансовые.

Как бы то ни было, сам момент потери трансатлантического и внутриевропейского взаимопонимания важен для России с точки зрения новых возможностей для геополитического маневрирования. Зарывать же миллиарды евро в дно Балтийского моря, можно успокоиться, никто не собирается.

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