Не секрет, что Пекин в свете обрушившихся на него проблем (как с коронавирусом, так и с давлением Штатов) начал активно "требовать поддержки" от союзных стран. Среди них оказался и Пакистан, который, по сведениям прессы, все еще не может решить, "с кем дружить": с Поднебесной или со Штатами.
Официально Пакистан поддерживает Китай: например, еще в феврале 2020 власти стран поблагодарили друг друга за помощь в борьбе с коронавирусом. Представитель китайского МИДа Хуа Чуньин даже отметила, что у стран "есть добрая традиция взаимопомощи".
Однако более пристальный взгляд на политику Пакистана в отношении союзников может немало удивить. Дело в том, что Пакистан весьма удачно встроился в "матрицу" американо-китайских отношений, умудряясь помогать обеим странам без существенного вреда для себя. Так, пакистанские власти благодаря влиянию на "Талибан"* сумели получить отсрочку перед Парижским пленарном заседанием "FATF" (международная группа по борьбе с "отмыванием" денег).
Чиновники, в том числе специальный советник по национальной безопасности США Моид Юсуф и британец Зульфи Бухари, давно отмечали: позиции Пекина и Вашингтона слишком разные, чтобы найти какой-то внешнеполитический баланс. Невероятная "гибкость" политики Востока и вечное "недоверие" Запада и позволяют Пакистану столь удачно балансировать между двумя "полюсами".
Конечно, есть и проблемы: слишком прямолинейные методы и излишний контроль военных не позволяют Пакистану в полной мере воспользоваться "плодами" своего положения. Проще говоря — руководству страны не хватает прагматизма: в то время, когда мир в целом осуждает Китай, Пакистан его защищает.
Также странно выглядит и поддержка политики "Единого Китая", то есть выступление за тотальный контроль Китая над Гонконгом. При этом министр иностранных дел страны Шах Мехмуд Куреши решил на полдороге не останавливаться — и подчеркнул, что "…руководство разделяет и иные интересы Китая, включая Тайвань, Тибет и Синьцзян".
Традиционно пакистанская политика проводится с опорой на войска и "закручивание гаек", примерно как в Северной Корее. И достаточно долго в поддержании такого порядка помогала, как ни странно, американская "подпитка": именно армия Пакистана стала крупнейшим бенефициаром миллиардов, которые США вложили в Пакистан для поддержки борьбы с террором.
После того, как "американский колодец" иссяк, Пакистан нашел добровольного донора в лице Китая, и сегодня Китайско-Пакистанский экономический коридор (общая стоимость — около 62 млрд. долларов) стал флагманским проектом для амбициозной китайской инициативы "Один пояс — один путь".
На какой срок хватит терпения Китая — и насколько важен для него Пакистан как союзник?
* организация, запрещенная на территории РФ
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