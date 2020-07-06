Украина отказалась "заморозить" конфликт с ЛДНР. Какой теперь план у России?

Украина отказалась заморозить конфликт в Донбассе. Есть ли у России другой план?

Козак: достичь прогресса по статусу Донбасса не удалось из-за позиций Киева - Россия 24

К чему "приблизились" в Берлине?

Переговоры политических советников глав государств "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине в минувшую пятницу прошли безрезультатно.

"Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь", — сказал заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. По его словам, удалось "приблизиться" к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер по прекращению перестрелок. Слово "приблизиться" говорит о том, что, вероятно, наметили новые точки разведения войск — не больше. Впрочем, эффективность этих мер, как показывает практика, совсем небольшая.

По главному же вопросу — о политическом решении конфликта, то есть, узаконивании в Конституции "особого статуса Донбасса", чего требуют Минские соглашения, прорыва не было. Собственно, как справедливо отметил российский представитель, если он будет , то и перестрелки закончатся.

"Стороны должны договориться, как будут жить вместе и "по какой траектории будут двигаться к совместной жизни, тогда и не будет никаких стимулов для перестрелки. Это вроде как некоторое время назад и Украина понимала, но потом мы остановились", — сказал он.

К "апгрейту" Минска не приблизились

Дмитрий Козак отметил, что в Киеве звучат предложения о том, что "Донбассу вообще никакой статус не нужен, что они должны воспользоваться результатами децентрализации, которая проводится на Украине". Однако Россия считает, что децентрализация не заменит Минские соглашения.

Офис президента Украины под руководством Андрея Ермака по итогам переговоров выдал большой пресс-релиз, сутью которого было описание статус-кво: Украина, Германия и Франция заняли некую "консолидированную позицию" (в чем она заключается не поясняется), а Россия взяла паузу для того, чтоб эту позицию обдумать и подготовить ответ на украинские предложения. Какие, тоже не раскрывается.

Отметим, что Германия и Франция вряд ли стояли на позициях Украины. Скорее, пытались убедить стороны прийти к компромиссу, что, как видно, не удалось.

Как сказал "Правде.Ру" член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, Украина пытается переформатировать Минские соглашения, фактически переведя их в другой формат.

Россия предложила заморозить конфликт, Украина отказалась

По предположению эксперта, со стороны России наблюдается стремление конфликт заморозить в его военной части, тем более, что Козак является одним из авторов формата 5+2, в рамках которого в Приднестровье это было сделано, напомнил Богдан Безпалько.

"Но, учитывая, что сейчас Украина не идет навстречу ни по каким вопросам, в том числе, и в этом, я думаю, что это пока остается лишь благим стремлением со стороны нашего государства", — сказал Богдан Безпалько.

По его словам, обстрелы мирного населения Донбасса являются средством давления, как на Народные республики, так и на Россию, "потому что под предлогом неисполнения Минских соглашений против России постоянно объявляют новые и новые санкции".

"По сути, от России требуют отказаться от поддержки Народных республик и отдать их растерзание Украины. Россия на это пойти не может. В результате получается патовая ситуация, когда ни одна из сторон не может пойти на компромисс" — сделал вывод Богдан Безпалько.

Заметим однако, что план Козака по Украине не реализуем по приднестровскому сценарию, потому что в Приднестровье стоят миротворцы — российские, и они являются гарантами от силового решения конфликта со стороны Молдавии. А там где их нет — в Нагорном Карабахе, там идут постоянные перестрелки, и реализуются попытки перейти к войне. Украина, возможно, и готова к миротворцам, но не к российским и до политического решения конфликта.

План "С" России — ввод в ЛДНР миротворцев

Очевидно, что выхода из тупика при нынешней власти в Киеве не будет. Россию не устраивает никакой "апгрейт" минских соглашений, до тех пор, пока "особый статус Донбасса" не будет закреплен в Конституции Украины. Но этот статус точно Киеев Донбассу не даст.

Теперь задача Москвы убедить посредников в Берлине и Париже, что по вине Украины решения Нормандского саммита в Париже, а, следовательно, и Минска невыполнимы.

После этого начнется процесс постепенного снятия европейских санкций с России, и легитимизация в той или иной форме ДНР и ЛНР со стороны России. После этого туда будут введены российские миротворцы, которые будут гарантами прекращения обстрелов со стороны Украины российских граждан, проживающих там. Дальше — покажет время.

Читайте по теме: Карасёв: Донбасс войдет в состав РФ с помощью правок в Конституции

Россия дала Украине три дня на ответ

Необычный визит Козака в Берлин. Что за ним стоит?