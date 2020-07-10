Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС

Как живёт страна-Болгария в Европейском союзе? — Все больше отстаёт и скатывается назад. Почему? Кто виноват? ЕС, которые не помогает, а обдирает, или сами болгарские власти? И почему? Что происходит в братской Болгарии, которую называли 16-й республикой СССР? На все эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda. Ru ответила научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, кандидат политических наук Екатерина Шумицкая.

Болгария и ЕС

— Екатерина, почему такой мощный Евросоюз не подтягивает отстающую Болгарию?

— Такой подход, с моей точки зрения, неуместен, потому что Болгария не является ребенком Европейского союза, он не усыновил ее. Более того, болгарские политики всегда заявляют о своей автономности. Они гордятся тем, что они — независимые, что независимость они получили как раз в лоне Европейского союза.

Тем временем Бойко Борисов, который раньше завинтил все гайки в энергетических отношениях с Россией, начал их развязывать, потому что в обществе стали расти тенденции прагматизма и здорового национализма. Болгария хочет быть самостоятельной, является самостоятельной, а Европейский союз за нее никак не отвечает.

Но Европейский союз Болгарии все-таки очень серьезно помогает. Более того, на плаву Болгария держится после экономического кризиса 2008 года только в результате поступления денег Европейского союза. Там дороги ремонтируются на эти средства.

А сейчас Болгария вообще приходит с проектом в Приднестровье. Хотя у нее самой нет денег. Это — освоение европейских денег болгарскими политиками.

— А что она в Приднестровье может сделать?

— Там есть инфраструктурные проекты по строительству. Но главная проблема взаимоотношений Европейского союза и Болгарии в том, что болгарские политики и бизнесмены не могут освоить даже то количество денег, которое им предоставляет Европейский союз. Кроме того, чтобы получить европейскую помощь, надо заполнить огромный пакет документов.

Во всех посткоммунистических странах мы видим патерналистское, иждивенческое общество. Люди всё время ждут, когда государство им что-то даст. И даже руководители государств также ждут, что им тоже дадут, помогут, сделают за них.

Европейский союз предлагает другую политику: если хотите — пожалуйста, мы вам поможем, но вы должны делать ответные шаги. А болгарские граждане к этому не привыкли. Им гораздо проще уехать и развивать экономику западных стран, чем свою собственную. Там мало кто хочет брать на себя ответственность.

ЕС нормально живет и предлагает всё болгарским политикам. Но что делают болгарские политики? — Они занимаются тем, чем занимаются все политики на свете. Надо иметь в виду, что политики — худшие представители человечества. Они сидят наверху и тянут одеяло друг у друга.

Президент и премьер-министр Болгарии постоянно ругаются, обвиняют друг друга, кто за кем следит, подглядывает. Этот феномен интересный для меня как для исследователя. — Для чего делаются такие вбросы в СМИ? Это — именно вбросы конкурентов, потому что сами журналисты не могли такого сделать.

По уровню развития свободы в СМИ Болгария также занимает последнее место.

Там олигархи стоят за каналами.

Там политика — это основное место перекачки денег, их отмывания.

Проблема коррупции стоит очень высоко во всех посткоммунистических странах. Европейский союз не знает, как бороться с этим.

Показателен пример с цифровой экономикой. В Болгарии есть очень крутой центр IT, созданный с помощью Европейского союза. Причем, Болгария занимает высокое место по вовлечению женщин в этот процесс. В Болгарии айтишников-женщин в процентном соотношении больше, чем в Европейском союзе в целом.

Но всё равно эта отрасль там плохо работает, не развиваются высокие технологии в Болгарии. Деньги есть, специалисты есть — не работает. В чем проблема? Ответить на этот вопрос достаточно несложно. Но об этом думают высокие аналитические центры в Европе и в самой Болгарии.

Поэтому в болгарском обществе нарастает тенденция разочарования в европейской политике, в следовании этому курсу. Но виноват же в этом не Европейский союз, а сами болгарские руководители, которые не могут эти деньги освоить.

— То есть они не считают Борисова виновным в том, что он не может освоить эти деньги?

— Конечно, конечно. Они считают его политическим инвалидом, не верят в него, не ждут ничего хорошего от европейского курса. Всего 18% болгарского общества сейчас поддерживает власть. А люди власти рассчитывают на Европейский союз, как на папу.

Там — такие же посткоммунистические люди, как у нас. — Как в таком случае может что-то сделать Европейский союз? Товарищи, помочь можно только тем людям, которые сами готовы себе помочь. Точка.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев