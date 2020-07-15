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Автор Любовь Степушова

Татьяна Монтян: о партии Шария и отставке Зеленского

Мир » Бывший СССР » Украина

Известный украинский адвокат Татьяна Монтян поделилась с корреспондентом "Правды.Ру" Любовью Степушовой интересными наблюдениями о партии Анатолия Шария и его бездоказательных нападках на президента Зеленского.

— Татьяна Николаевна, расскажите нам, пожалуйста, что происходит на Украине сейчас в связи с тем, что партия Анатолия Шария вдруг начала проводить акции протеста перед зданием на Банковой с просьбой об отставке Зеленского, и адепты этой партии начали вступать в драку с радикалами (так называемый нацкорпус Билецкого — азовцы — запрещенная в России террористическая организация). В украинской блогосфере большое оживление по этому поводу, потому что это первая сила, которая пытается как-то с радикалами побороться на равных, то есть в драке. Что это за партия и кто является её сторонниками?

— Партия была куплена Шарию регионалом Медведчуком через Кацуб. Никто этого, собственно говоря, и не скрывал. То есть это "медведчуковцы-лайт" для людей, любящих хайп и движ. Потому что не все же будут голосовать за Медведчука,

  • потому что у него слишком уж стремная репутация в Украине,
  • вдобавок у него в партии Лёвочкин, который поучаствовал в Майдане по самые помидоры,
  • и "звіряче побиття" детей организовали именно они с Фирташем.

Вдобавок у них там в партии Кива и много всего еще интересного.

Шарий — это вариант для любящих хайп и движ

К тому же, Шарий отрицает, что он пророссийский, но это выглядит очень смешно, потому что он не вылезает с телеканалов Медведчука. То есть это младшая версия, которая внезапно решила отжать немножко электората у Зеленского. Поскольку у Зеленского рейтинги падают.

Он ничего не делает. Он не выполнил ни единого обещания. Люди, которые голосовали за Зеленского из принципа "лишь бы не за Порошенко", теперь разочарованы. Очень многие политсилы пытаются отгрести себе вот этих разочарованных, голосующих ситуативно за Зеленского.

Шарий тоже решил влезть в это движение. И для начала ему подыграли. У нас Аваков как раз курирует все эти нацкорпусы, всех этих уличных бродячих нацистов. Вдобавок у него в руках полиция. И сейчас у него отросла третья голова, как у дракона, — это та организация, которую замутил его миньон Кива. Кива — это человек Авакова в партии Медведчука, который был принят туда для того, чтобы обеспечить лояльность полиции для ОПЗЖ на выборах. Вот теперь Аваков у нас трехголовый дракон. В его руках полиция, которая состоит тоже в огромном количестве из бывших азовцев и прочих карательных дивизионов, имеющих такой опыт. У него бродячие нацисты, находящиеся у него на прикорме, где Белый вождь (Билецкий) и иже с ним, кроме тех, которые находятся на прикорме у СБУ (бродячие нацики). И вот теперь у него Кива.

Ракушки Шария

Шарию для начала подыграли, потому что совершенно понятно, что когда он проводил свою акцию под администрацией президента, полиция если бы хотела, она бы всё это пресекла. Но Шарию дали возможность немножко похвастаться и попиариться: "Вот, мы оказали реальное сопротивление. Улица наша. Мы впервые отжали улицу у нациков". У кого что вы могли отжать? Это было просто смешно. Это была просто завлекуха. И потом понеслось. Все эти нацики, естественно, стали выступать: "Всё, теперь "шариям" конец. Теперь мы их будем бить и избивать". Действительно было несколько нападений, избиений на всяких "ракушек" Шария.

У нас их называют "ракушками", потому что у самого Шария якобы устричная фирма, и он хвастался, что он зарабатывает на этой устричной фирме. Он сам называл подписчиков своих социальных сетей "ракушками". Вот теперь "ракушки Шария" — это у нас четкое идеологическое выражение, означает поклонников его веселой "красно-презервативной" партии.

В чем виноват Зеленский

Я, конечно, человек предвзятый, Шария не перевариваю, но оперирую фактами, то есть попробуйте, как говорится, оспорьте. Но в этот раз ребята заигрались и некоему Никите Роженко наваляли действительно серьезно. Кто это был — пока непонятно. Известно только то, что за несколько часов до нападения этот Никита жаловался в полицию на местных нациков. То есть это крайне смешно, когда порождение одной головы дракона Авакова жалуется на другую голову Авакова. Теперь Шарий безудержно пиарится на этом несчастном Никите Роженко, но почему-то обвиняет в этом нападении не Авакова, что было бы крайне логично, а почему-то Зеленского и администрацию президента.

Это настолько глупо и бездоказательно, что даже некая журналистка Крюкова из издания "Страна.ua" спросила его: "Анатолий, а у вас вообще-то есть доказательства?" И Анатолий начал нести полный бред, что "это точно Зеленский, потому что он игнорирует наших активистов". Так понятно, ваших активистов все игнорируют в большинстве своем. "Зеленский посетил синагогу" — это очень ценное доказательство! То есть никаких доказательств того, что это было организовано лично Зеленским, как утверждает Шарий, а не, например, хотели побить, но вследствие эксцесса исполнители настучали больше, чем следовало.

Шарий очередной раз подставил свою очередную "ракушку" и теперь на этом безудержно пиарится. Парня жалко просто безумно. Я лично за то, чтобы нашли и жестоко наказали тех, кто это сделал. Но пока что никаких сведений о том, кто хоть примерно эти люди, как это случилось, как это вообще было, никаких сведений пока не поступало. Вот примерно такая ситуация. Шарий продолжает пиариться, отжимая электорат у Зеленского, или пытается это делать. Нацики категорически заявили, что всё, теперь Лошарий вернется назад в YouTube и никогда в жизни больше на улицу не выйдет. Вот примерно такой статус-кво.

При этом совершенно четко уже видно, что бывшие сторонники Шария, Портнов и Лукаш, больше ничего о нем не пишут, его не поддерживают, в то время как раньше они репостили буквально все его высеры во всех соцсетях. А теперь — молчание. Вдобавок Шарий попер в атаку на миньона Портнова, некоего Смирнова, и чем это всё закончится — непонятно. То есть это так же глупо, как и то, что, вместо Авакова, Анатолий направляет свой гнев на Зеленского. А теперь вместо того, чтобы направить свой гнев на Портнова, который явно здесь по самые помидоры и явно его предал, он гонит на его миньона Смирнова. Это очень-очень смешно.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Игорь Буккер

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Темы украина анатолий шарий татьяна монтян владимир зеленский
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