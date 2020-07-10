Стеван Гайич: "Россия поддерживает сербский народ, а не президента"

Президент Сербии Александр Вучич торопится передать Косово большие территории в обмен на несколько аулов и деревень. Но и они по сути являются сербскими, поскольку статус Косово до конца так и не определён. А главное сейчас наметились обратные тенденции как на самой этой территории, так и в мировой политике. И кураторы переговоров по этому вопросу не торопятся. Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. Ru рассказал научный сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Развитие событий

— Стеван, как, по вашему мнению, будет развиваться события по Косово?

— Я думаю, что сейчас существует определенное понимание между Кремлем и Белым домом (не между США, а именно Белым домом, потому что у Помпео, Госдепартамента немножко другая позиция). Но переговоры по Косово в любом случае от Евросоюза перешли на этот уровень.

Недавно Мирослав Лайчак, который является спецпредставителем Евросоюза в переговорах по Косово, чуть ли не заплакал на экранах, говоря, что Косово, Сербия — это часть Европы, европейский вопрос, они имеют европейское будущее, это должно касаться Европы, поэтому Европа должна решать. То есть, перефразируя иными словами, никакая Россия и США тут нам не нужны. Меркель и Макрон тоже взбунтовались.

Руководители так называемого Глубокого государства или мирового правительства этим тоже недовольны. Мы можем наблюдать их большую озабоченность тем, что представитель США по Косово и Сербии Ричард Гренелл занимается этим вопросом, якобы вмешивается в дела Евросоюза.

Об этом недовольстве писал и бывший помощник Болтона в Совете безопасности Митт Ромни, который вел президентскую кампанию республиканцев, но потом он перешел в команду Трампа, и как таковой стал послом США в Германии. Плюс временно он был назначен шефом всех спецслужб США. Немцы очень плохо о нем высказывались.

Что интересно, что США теперь имеют сразу двух представителей по Косово. Мэтью Палмер был послан Госдепартаментом, конечно, он — человек Глубокого государства. И все прекрасно шло к разграничению и признанию Косово. И тут вдруг появился Гренелл. С его появлением в Европейском союзе сразу озаботились, потому что у США уже будет два голоса, а не один.

Обмен территориями?

— Гренелл все же будет поддерживать Вучича в его сепаратных переговорах с Тачи по поводу обмена территориями? Чем отличается позиция Трампа от позиции Глубинного государства по поводу Сербии?

— Гренелл сделал приманки много раз. Сейчас люди Глубокого государства постоянно пишут о том, что случится какой-то исторический договор, но Гренелл несколько раз ясно сказал: мы будем разговаривать об экономике. Просто Косово — такое прекрасное место, где серьезно вляпались в разных смыслах именно люди из Глубинного государства.

С Косово связывают вывоз джихадистов в Сирию и в другие места, наркоторговлю, торговлю оружием, органами и многим другим сомнительным бизнесом, с которым связаны высокие лица администрации Клинтона. Поэтому трудно ожидать, что Трамп, который везде в мире разбивает все сделки Клинтона и Обамы, поддержит двух, с его точки зрения, бандитов.

— То есть — обмена территориями не будет?

— Я думаю, что пока этим занимается, с одной стороны, Лавров, то есть Россия, а с другой, трамповская команда, такого не будет.

— Тогда для Александра Вучича будет тяжелый период. Какие есть варианты решения проблемы Косово?

— Дело в том, что Вучич нам все время представляет какой-то катастрофический сценарий: если прямо сейчас — в такой специфический исторический момент — мы не решим, то будет какой-то крах всему. Он уже несколько лет говорит, что албанцы там будут размножаться как кролики (простите за выражение), а сербы будут уходить.

На самом деле это — неправда. Каждый год по 30 тысяч албанцев покидает Косово, потому что там — криминальная среда. При этом сербы, которые остались в Косово, намерены остаться и дальше. Собственно Сербия не стала лучше за последние восемь лет. Из всех сербских краев Косово — единственное место, где у сербов позитивная рождаемость, поэтому говорить о таких катастрофических сценариях нельзя.

Лавров сказал, что не нужно ставить никаких искусственных сроков.

Гренелл тоже говорит, что пока никакого соглашения по этому вопросу быть не может.

Вучич действительно озабочен, но почему он спешит — это вопрос к нему.

Все остальные считают, что здесь не надо спешить.

Россия будет поддерживать международное право и интересы сербского народа. А сербский народ, конечно, не хочет, чтобы Косово от Сербии отошло.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев