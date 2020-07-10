Президент Сербии Александр Вучич торопится передать Косово большие территории в обмен на несколько аулов и деревень. Но и они по сути являются сербскими, поскольку статус Косово до конца так и не определён. А главное сейчас наметились обратные тенденции как на самой этой территории, так и в мировой политике. И кураторы переговоров по этому вопросу не торопятся. Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. Ru рассказал научный сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.
— Стеван, как, по вашему мнению, будет развиваться события по Косово?
— Я думаю, что сейчас существует определенное понимание между Кремлем и Белым домом (не между США, а именно Белым домом, потому что у Помпео, Госдепартамента немножко другая позиция). Но переговоры по Косово в любом случае от Евросоюза перешли на этот уровень.
Недавно Мирослав Лайчак, который является спецпредставителем Евросоюза в переговорах по Косово, чуть ли не заплакал на экранах, говоря, что Косово, Сербия — это часть Европы, европейский вопрос, они имеют европейское будущее, это должно касаться Европы, поэтому Европа должна решать. То есть, перефразируя иными словами, никакая Россия и США тут нам не нужны. Меркель и Макрон тоже взбунтовались.
Руководители так называемого Глубокого государства или мирового правительства этим тоже недовольны. Мы можем наблюдать их большую озабоченность тем, что представитель США по Косово и Сербии Ричард Гренелл занимается этим вопросом, якобы вмешивается в дела Евросоюза.
Об этом недовольстве писал и бывший помощник Болтона в Совете безопасности Митт Ромни, который вел президентскую кампанию республиканцев, но потом он перешел в команду Трампа, и как таковой стал послом США в Германии. Плюс временно он был назначен шефом всех спецслужб США. Немцы очень плохо о нем высказывались.
Что интересно, что США теперь имеют сразу двух представителей по Косово. Мэтью Палмер был послан Госдепартаментом, конечно, он — человек Глубокого государства. И все прекрасно шло к разграничению и признанию Косово. И тут вдруг появился Гренелл. С его появлением в Европейском союзе сразу озаботились, потому что у США уже будет два голоса, а не один.
— Гренелл все же будет поддерживать Вучича в его сепаратных переговорах с Тачи по поводу обмена территориями? Чем отличается позиция Трампа от позиции Глубинного государства по поводу Сербии?
— Гренелл сделал приманки много раз. Сейчас люди Глубокого государства постоянно пишут о том, что случится какой-то исторический договор, но Гренелл несколько раз ясно сказал: мы будем разговаривать об экономике. Просто Косово — такое прекрасное место, где серьезно вляпались в разных смыслах именно люди из Глубинного государства.
С Косово связывают вывоз джихадистов в Сирию и в другие места, наркоторговлю, торговлю оружием, органами и многим другим сомнительным бизнесом, с которым связаны высокие лица администрации Клинтона. Поэтому трудно ожидать, что Трамп, который везде в мире разбивает все сделки Клинтона и Обамы, поддержит двух, с его точки зрения, бандитов.
— То есть — обмена территориями не будет?
— Я думаю, что пока этим занимается, с одной стороны, Лавров, то есть Россия, а с другой, трамповская команда, такого не будет.
— Тогда для Александра Вучича будет тяжелый период. Какие есть варианты решения проблемы Косово?
— Дело в том, что Вучич нам все время представляет какой-то катастрофический сценарий: если прямо сейчас — в такой специфический исторический момент — мы не решим, то будет какой-то крах всему. Он уже несколько лет говорит, что албанцы там будут размножаться как кролики (простите за выражение), а сербы будут уходить.
На самом деле это — неправда. Каждый год по 30 тысяч албанцев покидает Косово, потому что там — криминальная среда. При этом сербы, которые остались в Косово, намерены остаться и дальше. Собственно Сербия не стала лучше за последние восемь лет. Из всех сербских краев Косово — единственное место, где у сербов позитивная рождаемость, поэтому говорить о таких катастрофических сценариях нельзя.
Россия будет поддерживать международное право и интересы сербского народа. А сербский народ, конечно, не хочет, чтобы Косово от Сербии отошло.
Беседовала Любовь Степушова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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