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Не потеряй свой голос, иди голосовать
Автор Конрад Ренкас

Польша: американский полигон

Мир

Не нужен бы был второй тур президентских выборов в Польше, если бы несколько миллионов голосов польских избирателей добавили к осенним результатам Дональда Трампа и Джо Байдена. Во-первых, потому что в конце концов каждый американский президент также управляет колониями США, включая Польшу. Во-вторых, главные кандидаты Польши, Анджей Дуда (ПиС) и Рафал Тшасковский (ПО), представляют круги, открыто связанные с центрами, конкурирующими за власть в Вашингтоне, поэтому выборы в Польше являются своего рода маневрами перед голосованием в США.

Кто более проамериканский?

Не случайно, что добивающийся переизбрания президент Анджей Дуда (ПиС) сделал все возможное, чтобы встретиться с Дональдом Трампом накануне первого тура выборов и согласиться на покупку за еще несколько миллиардов долларов военной техники, технологий для атомных электростанций и даже… вакцины против коронавируса, еще не изобретённой.

Параллельно кандидат проевропейской Гражданской платформы (ПО), то есть польской части Европейской народной партии, в которой доминирует Германия, Рафал Тшасковский уверяет, что он в любом случае не менее проамериканский, чем его оппонент. Он просто пропускает времена, когда демократы правили в Белом доме, не предъявляя таких чрезмерных финансовых требований европейским (особенно немецким) партнерам. В то же время, конечно, когда дело доходит до оплаты требований США, Р. Тшасковский готов не меньше, чем А. Дуда.

К сожалению, на польских выборах нет действительно разных взглядов на внешнюю политику. Почти все из 11 кандидатов были полностью согласны с общим геополитическим направлением Польши как подчиненной части Западного мира и только робко предложили различное распределение акцентов, предпочтительно в совершенно второстепенных вопросах.

Только два, как оказалось, совершенно маргинальных кандидата, Вальдемар Витковский, представляющий левых социалистов, и консервативный либертарианец Станислав Жолтек (требующий Полексита), осмелились усомниться в таком каноне политики в Польше, как присутствие армии США на её территории.

Кто больше антирусский?

Другой любопытный момент заключается в том, что хотя А. Дуда хотел бы, чтобы его видели в Польше как человека Д. Трампа, однако на самом деле его партия "Право и справедливость" не разделяет всех взглядов американского президента, особенно в отношении России. Следуя руководящим указаниям Вашингтона, ПиС охотно представляет интересы США в Европейском союзе и создает "Американский Европейский союз", то есть так называемую инициативу "Три Моря".

Кроме того, антикитайская позиция тоже не является проблемой для нынешнего правительства в Польше, которое, вопреки очевидным интересам своего собственного государства, заявляет о присоединении к действиям против Пекина (а также против Тегерана и любых других целей Вашингтона). Варшава не теряет надежды на то, что более теплые жесты Д. Трампа в отношении Москвы будут размыты в общем беспорядке, вызванном американцами по всему миру, и будет возможно продолжать жесткую антироссийскую риторику времен холодной войны.

Р. Тшасковский чувствует себя еще лучше, обращаясь непосредственно ко времени русофобской, конфронтационной линии Хиллари Клинтон и сегодняшней позиции Дж. Байдена, к которой он добавляет традиционную "заботу о состоянии демократии в России" — как Джордж Сорос.

Несмотря на появление двухпартийной системы — выборы в Польше, по мнению национальных наблюдателей, имеют как минимум еще двух победителей. Это телеведущий Шимон Холовня, который выиграл более 13,85% и занял третье место, и кандидат "Конфедерации" Кшиштоф Босак с результатом 6,75%.

Холовня — это попытка повторения в Польше успеха президента Украины, актера Владимира Зеленского, даже похожий есть сценарий финансирования "гражданской кампании" великим капиталом и людьми бывших спецслужб. В свою очередь 38-летний, с лицом ребенка К. Босак существенно не расширил правый электорат, однако доказал, что пока он достаточно стабилен, выступает с лозунгами большей экономической свободы и даже чуть меньшей зависимости Польши от зарубежных стран.

Одним из важных различий между "Конфедерацией" и ПиС остается проблема американского Акта 447, который заключается в обязательстве американского конгресса контролировать процедуру реституции собственности и выплату так называемой компенсации международным сионистским организациям. Не секрет, что ПиС и А. Дуда (как, конечно, и Р. Тшасковский) готовы платить такие миллиарды (но желательно после выборов), в то время как "Конфедерация" организовала массовые протесты против этих претензий.

Кто является агентом Путина?

Хотя К. Босак не ставил под сомнение сам колониальный статус Польши по отношению к Америке, а только ее унизительную форму — но даже это привело к тому, что его обвинили в пророссийской позиции. Неизменно, для основных партий, как ПиС, так и ПО, обвинение "агент Путина" является наиболее серьезным из всех возможных.

Не случайно, что люди А. Дуды предполагают, что Р. Тшасковский — всего лишь тень Дональда Туска (главы Европейской народной партии), который "подозрительно обнимал Путина во время переговоров лицом к лицу". В свою очередь база Р. Тшасковского утверждает, что А. Дуда и лидер ПиР Ярослав Качиньский позади него просто ждут, чтобы принести Польше "диктатуру по-путински", забрав "все методы и модели прямо из России".

Таким образом, Россия и ее президент остаются любимой темой избирательных кампаний в Польше - конечно, как враги, поэтому даже несчастный К. Босак был вынужден публично заявить, что "хотя он хотел бы нормализовать отношения со всеми, включая Россию, он знает, что между нашими странами есть конфликты и различия, которые вряд ли возможно преодолеть".

Кроме того, чтобы обозначить поляризацию между основными кандидатами, обсуждались такие вопросы, как, например, "является ли ЛГБТ идеологией", в то время как важные темы, такие как борьба с COVID-19, были на заднем плане. Следовательно, можно предположить, что даже если в Польше произойдет смена президента 12 июля, это ничего не изменит.

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