Татьяна Монтян оценила партию Шария на вменяемость для России

Впервые за очень долгое время на Украине правым радикалам на дали отпор на улице. Смельчаками оказались адепты Политической партии Анатолия Шария (ППШ). Побитые в драке неонацисты вызвали у украинцев восторг. Оправдан ли он, рассказала в эфире программа "Точка зрения" украинский адвокат Татьяна Монтян.

Партия Шария — это "легкий" вариант ОПЗЖ

Партия, по ее словам, "была куплена Анатолию Шарию экс-регионалом Виктором Медведчуком (председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады — Ред.) через олигарха Кацубу".

"Это такая партия "Медведчук-лайт" для людей, любящих хайп и движуху", — сказала Татьяна Монтян.

Цель Медведчука — "отжать" через ППШ "немножко электората" у Зеленского, рейтинг которого падает, так как он не выполнил ни единого обещания, и люди, которые голосовали за него из принципа — лишь бы не за Порошенко, теперь разочарованы, утверждает адвокат.

Кроме того, по ее мнению, расчет был на то, что не все противники "майданного проекта" будут голосовать за ОПЗЖ из-за прямого участия члена партии Сергея Левочкина в организации Майдана и принятия в партию такого человека как Илья Кива, который был карателем в ЛДНР (командиром нацбата "Полтавщина" — Ред.) и сохранил свое влияние на экс-боевиков.

Аваков — теневой президент Украины

Татьяна Монтян добавила, что Кива -это человек Арсена Авакова (глава МВД), он был внедрен в партию Медведчука, под предлогом того, что Аваков с помощью людей Кивы будет обеспечивать безопасность ОПЗЖ на выборах.

Таким образом, у Авакова по началом, не только нацисты и полиция, ни и "боевики Кивы", и его прямо поддерживает "глубинное государство" в Вашингтоне, сказала Татьяна Монтян.

"Это теневой правитель Украины", — уточнила она.

Для начала он Шарию подыграл, потому что если бы не так, то этот митинг 17 июня разогнали бы.

"Теперь все говорят, что вы (ППШ) оказали реальное сопротивление нацикам, вы впервые отжали улицу. Это смешно, потому что на самом деле, понеслось избиение "ракушек Шария", как он сам их называет", — сказала адвокат.

Националисты утверждают, что теперь Шарий вернется в "Ютуб" и никогда больше на улицу не "вылезет", что, по мнению адвоката, не исключено. Для этого власти найдут нарушение в финансировании. По закону на счета партии имеют право жертвовать только физлица, но это все подставные фигуры — все партии на Украине финансируются олигархами, и это можно легко доказать, сказала Татьяна Монтян.

Шарий же обвиняет в акциях устрашения не Авакова, а Зеленского и офис президента, хотя доказательств у него нет", — заявила Татьяна Монтян.

Оправдает ли Шарий выбор Путина

Татьяна Монтян полагает, что ППШ, так же как и ОПЗЖ — это проект России. На вопрос умный ли это шаг Владимира Путина — ставка на Шария, Татьяна Монтян затруднилась ответить.

По ее мнению, Медведчук набрал свой потолок избирателей, Анатолий Шарий имеет своих почитателей, но это не та личность, на которую можно ставить в политике.

"Думающие люди его не воспринимают — это человек с помойки, который пиарится с Лазурного берега на том, что его людей убивают. К тому же он предатель, по сути. Только что дружил с Евгением Мураевым, а теперь они — враги. Только что был человеком Рината Ахметова, а теперь переметнулся к Медведчуку. К тому же его программа — это жуткая смесь либертарианства и бытового социализма: каждой бабе по мужику — каждому мужику по бутылке водки", — отметила адвокат.

По ее словам, партия Шария не выиграет предстоящие местные выборы, разве что в нескольких регионах, "если там найдутся местные олигархи, у которых не хватит денег, чтобы купить кандидатов в более рейтинговых парламентских партиях".

"Полупроходная партия Шария никому не нужна, Шарий не будет следующим президентом Украины", — уверена Татьяна Монтян.

России нужен вменяемый проект на Украине

По ее мнению, "вменяемый" проект по Украине должен быть основан на идее дружбы и добрососедстве с Россией и развитии экономики, " а нациков — под ноль".

"Всем уже понятно, что для Запада мы — источник рабов на полях и дешевой древесины, плюс — антирусский проект", — сказала Татьяна Монтян.

Дональду Трампу, по ее мнению, на Украину "напевать с высокой горы", у него хватает своих проблем, поэтому Украиной продолжают рулить соросята из "глубинного государства", добавила она.

"Россия тоже на нас плюнула, к сожалению. Многие ждут, что что-то изменится, когда будет построен "Северный поток-2", когда пройдут выборы в США, когда они развалятся. Что, может быть, тогда Путин поменяет мнение. Но пока все плохо, потому что, если бы России было бы на нас не наплевать, то она не позволила бы, ни людей в Одессе сжечь, ни бомбить из тяжелой артиллерии несчастные Донецк и Луганск", — сделала вывод Татьяна Монтян.

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