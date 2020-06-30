Россия займет четвертое место в мире без США

Если США утратят мировое лидерство, на их место придут Россия, Индия и Китай, заявил директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Он рассказал, как могут распределиться роли крупнейших стран на международной арене. По мнению Журавлева, Россия может занять в топе только четвертое место, так как стране, торгующей сырьем, занять и удерживать место главного лидера крайне сложно

Но потенциал России выше ее текущих достижений, отметил эксперт. У страны есть такой козырь, как фундаментальная наука. Хотя в рыночных механизмах этот фактор не всегда работает.

Журавлев пояснил, что «США перестали быть абсолютными лидерами, но они всё еще лидеры. Просто после 1945 года Европа привыкла думать, что американцы - главные". Но это давно уже не так, поскольку экономика в стране оставляет желать лучшего.

При этом бессмысленно отрицать, что мировое господство Вашингтон получил в руки лишь после распада СССР. Но США остаются финансовым центром планеты, как и Великобритания. Доллар все еще резервная валюта, и пока такое положение дел непоколебимо.

Другие страны, такие, как Китай и Индия, претендуют на лидерство, но в этих странах, отметил Журавлев, нет развитой фундаментальной науки, которая обеспечивает новые отрасли экономики.

Но в настоящее время олигархи Индии в большинстве своем связаны с Вашингтоном. Он объяснил, что, если бы Индия смогла создать альянс с США, то позиции Соединенных Штатов укрепились бы. Вопрос в том, согласится ли Индия на вечно вторые роли.

Напомним, на днях канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью The Guardian заявила, что Европе следует серьезно обдумать нынешнюю реальность, в которой США больше не стремятся к роли мирового лидера. ЕС формировался при несомненном лидерстве США, но ситуация кардинально изменилась, отметила Меркель.

Как недавно писали в телеграм-канале «Мировая экономика день за днем», отношение к США в мире ухудшилось.

В первую очередь, сильно упала поддержка США среди ближайших союзников - в Европе, Канаде, Мексике, Австралии, Ю.Корее, Японии и тд.

Американский лидер прокомментировал сообщения о низком рейтинге популярности в Европе словами "мне нет дела до Европы".

Одна из самых авторитетных американских социологических организаций Институт Гэллапа (Gallup Institute) опубликовала результаты исследования по уровню поддержки американского лидерства в странах мира. Опрос проводится последние 10 лет в 134 странах мира во всех регионах.

Результаты президентства Дональда Трампа оказались прогнозировано плохими, но темп падения поразил даже исследователей.

За один год медианный рейтинг упал с 48% до 30%, значительно ухудшившись в 65 из 134 стран. Медианный уровень поддержки США упал до 30%, что является абсолютным минимумом за десятилетнюю историю рейтинга. Что, в общем-то, уже очевидно всем кроме самих американцев.