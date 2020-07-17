Гаспарян: "Была бы реально русская угроза, все бы сразу замолчали"

В сенат США внесен законопроект, запрещающий вывод американских войск из Европы. Автор — член международного комитета демократ Менендес. Посольство РФ призвало американских законодателей не пугать европейцев "страшилками о России", напомнив, что в этом регионе размещено 180 американских ядерных бомб В-61. Одновременно президент Дональд Трамп снова призвал государства НАТО активней пополнять бюджет Североатлантического альянса. Опять же — на защиту от России. В противном случае пригрозил вывести войска. Как это согласуется?..

В Курской области за госизмену задержан начальник районного отдела полиции, он передавал секретные сведения Службе безопасности Украины. Все эти и многие другие события в прямом эфире программы "Необычная неделя" обсудили главный редактор "Правды.ру" Инна Новикова и политолог Армен Гаспарян.

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НАТО и российская угроза

— Армен, Трамп опять требует от членов НАТО платить больше взносов на нужды этой организации. Он пригрозил, что иначе выведет американские войска из Европы, и пусть они остаются один на один с этой ужасной Россией, которая тут же на них нападет.

— Во-первых, я не очень понимаю, а кто конкретно из числа российских политиков последний раз грозил Европе. Что-то я такого вообще не припомню.

— Но в США даже внесли законопроект, который запрещает вывод их войск из Европы.

— Они там могут исполнять абсолютно любые свои невменяемые телодвижения. Но если вы что-то собираетесь кого-то защищать от России, должна быть русская угроза. Если вы откроете основополагающий документ, который называется Доктрина национальной безопасности России, вы увидите, что этот документ про другое. Там не сказано, как это пелось 100 лет назад: даешь Варшаву, даешь Берлин!

Этого нет. Эта страшилка, сохранившаяся с той — еще первой — холодной войны, позволяла все время Пентагону увеличивать себе финансирование, раздувая и без того непомерный бюджет. Всякий раз, когда спрашивают, куда им деньги, они говорят: ну как же — русская угроза…

Если бы была такая русская угроза не эфемерная, а реальная — Россия придет и всех сокрушит, то в 2008 году Михаил Николаевич Саакашвили был бы повешен перед президентским дворцом в Грузии. Если бы такая угроза реально существовала, то всю Европу мы уже нахлобучили бы, и неважно — с американцами или без.

Если бы на самом деле была угроза российского вторжения, то никакая эстонская мразь не покусилась бы на Бронзового солдата. Они бы знали, что через 40 минут Псковская воздушно-десантная дивизия тебя повесит здесь под барабанный бой. Если бы Россия грозила Европе, никакие майданы на Украине были бы просто невозможны.

Что ещё "съест" Россия?

— Они постоянно вспоминают Крым и до сих пор считают, что мы его оккупировали. Там самые разные формулировки. Теперь мы готовимся "съесть" что-нибудь другое.

— В Крыму-то как раз все было законно во всех отношениях. Им лучше вспомнить Косово. Но они просто всегда берут только какую-то одну сторону, нужную им в данный момент. Недавно американцы вдруг признали, что Хашим Тачи, мягко говоря, не совсем нравственный человек.

— Долго они думали, до этого считали его борцом за свободу и демократию. Хотя ещё 20 с лишним лет назад, во время всех этих событий, было известно, что он всегда был бандитом и занимался продажей органов сколько.

— Видите, все-таки уже признали. Лучше поздно, чем никак. Что касается Крыма, он здесь — не показатель с этой точки зрения. Никаких агрессивных намерений России в любом случае нет. Потому что если бы все было так, как они расписывают, то мы как минимум давно вернулись бы к границам Российской Империи. Таврия, Таврида знаменитая. И Херсонская губерния. И все остальное.

Я нашим европейским друзьям советую: посмотрите на карты Российской империи 1914 года — вы откроете для себя много нового. Поэтому, если бы такая задача стояла, ее бы реализовали быстро и без особых проблем.

— Это мы понимаем. Российская Империя, Таврида, Новороссии, наши губернии. Есть и ещё много наших других территорий. Но на Западе предпочитают этого не замечать.

— Были бы у нас агрессивные планы, они бы уже не кричали, а уже стояли бы в Кремле в очередь на приемы в состав определенного федерального округа России. Потому что практика показывает, что это обычно именно так и работает. А поскольку этого нет, то значит, нет и громадья планов на этот счет.

А вот наоборот как раз есть. И они постоянно подтверждают своё желание чего-нибудь себе оттяпать. Даже в открытую об этом говорят. Достаточно вспомнить вторжения американцев в самые разные страны по всему миру хотя бы за последние десятилетия.

— В Курской области за госизмену задержан начальник районного отдела полиции, который передавал секретные сведения Службе безопасности Украины. У нас давно не было шпионских страстей. Конечно, это — на границе с Украиной, но какие секретные сведения есть в этом районном отделе, которые нужны СБУ?

— Очевидно, что этот человек имел доступ не только к местным базам данных. И вот это больше всего интересовало СБУ. У него был доступ к базе данных граждан России. Меня другое поражает. В нынешних реалиях даже работа на разведку Молдовы и то бы выглядела симпатичнее, чем шпионаж в пользу Служби безпеки України.

Надо быть просто каким-то абсолютным мизераблем, чтобы так поступить. Это неуважение, если угодно, к истории спецслужб. Я понимаю, когда наших офицеров пытались завербовать хотя поляки бы какие-нибудь там аффилированные. Но это — хотя бы какая-то игра ума. Но когда вас пытаются завербовать люди имени Аркадия Бабченко и Айдера Муждабаева, это надо себя просто не любить очень сильно. Это — просто неприлично, как храпеть в театре.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев