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Автор Руслан Веснянко

Как президент Украины 22 июня отмечал начало Второй мировой войны

Мир » Бывший СССР » Украина

Владимир Зеленский на своих страницах в Facebook и Telegram 22 июня написал посты по поводу начала… Второй мировой войны.

Украина переписывает историю ВОВ?

Да, именно её, а не Великой Отечественной — этот термин киевская постмайданная власть исключила из своего лексикона. Но мы (да и весь мир) помним о том, что ВМВ началась 1 сентября 1939 года. Далее президент Украины (или всё же его явно непрофессиональная пресс-секретарь?) пишет, что ВМВ пришла на Украину вместе с бомбёжкой Львова и прилегающих городов. Но почему об этом вспомнилось 22 июня? Непонятно. Равно как и то, что эта бомбардировка, произведённая фашистской авиацией (о чём "забыли" указать), производилась вовсе не по Украине, а по Польше, чьей территорией на тот момент была Западная Украина. Всё это напомнило знаменитую юмореску Владимира Винокура и Льва Оганезова ("Здесь играем, тут не играем, а здесь рыбу заворачивали").

Впрочем, это не первое неоднозначное (цензурно говоря) высказывание главы украинского государства по этой теме. Будучи в Польше на мероприятии, посвящённом 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим, он высказался весьма двусмысленно — по сути сказанного получилось, что лагерь смерти освобождали исключительно украинцы (бойцы 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта), а не Красная армия как таковая. Кроме того, он заявил, что "сговор тоталитарных режимов" (т.е. нацистской Германии и Советского Союза) и стал причиной начала ВМВ и последующего холокоста.

Тему попыток переосмысления итогов главной катастрофы ХХ века российский лидер затронул и в своей статье 19 июня для "Российской газеты". На самом деле для людей со стратегическим мышлением очевидно, что статья Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" — это во многом программный документ. И он не столько об истории, сколько о том, как не допустить повторения ошибок, которые привели ко Второй мировой войне. А также попытка с позиции одного из современных глобальных лидеров планеты вынести на повестку дня вопросы, какими будут новые мировые правила игры.

Из числа топовых украинских политиков только позиция Виктора Медведчука звучит в унисон с мнением президента РФ (что неудивительно, учитывая, что они близкие друзья). Причём украинский оппозиционный политик подчеркнул, что дело не только в истории: если смотреть глубже, то Путин в своей статье вынес на повестку дня стратегически важные вопросы будущего, на которые рано или поздно придётся давать ответ всем странам мира. Стоит отметить, что сам главный украинский оппозиционер приступил к конкретным действиям даже раньше, чем вышла статья российского лидера. В День Победы 9 мая глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" и народный депутат Верховной рады заявил, что создаёт общественное движение "Национальный фронт в защиту исторической памяти". Заявленная цель —

  • защищать историческую правду,
  • противодействовать попыткам фальсификации истории ради политических амбиций западных "партнёров".

Собственно, Медведчук, которого американские конгрессмены прямым текстом недавно назвали врагом №1 для США за критику режима внешнего управления, лучше других знает, как на практике выглядят попытки переписать историю задним числом.

А на Украине такое движение, без сомнения, очень актуально. Ведь украинские власти после 2014 года завели практику, не спрашивая мнения жителей, под предлогом пресловутой декоммунизации менять названия городов и улиц — давая им вместо имен истинных героев, спасавших Украину от фашизма, чуждые. Например, проспект и улица в Киеве получили имена коллаборациониста Романа Шухевича и американского "ястреба" Джона Маккейна (вместо освобождавшего Киев генерала Николая Ватутина и боровшегося против оккупации разведчика Ивана Кудри).

"Стоит ли обсуждать тексты, совершенно безграмотные с исторической точки зрения и подлые с моральной? — задаётся вопросом политолог Александр Дудчак. — Думаю, что подобными заявлениями Зеленский окончательно похоронил надежды тех, кто за него голосовал. Иногда лучше промолчать. В этом случае если бы Зе промолчал — сошёл бы за более умного".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём Telegram также вставил 5 копеек в эту тему. Он написал об огромных потерях, которые понесла страна — мол, "из-за сговора двух тоталитарных режимов (он имел в виду СССР и нацистскую Германию — ред.) Украину превратили в поле боя. Мы должны уберечь следующие поколения от этой беды. И обязательно прогоним врага с украинской земли".

Эта политика не специфически украинская, а общеевропейская, подчёркивает политтехнолог Василий Стоякин. Документы о "сговоре тоталитарных режимов" приняты на уровне ЕС и ООН. Что до уважения к памятникам и ветеранам, то Украина не может себе позволить относиться по-человечески к своим гражданам независимо от того, ветераны они или кто.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала "запредельные слова президента Украины, переходящие все границы и являющиеся откровенным предательством истории своего народа".

"В окопах на поле боя солдаты и офицеры шли с единственной гранатой на фашистские танки — это была единая Красная армия, которая сделала то, что другие сделать не смогли, а многие не захотели — она освободила человечество от коричневой чумы. Придумывать равную ответственность убийцы и жертвы преступно и аморально", — сказала она.

Переписывание истории ВОВ на Украине началось не сегодня и не вчера, это системная политика правящего класса, нацеленная на сохранение своей власти путём насаждения негативного отношения к советскому периоду в истории, как следствие — оправдание нынешней нищеты и социальных настроений, комментирует эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв.

"В этой ситуации как никогда важно заниматься самообразованием. Благо, проблем с источниками информации сейчас не возникает, любой желающий может найти документы времён Второй мировой и Великой Отечественной войн, а также качественные монографии на эту тему. Что же касается заботы государства о ветеранах, на неё также не приходится рассчитывать: здесь тоже всё ложится на плечи родных и близких. Наверное, единственный совет, который можно дать в этой ситуации всем гражданам Украины — это не рассчитывать на государство ни в вопросе образования, ни в вопросе социальной защиты, а пробовать решить эти задачи своими силами. Собственно, большинство так и делает", — подчёркивает Богатырёв.

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