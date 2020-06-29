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Автор Антон Куликов

Придут с Кавказа: Украина подготовилась к наступлению России

Мир

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар сообщил, что в Киеве уже приготовились к возможному наступлению России с Кавказа. Несколько дней назад о возможности такого сценария рассуждал экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес. Совпадение?

К чему готовятся в Киеве

По словам Боднара, российские учения "Кавказ-2020" могут перейти в наступление "как раз в ближайшей перспективе". По его словам, украинская разведка также отмечает активизацию боевых действий в Донбассе и концентрацию войск на границе России и с Украиной, и в Крыму.

В своих подозрениях, по словам украинского дипломата, Киев не одинок — и речь не только про Бена Ходжеса. Василий Боднар сообщил, что подобные опасения разделяют и в НАТО, а также "значительное число военных экспертов и аналитиков".

В числе возможных причин нападения на Украину Боднар назвал вопрос подачи воды в Крым. "Россия не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей", — сказал он, подчеркнув, что Украина готова к подобному сценарию.

Не первый такой прогноз

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что спрогнозировал попытку захвата Россией дамбы в Херсонской области. "Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть видение, сценарий, что это настолько типично для того, что Россия сделала в прошлом, что во время учений на Кавказе они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а затем скажут, что у них нет выбора. Они должны захватить дамбу в Херсоне на севере, чтобы позволить воде вернуться в Крым", — сказал Ходжес.

И это не единственный прогноз подобного рода. Боднар и ранее заявлял о возможности "вторжения" России на Украину. А в конце мая с подобным прогнозом выступили аналитики американского центра The Jamestown Foundation.

По сути, кампания о "вторжении" России идет уже несколько месяцев. Понятно, что преследует она одну цель — поддержания должного уровня тревожности среди жителей Украина насчет планов "агрессора". Пусть эти планы и рождаются исключительно в головах Боднара, а также "военных экспертов и аналитиков".

Власти Крыма, тем временем, заявляют о том, что не станут обращаться к Киеву с просьбой возобновить водоснабжение полуострова по Северо-Крымскому каналу.

Как подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов, никто на Украине, кроме самого Зеленского, не может принять решение о возобновлении подачи воды по каналу, а "все остальное — это разговоры ни о чем". Он отметил, что у украинского лидера юридически есть возможность "взять ручку и подписать документ".

"Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся. Проживем и без них", — заявил Аксенов.

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Темы кавказ бен ходжес засуха в крыму сергей аксенов
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