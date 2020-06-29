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Автор Александр Шторм

Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ

Мир » Бывший СССР

Положение соотечественников на постсоветском пространстве оставляет желать лучшего. Дискриминация приводит к тому, что все больше граждан СНГ хотят уехать в Россию.

По данным Института стран СНГ под руководством депутата Госдумы Константина Затулина, в Белоруссии, Украине и Молдавии, а также в Казахстане необходимо проводить наступательную внешнюю политику.

Государству давно следует озаботиться вопросом сохранения культурной идентичности русских за границей, поддержки и защиты их интересов, пишут эксперты. При этом исследование напрямую связано и с заявлениями Владимира Путина о территориальных "подарках русского народа" ряду бывших республик СССР.

Как напомнила заместитель руководителя Института стран СНГ Александра Докучаева, использование русского языка на постсоветском пространстве постепенно сокращается. На момент распада СССР за границами РФ оказалось около 25 млн русских и еще около 5 млн представителей других этнических групп, относящихся к российским народам. Сейчас этот показатель сократился до 17 млн человек.

Так что проблема сохранения русского языка является основной, но финансовая поддержка "русского мира" из РФ не может конкурировать с массивными вливаниями средств Запада.

По словам Докучаевой, постсоветские республики задумывались как государства титульной нации. Потому русские в итоге вынуждены рано или поздно уезжать.

Только проблема в том, что хотя "люди готовы отказаться от любых льгот и субсидий от государства, лишь бы поскорее получить гражданство", по факту они вынуждены иметь дело с противодействием миграционных органов.

"Так что потери на постсоветском пространстве — это вина самой России", резюмировала Докучева.

Объявив себя правопреемницей СССР и неким "центром" постсоветского пространства, Россия более 30 лет игнорирует ситуацию с соотечественниками в большинстве бывших советских республики.

Почти исчез русский язык в Молдове, в Белоруссии не прекращаются попытки ограничить область его применения. Украина сама зарекомендовала себя где только можно, а в отношении Казахстана делается вывод, что его новые власти в этой области натворят больше, чем прежнее руководство.

Существует огромный запрос на защиту прав русскоязычного населения в странах СНГ, считает адвокат Вячеслав Голенев. Последнее исследование института Затулина может послужить основой переформатирования политики по защите соотечественников, проживающих за рубежом, особенно на фоне смены главы Россотрудничества.

Российский президент Владимир Путин недавно заявил, что, пребывая в составе СССР, многие республики получили часть "традиционных российских исторических территорий". А при выходе из СССР бывшие братья "утащили с собой подарки от русского народа" вместо того, чтобы выйти с тем, с чем входили.

По этому поводу, полагает Голенев, напрашивается вывод, что власти будут активнее работать на этом внешнеполитическом направлении.

Особое внимание, по его словам, стоит уделить таким проблемам, как идентичность исторической оценки важных фактов и событий. Сюда относится и победа СССР во второй мировой войне.

Но в списке приоритетов обязала быть и защита права на родной русский язык, обеспечение равных прав на предпринимательскую, политическую и гражданскую активность русских в странах ближнего зарубежья.

Для этого требуется достаточно объемное финансирование общественных организаций в этих странах и расширение программы сотрудничества между русскими за рубежом и Россией, резюмировал эксперт.

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Темы снг ссср украина казахстан белоруссия русский язык
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