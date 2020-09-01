Турция и Кипр: конфликт из-за добычи газа

Напряженность в восточном Средиземноморье нарастает с 2019 года из-за невозможности урегулировать конкуренцию между Кипром и Турцией в зонах добычи газа.

Правительство Кипра заявляет, что турецкие суда проводят бурение и сейсмические исследования в водах к югу от острова, которые находятся в пределах его исключительных прав. Но Турция заявляет, что эта позиция игнорирует притязания киприотов-турок на энергетические ресурсы острова.

Для решения вопроса на Кипр прибыл глава внешнеполитического ведомства ЕС Джозеп Боррелл.

Кому нужнее газ: Турции терять нечего?

Конфликт может сильно ударить по репутации Турции, которая все еще является кандидатом на членство в ЕС. По словам доктора Илке Тойгюра, аналитика по европейским вопросам в Королевском институте Элькано в Мадриде, переговоры о членстве зашли в тупик еще пару лет назад, и это, по сути, отражает "…дисфункцию отношений "Турция — ЕС"".

"Прямо сейчас Турция и ЕС работают сообща во многих сферах. Экономика, энергетика, решение вопросов миграции и размещения беженцев — взаимодействие есть. Но дипломатически между сторонами сейчас очень прохладные отношения", — отмечают специалисты для Euronews.

В прошлом году ЕС сократил финансовую помощь и прекратил переговоры с официальными лицами Турции в рамках санкций в отношении буровых работ у побережья Кипра. Однако с тех пор турецкая внешняя политика в этом отношении стала более "многомерной".

"С момента перехода к президентской системе Турция оставила позади те времена, когда Запад был ее главным стратегическим союзником. Это не обязательно означает, что страна отдаляется от ЕС — однако мы вполне можем принять решения касательно своих действий во внешней политике в одностороннем порядке", — сообщили для СМИ турецкие политики.

Греки и ООН: кто разрешит конфликт?

Между тем к конфликту подключилась еще и Греция: министр иностранных дел страны Никос Дендиас на встрече с Джозепом Борреллом обвинил Турцию в "…подрыве безопасности и стабильности в восточном Средиземноморье".

"Турции стоит воздержаться от незаконной и возмутительно "дипломатии канонерок"", — подчеркнул политик.

В ответ на обвинения турецкие политики сообщили, что "…замечания Дендиаса оторваны от реальности".

"И Кипру, и Греции стоит очнуться ото сна и понять, что ограничить Турцию ее берегами якобы в рамках международных правил им не удастся", — добавили они.

Представители ЕС выразили обеспокоенность тем, что несмотря на все предупреждения (еще, к слову, с прошлого года) Турция до сих пор оспаривает претензии на добычу газа, по сути, нарушая суверенитет Кипра и международное право.

"Это не что иное, как эскалация, нарушение как морского права, так и правил ООН", — подчеркнули дипломаты.

Фото: newsbreak. gr