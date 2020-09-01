Напряженность в восточном Средиземноморье нарастает с 2019 года из-за невозможности урегулировать конкуренцию между Кипром и Турцией в зонах добычи газа.
Правительство Кипра заявляет, что турецкие суда проводят бурение и сейсмические исследования в водах к югу от острова, которые находятся в пределах его исключительных прав. Но Турция заявляет, что эта позиция игнорирует притязания киприотов-турок на энергетические ресурсы острова.
Для решения вопроса на Кипр прибыл глава внешнеполитического ведомства ЕС Джозеп Боррелл.
Конфликт может сильно ударить по репутации Турции, которая все еще является кандидатом на членство в ЕС. По словам доктора Илке Тойгюра, аналитика по европейским вопросам в Королевском институте Элькано в Мадриде, переговоры о членстве зашли в тупик еще пару лет назад, и это, по сути, отражает "…дисфункцию отношений "Турция — ЕС"".
"Прямо сейчас Турция и ЕС работают сообща во многих сферах. Экономика, энергетика, решение вопросов миграции и размещения беженцев — взаимодействие есть. Но дипломатически между сторонами сейчас очень прохладные отношения", — отмечают специалисты для Euronews.
В прошлом году ЕС сократил финансовую помощь и прекратил переговоры с официальными лицами Турции в рамках санкций в отношении буровых работ у побережья Кипра. Однако с тех пор турецкая внешняя политика в этом отношении стала более "многомерной".
"С момента перехода к президентской системе Турция оставила позади те времена, когда Запад был ее главным стратегическим союзником. Это не обязательно означает, что страна отдаляется от ЕС — однако мы вполне можем принять решения касательно своих действий во внешней политике в одностороннем порядке", — сообщили для СМИ турецкие политики.
Между тем к конфликту подключилась еще и Греция: министр иностранных дел страны Никос Дендиас на встрече с Джозепом Борреллом обвинил Турцию в "…подрыве безопасности и стабильности в восточном Средиземноморье".
"Турции стоит воздержаться от незаконной и возмутительно "дипломатии канонерок"", — подчеркнул политик.
В ответ на обвинения турецкие политики сообщили, что "…замечания Дендиаса оторваны от реальности".
"И Кипру, и Греции стоит очнуться ото сна и понять, что ограничить Турцию ее берегами якобы в рамках международных правил им не удастся", — добавили они.
Представители ЕС выразили обеспокоенность тем, что несмотря на все предупреждения (еще, к слову, с прошлого года) Турция до сих пор оспаривает претензии на добычу газа, по сути, нарушая суверенитет Кипра и международное право.
"Это не что иное, как эскалация, нарушение как морского права, так и правил ООН", — подчеркнули дипломаты.
Фото: newsbreak. gr
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