Москву не обрадует отказ Токио от ПРО США

России не надо обольщаться отказом Японии от размещения американской ПРО, альтернатива нисколько не обрадует Кремль.

Бунт на корабле? Япония отказалась от американской ПРО

Почему Япония отказывается от американской ПРО

Министр обороны Японии Таро Коно сообщил в среду, что Япония решила отказаться от плана по развертыванию в стране комплексов противоракетной обороны американского производства Aegis Ashore, передает агентство Kyodo.

Соответствующее решение было принято по итогам заседания Совета национальной безопасности во главе с премьер-министром Синдзо Абэ. Комплекс Aegis Ashore состоит из эсминцев в море, оснащенных системой Aegis, и противоракет "Патриот", размещенных на суше.

Окончательная стоимость проекта оценивается в 4,1 млрд долл. за 30-летнюю эксплуатацию и техническое обслуживание, что в разы превосходит первоначальную сумму контракта.

Ранее Таро Коно анонсировал приостановление программы развертывания комплексов в префектурах Акита и Ямагути из-за угрозы падения разгонной ступени противоракеты за пределами военной базы, в том числе и существующим риском и для жилых кварталов. Предполагалось, что комплексы будут введены в строй в 2025 году после исправления технических недостатков. Однако сейчас японцы утверждают, что площадь обороны после такой модернизации будет сокращена до одной трети от первоначальной.

Россия считает ПРО в Японии угрозой для себя

Решение о размещении системы ПРО Aegis Ashore на территории страны было принято Токио в конце 2017 года, и якобы было обусловлено необходимостью прикрытия территории страны от возможной ракетной атаки со стороны КНДР, однако в России утверждали, что это часть глобального американского ПРО, направленного против России.

"Мы вновь обратили внимание на ряд действий Вашингтона, в том числе по размещению на территории Японии элементов глобальной системы ПРО, наращиванию своего военного присутствия в регионе и в целом действий в сфере разоружения и контроля над вооружениями, где США рушат все имеющиеся договоренности. Усматриваем в этих действиях угрозу для нашей страны", — подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Японии Таро Коно в прошлом году.

Вопрос скорее финансовый и технический, нежели политический

Как сказал "Правде.Ру" заведующий сектором экономики и политики Японии ИМЭМО РАН Виталий Швыдко, вопрос, скорее технический и финансовый, нежели политический. У Японии, по словам эксперта, уже есть системы морского базирования противоракетной обороны средней дальности, которые теоретически могут перехватить ракеты средней дальности летящие в сторону Японии. Но Соединенные Штаты настойчиво предлагали Токио купить Aegis Ashore поскольку это коммерческая сделка, это достаточно выгодно, это большие деньги.

По словам эксперта, реакция со стороны США публично вряд ли будет выражена, но непублично будет выражено недовольство.

"Потому что под это дело уже заложены контракты, естественно это упущенные выгоды для американских компаний", — резюмировал Виталий Швыдко.

Москва удивится альтернативе: Токио купит наступательное оружие

Заметим, что в четверг министр обороны разъяснил, что вместо систем ПРО будет рассмотрена возможность приобретения "оружия, способного нанести удар по ракетным пусковым установкам противника". В 2018 году, когда законодатели Японии выбирали для покупки систему ПРО, они согласились, что удар по ракетным базам противника не противоречит японской "мирной" Конституции, потому что этот упреждающий удар будет "актом обороны".

Однако, все мы помним вторжение США в Ирак в 2003 году под предлогом того, что Саддам Хуссейн имеет химическое оружие, направленное против США. Затем оказалось, что у Багдада не было никакого химического оружия. Кто гарантирует мир от подобной "ошибки" со стороны японского правительства? В любом случае такие заявления у националистически настроенных японцев должны вызывать сильные опасения у соседей, в том числе у России.

Другие альтернативы Aegis Ashore, как пояснил Таро Коно, могут включать:

- увеличение количества систем раннего предупреждения на воздушных судах, - развертывание беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые могли бы контролировать места дислокации ракет противника и наносить по ним удары, если атака признана неизбежной.

Справка. Система ПРО Aegis действует на основе одноименной боевой информационно-управляющей системы (БИУС) — Aegis Weapon System (AWS). Ее основная цель — передача команд на открытие огня по различным целям из имеющихся боевых систем.

В систему входят противоракеты SM-3 семейства Standard и радиолокационная станция (РЛС) AN/SPY-1. Максимальная дальность SM-3 Block IB составляет 700 км, скорость — 3 км/с. SM-3 Block IIА обладает намного более внушительными характеристиками — 2,5 тыс. км и 4,5 км/с. Комплексы Aegis Ashore — комплексы двойного назначения, из которых могут осуществляться пуски не только противоракет, но и ударных крылатых ракет.

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