Телефонный фронт Закира Гасанова

В чьих интересах министр обороны Азербайджана раскрыл "военные тайны" накануне Дня вооруженных сил республики?

Руководитель азербайджанского оборонного ведомства Закир Гасанов оказался в центре скандала, причиной которого послужили его высказывания в интервью накануне празднования Дня Вооружённых сил республики. На его неосторожные "откровения" оперативно отреагировали как российские СМИ, так и зарубежные комментаторы. Они назвали заявления Закира Гасанова, мягко говоря, "очень странными" и выдвинули ряд версий медийной активности министра обороны Азербайджана.

Одна из версий заключается в том, что интервью Гасанова в день начала операции "Барбаросса", которую он не стал упоминать, является завуалированным сигналом недовольства со стороны президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту России Владимиру Путину. Закир Гасанов "сознался", что наступление азербайджанской армии с целью возвращения контроля над Нагорным Карабахом было остановлено по просьбе… министра обороны России Сергея Шойгу.

Гасанов заявил: "Во время боевых действий в 2016 году, после разгрома части армянской армии, взятия нами высоты Лелетепе, мы начали продвигаться в направлении села Талыш. Тогда армяне начали звонить Сергею Шойгу, умоляя его позвонить мне и попросить остановить наступление азербайджанской армии".

Дальнейшие детали разговора двух министров остались за кадром. Но наступление действительно было приостановлено. Иными словами, по звонку российского министра обороны его азербайджанский коллега дал команду "отбой".

Возникает вопрос: "Чьим приказам подчиняется Закир Гасанов"?

Министр обороны должен подчиняться приказам Верховного главнокомандующего Азербайджанской республики. Другим "командиров" для него быть не может.

Закир Гасанов преподнес это как "просьбу" со стороны российского министра. Он пояснил, что "Сергей Кужугетович очень хорошо относится к Азербайджану, у нас с ним очень хорошие и доверительные отношения".

Для военного, тем более в ранге министра, не может быть речи о том, чтобы "хорошие отношения" с чиновниками других стран могли повлиять на ход военных действий. А с кем еще у Закира Гасанова "хорошие отношения"? Может в следующий раз ему позвонит американский сенатор, который тоже "хорошо относится к Азербайджану" и попросит о чем-нибудь? Гасанов возьмет под козырек и выполнит просьбу, чтобы поддержать "хорошие отношения"? А может такая просьба была? Почему Гасанов отказался штурмовать Шушу, когда были все возможности для этого? Из-за того, что какой-то проармянский сенатор написал письмо, что этого делать нельзя? В Сенате США — 100 сенаторов. В Штатах влиятельное армянское лобби, которое доставляет немало хлопот не только Азербайджану, отстаивая интересы своих диаспор в других странах. Но проереванские лоббисты из США не должны командовать азербайджанской армией! Мало ли какие еще просьбы и возражения у них могут возникнуть? Закир Гасанов готов все выполнять? Сам факт, что к Гасанову обращаются с такого рода "просьбами" и он даже считает нужным этим гордиться, свидетельствует о том, что такого рода случаи могли носить не единичный, а системный характер.

Также вполне резонно предположить, что ссылка на Сергея Шойгу всего лишь уловка, операция прикрытия. Вполне возможно, что отказ от наступления состоялся по "просьбе" других сил.

Готовность следовать "советам" и просьбам иностранных политиков и чиновников выходит Гасанову боком. В США комментаторы уже обратили внимание, что "признание" министра обороны Азербайджана может иметь дипломатические последствия для республики в США и ЕС. Политические структуры этих стран оказывали дипломатическую поддержку Азербайджану, полагая, что первыми огонь открыли армянские военные и спровоцировали Азербайджан на защитные военные действия. "Разумные и дозированные", как называют их американские обозреватели.

Однако, из слов Гасанова следует, что целью Азербайджана было возвращение контроля над Нагорным Карабахом военным путем. От этого один шаг до объявления страны агрессором со стороны представителей западных институтов, что будет иметь тяжелые последствия для республики на международной арене. Таким образом, Закир Гасанов как "полководец" завоевавший лишь пару пригорков и проваливший военную операцию в 2016 году, организовал, по сути, для Азербайджана дипломатическую катастрофу.

Аналогов такого отношения к руководству военным ведомством и ведению боевых действий в истории найти трудно, если вообще возможно.

Своим неуклюжим откровением Закир Гасанов фактически подставил и своего непосредственного начальника президента Азербайджана Ильхама Алиева, и министра обороны России Сергея Шойгу. Любопытно, что он ответил сегодня, во время встречи на параде Победы своему российскому визави, зачем ты это сделал?

Заявления Гасанова, так или иначе, задели интересы политического руководства России и зарубежных стран. В таких случаях неизбежно надо ждать реакции — в прессе появятся материалы журналистских расследований с новыми подробностями "телефонных соглашений" министра обороны Азербайджана. Рассчитывать на то, что сказанное забудется уже не приходится. Последовавшая активная реакция медиа тому подтверждение.

Вне всяких сомнений, Гасанов нанес большой удар и по престижу азербайджанской армии — в преддверии торжеств по случаю Дня Вооруженных сил республики. Кто будет бояться армии, которую можно остановить одним телефонным звонком? Какой смысл тратить огромные, по меркам республики, средства на вооружение армии, обучение военнослужащих, если министру обороны может позвонить кто-то, с кем он в "хороших отношениях" и за пару минут свести на нет все боевые успехи? Зачем было увеличивать на 2020 год оборонные расходы до 2 млрд. 267 млн. долларов — на 20,9 процентов больше чем в прошлом году, если министр обороны может о чем-то договориться по телефону и приказать бить в барабаны к отступлению? За десять лет на оборонные нужды, по некоторым источникам потрачено около 40 миллиардов. Столь необходимые для развития республики средства фактически могут быть пущены на ветер, благодаря необдуманным действиям руководителей военного ведомства.

Выступив со своими скандальными "откровениями", глава оборонного ведомства нанес огромный урон, прежде всего моральному духу своих военнослужащих. Армия, моральный дух которой низок, успешно воевать не может. Как Закир Гасанов собирается дальше выполнять свои обязанности министра обороны в сложившейся ситуации, совершенно непонятно.

Как известно, азербайджанская армия подвергается активному реформированию, перевооружению. На ее модернизацию и усиление тратятся миллиарды. Однако, судя по всему, все эти затраты и усилия бесполезны, если руководить армией будут кадры, мышление которых не прошло через процедуру "модернизации".

В военной истории множество примеров, когда полководцы губили из-за собственных ошибок армии и проигрывали войны. Были примеры подкупа военачальников стороной противника. Но чтобы "по дружбе" отводить войска — таких примеров до недавнего времени не было.

Закир Гасанов, похоже, вошел, а точнее, влип в историю. Но этот факт не принесет ему славы и почестей. А будут ли сделаны какие-либо "оргвыводы" руководством Азербайджана, покажет дальнейшее развитие ситуации.